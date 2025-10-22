Зимой спасает не кофе, а солнце: врач рассказала, как 15 минут на улице меняют самочувствие

С наступлением коротких зимних дней многие жалуются на усталость, сонливость и снижение концентрации. Некоторые работодатели предлагают смещать начало рабочего дня, чтобы сотрудники могли вставать позже. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что гораздо эффективнее для здоровья организовать ежедневные прогулки на свежем воздухе в обеденное время. Об этом специалист рассказала в интервью "Москве 24".

"С врачебной точки зрения чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом", — отметила врач Надежда Чернышова.

Почему смещение графика не решает проблему

Зимой биоритмы человека меняются: световой день сокращается, а выработка мелатонина — гормона сна — повышается. Поэтому многим трудно рано вставать, но и поздний подъём не всегда спасает ситуацию.

"Позднее засыпание и ранний подъем могут осложнять утреннюю активность, однако сдвиг рабочего дня вызывает дискомфорт из-за изменения режима", — пояснила Чернышова.

Организм адаптируется к новому расписанию не сразу, и вместо бодрости человек может столкнуться с бессонницей, головной болью и раздражительностью. Кроме того, людям требуется разное количество сна — кому-то достаточно семи часов, а кому-то нужно девять, — поэтому универсальный график не подходит всем.

Почему дневные прогулки полезнее

Прогулка в середине рабочего дня — это не только отдых для глаз и мозга, но и способ улучшить общее состояние организма. Даже 15-20 минут на свежем воздухе активизируют кровообращение, нормализуют дыхание и повышают уровень кислорода в крови.

Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который особенно важен зимой. Его дефицит связан с утомляемостью, снижением иммунитета и даже сезонной депрессией.

"Прогулки могут улучшать самочувствие и настроение, а также способствовать выработке витамина D", — подчеркнула Надежда Чернышова.

Как прогулки влияют на настроение и продуктивность

Физиологи отмечают, что движение и естественный свет повышают уровень серотонина и дофамина — "гормонов радости". Даже короткая прогулка в обеденный перерыв способна улучшить настроение и восстановить концентрацию внимания. Это особенно важно для тех, кто работает в офисах без окон или на удалёнке.

"Этот способ поможет бороться с депрессией, особенно тем, кто работает из дома", — добавила Чернышова.

Регулярное пребывание на улице также помогает нормализовать сон: после дневного света выработка мелатонина вечером становится более естественной, и организм легче засыпает.

Сравнение: сдвиг рабочего дня и прогулка на солнце