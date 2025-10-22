Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лесная прогулка и сияющая кожа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:18

Зимой спасает не кофе, а солнце: врач рассказала, как 15 минут на улице меняют самочувствие

Врач Надежда Чернышова объяснила, почему зимой полезнее гулять в обед, а не сдвигать рабочий день

С наступлением коротких зимних дней многие жалуются на усталость, сонливость и снижение концентрации. Некоторые работодатели предлагают смещать начало рабочего дня, чтобы сотрудники могли вставать позже. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что гораздо эффективнее для здоровья организовать ежедневные прогулки на свежем воздухе в обеденное время. Об этом специалист рассказала в интервью "Москве 24".

"С врачебной точки зрения чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом", — отметила врач Надежда Чернышова.

Почему смещение графика не решает проблему

Зимой биоритмы человека меняются: световой день сокращается, а выработка мелатонина — гормона сна — повышается. Поэтому многим трудно рано вставать, но и поздний подъём не всегда спасает ситуацию.

"Позднее засыпание и ранний подъем могут осложнять утреннюю активность, однако сдвиг рабочего дня вызывает дискомфорт из-за изменения режима", — пояснила Чернышова.

Организм адаптируется к новому расписанию не сразу, и вместо бодрости человек может столкнуться с бессонницей, головной болью и раздражительностью. Кроме того, людям требуется разное количество сна — кому-то достаточно семи часов, а кому-то нужно девять, — поэтому универсальный график не подходит всем.

Почему дневные прогулки полезнее

Прогулка в середине рабочего дня — это не только отдых для глаз и мозга, но и способ улучшить общее состояние организма. Даже 15-20 минут на свежем воздухе активизируют кровообращение, нормализуют дыхание и повышают уровень кислорода в крови.

Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который особенно важен зимой. Его дефицит связан с утомляемостью, снижением иммунитета и даже сезонной депрессией.

"Прогулки могут улучшать самочувствие и настроение, а также способствовать выработке витамина D", — подчеркнула Надежда Чернышова.

Как прогулки влияют на настроение и продуктивность

Физиологи отмечают, что движение и естественный свет повышают уровень серотонина и дофамина — "гормонов радости". Даже короткая прогулка в обеденный перерыв способна улучшить настроение и восстановить концентрацию внимания. Это особенно важно для тех, кто работает в офисах без окон или на удалёнке.

"Этот способ поможет бороться с депрессией, особенно тем, кто работает из дома", — добавила Чернышова.

Регулярное пребывание на улице также помогает нормализовать сон: после дневного света выработка мелатонина вечером становится более естественной, и организм легче засыпает.

Сравнение: сдвиг рабочего дня и прогулка на солнце

Показатель Сдвиг начала дня Прогулка в обед
Адаптация организма Медленная, вызывает стресс Естественная
Влияние на биоритмы Нарушает привычный режим сна Поддерживает нормальный ритм
Эффект для настроения Кратковременный Повышает тонус и снижает тревожность
Польза для здоровья Минимальная Укрепляет иммунитет и сердце
Влияние на продуктивность Неустойчивая Улучшает концентрацию и креативность

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сидеть весь день без выхода на улицу.
    Последствие: Усталость, упадок сил, дефицит витамина D.
    Альтернатива: Короткие прогулки 10-20 минут в обед.

  • Ошибка: Смещать график работы, чтобы "обмануть" усталость.
    Последствие: Сбои сна и раздражительность.
    Альтернатива: Сохранять привычный режим, но добавлять дневной свет и активность.

  • Ошибка: Проводить обеденный перерыв за компьютером.
    Последствие: Снижение концентрации и риск эмоционального выгорания.
    Альтернатива: Выйти из офиса, пройтись пешком или выпить чай на улице.

Советы шаг за шагом

  1. Выходите из помещения каждый день. Даже 10 минут на улице полезнее, чем полный обед за рабочим столом.

  2. Старайтесь гулять при дневном свете. Солнце помогает синтезировать витамин D и улучшает настроение.

  3. Выбирайте движение. Пройдитесь быстрым шагом вокруг здания или по парку — это активизирует кровоток.

  4. Одевайтесь по погоде. Главное — не переохладиться и не перегреться.

  5. Планируйте прогулку как обязательную часть дня. Так привычка закрепится естественно.

FAQ

Сколько нужно гулять зимой для здоровья?
Достаточно 20-30 минут в день, желательно в светлое время суток.

Поможет ли прогулка, если солнца нет?
Да. Даже рассеянный дневной свет способствует выработке витамина D и стабилизирует настроение.

Можно ли заменить прогулку фитолампами или витаминными добавками?
Нет полностью. Светотерапия и витамины — лишь дополнение, а не альтернатива свежему воздуху.

Как быть тем, кто работает из дома?
Планируйте короткий выход на улицу в середине дня: поход в магазин, прогулку с собакой или просто несколько кругов вокруг дома.

Мифы и правда

Миф 1. Зимой прогулки бесполезны из-за холода.
Правда: Даже при низкой температуре свежий воздух укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ.

Миф 2. Дефицит солнца можно компенсировать кофе.
Правда: Кофеин временно бодрит, но не заменяет дневной свет и физическую активность.

Миф 3. Лучше работать позже, чтобы выспаться.
Правда: Смена режима чаще нарушает сон и только усугубляет усталость.

