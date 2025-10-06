Отопление сушит сильнее солнца: как вернуть коже мягкость и сияние осенью

С наступлением холодов кожа первой реагирует на перепады температуры и сухой воздух. Она становится стянутой, шелушится, теряет естественное сияние. Именно осенью важно перестроить привычный уход, чтобы поддерживать влагу и защитить кожу от обезвоживания.

О том, какие процедуры и косметические средства помогут сохранить кожу мягкой и здоровой в это время года, рассказала врач-косметолог Зухра Балакеримова.

"Из-за сухого воздуха внутри дома и снаружи кожа теряет влагу, поэтому важно ее увлажнять и соблюдать водный баланс", — отметила врач-косметолог Зухра Балакеримова.

Почему кожа страдает от холода

Осенью и зимой воздух становится значительно суше, а отопительные приборы усиливают испарение влаги с поверхности кожи. Мороз и ветер разрушают липидный слой — естественный барьер, удерживающий влагу и защищающий от бактерий.

В результате кожа теряет эластичность, появляются раздражения и покраснения. Особенно чувствительны к этому открытые участки — лицо, шея, руки и зона декольте. Именно им нужен особый уход.

Вода и витамины: питание изнутри

Поддерживать водный баланс важно не только снаружи, но и изнутри. Балакеримова подчеркнула, что обычная вода и травяные чаи помогают сохранить влагу в тканях.

"Восполнить влагу в организме помогут травяные чаи и настои. Кроме того, эти напитки богаты витаминами", — рассказала косметолог.

Полезными считаются отвары с ромашкой, шиповником, липой, мятой — они не только увлажняют, но и укрепляют сосуды, придавая коже здоровый цвет. А вот кофе и крепкий чёрный чай лучше ограничить, так как они выводят жидкость.

Осенний уход: плотные текстуры и защитные формулы

Холодный воздух требует перехода на более насыщенные текстуры кремов и сывороток. Лёгкие летние гели уже не справляются с задачей сохранения влаги, поэтому косметолог советует выбирать средства с гиалуроновой кислотой и маслами.

"Косметические средства должны содержать гиалоурановую кислоту и масла, которые образуют защитный слой, питают кожу, независимо от того, в каких условиях она находится", — подчеркнула Балакеримова.

Что добавить в осенний уход