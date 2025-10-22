Зимой спасает не кофе, а солнце: врач рассказала, как 15 минут на улице меняют самочувствие
С наступлением коротких зимних дней многие жалуются на усталость, сонливость и снижение концентрации. Некоторые работодатели предлагают смещать начало рабочего дня, чтобы сотрудники могли вставать позже. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что гораздо эффективнее для здоровья организовать ежедневные прогулки на свежем воздухе в обеденное время. Об этом специалист рассказала в интервью "Москве 24".
"С врачебной точки зрения чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом", — отметила врач Надежда Чернышова.
Почему смещение графика не решает проблему
Зимой биоритмы человека меняются: световой день сокращается, а выработка мелатонина — гормона сна — повышается. Поэтому многим трудно рано вставать, но и поздний подъём не всегда спасает ситуацию.
"Позднее засыпание и ранний подъем могут осложнять утреннюю активность, однако сдвиг рабочего дня вызывает дискомфорт из-за изменения режима", — пояснила Чернышова.
Организм адаптируется к новому расписанию не сразу, и вместо бодрости человек может столкнуться с бессонницей, головной болью и раздражительностью. Кроме того, людям требуется разное количество сна — кому-то достаточно семи часов, а кому-то нужно девять, — поэтому универсальный график не подходит всем.
Почему дневные прогулки полезнее
Прогулка в середине рабочего дня — это не только отдых для глаз и мозга, но и способ улучшить общее состояние организма. Даже 15-20 минут на свежем воздухе активизируют кровообращение, нормализуют дыхание и повышают уровень кислорода в крови.
Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который особенно важен зимой. Его дефицит связан с утомляемостью, снижением иммунитета и даже сезонной депрессией.
"Прогулки могут улучшать самочувствие и настроение, а также способствовать выработке витамина D", — подчеркнула Надежда Чернышова.
Как прогулки влияют на настроение и продуктивность
Физиологи отмечают, что движение и естественный свет повышают уровень серотонина и дофамина — "гормонов радости". Даже короткая прогулка в обеденный перерыв способна улучшить настроение и восстановить концентрацию внимания. Это особенно важно для тех, кто работает в офисах без окон или на удалёнке.
"Этот способ поможет бороться с депрессией, особенно тем, кто работает из дома", — добавила Чернышова.
Регулярное пребывание на улице также помогает нормализовать сон: после дневного света выработка мелатонина вечером становится более естественной, и организм легче засыпает.
Сравнение: сдвиг рабочего дня и прогулка на солнце
|Показатель
|Сдвиг начала дня
|Прогулка в обед
|Адаптация организма
|Медленная, вызывает стресс
|Естественная
|Влияние на биоритмы
|Нарушает привычный режим сна
|Поддерживает нормальный ритм
|Эффект для настроения
|Кратковременный
|Повышает тонус и снижает тревожность
|Польза для здоровья
|Минимальная
|Укрепляет иммунитет и сердце
|Влияние на продуктивность
|Неустойчивая
|Улучшает концентрацию и креативность
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Сидеть весь день без выхода на улицу.
Последствие: Усталость, упадок сил, дефицит витамина D.
Альтернатива: Короткие прогулки 10-20 минут в обед.
-
Ошибка: Смещать график работы, чтобы "обмануть" усталость.
Последствие: Сбои сна и раздражительность.
Альтернатива: Сохранять привычный режим, но добавлять дневной свет и активность.
-
Ошибка: Проводить обеденный перерыв за компьютером.
Последствие: Снижение концентрации и риск эмоционального выгорания.
Альтернатива: Выйти из офиса, пройтись пешком или выпить чай на улице.
Советы шаг за шагом
-
Выходите из помещения каждый день. Даже 10 минут на улице полезнее, чем полный обед за рабочим столом.
-
Старайтесь гулять при дневном свете. Солнце помогает синтезировать витамин D и улучшает настроение.
-
Выбирайте движение. Пройдитесь быстрым шагом вокруг здания или по парку — это активизирует кровоток.
-
Одевайтесь по погоде. Главное — не переохладиться и не перегреться.
-
Планируйте прогулку как обязательную часть дня. Так привычка закрепится естественно.
FAQ
Сколько нужно гулять зимой для здоровья?
Достаточно 20-30 минут в день, желательно в светлое время суток.
Поможет ли прогулка, если солнца нет?
Да. Даже рассеянный дневной свет способствует выработке витамина D и стабилизирует настроение.
Можно ли заменить прогулку фитолампами или витаминными добавками?
Нет полностью. Светотерапия и витамины — лишь дополнение, а не альтернатива свежему воздуху.
Как быть тем, кто работает из дома?
Планируйте короткий выход на улицу в середине дня: поход в магазин, прогулку с собакой или просто несколько кругов вокруг дома.
Мифы и правда
Миф 1. Зимой прогулки бесполезны из-за холода.
Правда: Даже при низкой температуре свежий воздух укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ.
Миф 2. Дефицит солнца можно компенсировать кофе.
Правда: Кофеин временно бодрит, но не заменяет дневной свет и физическую активность.
Миф 3. Лучше работать позже, чтобы выспаться.
Правда: Смена режима чаще нарушает сон и только усугубляет усталость.
