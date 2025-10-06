Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уход за кожей вокруг глаз
Уход за кожей вокруг глаз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:11

Отопление сушит сильнее солнца: как вернуть коже мягкость и сияние осенью

Косметолог Балакеримова: осенью коже нужно больше увлажнения и защиты от холода

С наступлением холодов кожа первой реагирует на перепады температуры и сухой воздух. Она становится стянутой, шелушится, теряет естественное сияние. Именно осенью важно перестроить привычный уход, чтобы поддерживать влагу и защитить кожу от обезвоживания.

О том, какие процедуры и косметические средства помогут сохранить кожу мягкой и здоровой в это время года, рассказала врач-косметолог Зухра Балакеримова.

"Из-за сухого воздуха внутри дома и снаружи кожа теряет влагу, поэтому важно ее увлажнять и соблюдать водный баланс", — отметила врач-косметолог Зухра Балакеримова.

Почему кожа страдает от холода

Осенью и зимой воздух становится значительно суше, а отопительные приборы усиливают испарение влаги с поверхности кожи. Мороз и ветер разрушают липидный слой — естественный барьер, удерживающий влагу и защищающий от бактерий.

В результате кожа теряет эластичность, появляются раздражения и покраснения. Особенно чувствительны к этому открытые участки — лицо, шея, руки и зона декольте. Именно им нужен особый уход.

Вода и витамины: питание изнутри

Поддерживать водный баланс важно не только снаружи, но и изнутри. Балакеримова подчеркнула, что обычная вода и травяные чаи помогают сохранить влагу в тканях.

"Восполнить влагу в организме помогут травяные чаи и настои. Кроме того, эти напитки богаты витаминами", — рассказала косметолог.

Полезными считаются отвары с ромашкой, шиповником, липой, мятой — они не только увлажняют, но и укрепляют сосуды, придавая коже здоровый цвет. А вот кофе и крепкий чёрный чай лучше ограничить, так как они выводят жидкость.

Осенний уход: плотные текстуры и защитные формулы

Холодный воздух требует перехода на более насыщенные текстуры кремов и сывороток. Лёгкие летние гели уже не справляются с задачей сохранения влаги, поэтому косметолог советует выбирать средства с гиалуроновой кислотой и маслами.

"Косметические средства должны содержать гиалоурановую кислоту и масла, которые образуют защитный слой, питают кожу, независимо от того, в каких условиях она находится", — подчеркнула Балакеримова.

Что добавить в осенний уход

Категория Компоненты Эффект
Увлажняющий крем Гиалуроновая кислота, глицерин, сквалан Глубокое увлажнение
Питательная маска Масла ши, жожоба, миндаля Восстановление липидного слоя
Сыворотка Витамины C и E Защита от окислительного стресса
Крем для рук Пчелиный воск, пантенол Смягчение и заживление трещин

Правильное очищение: деликатно и регулярно

Осенью кожа становится особенно чувствительной, поэтому привычные скрабы с крупными абразивными частицами лучше заменить мягкими пилингами.

"Балакеримова посоветовала выбрать деликатные пилинги с натуральными компонентами, которые очистят кожу, не повреждая ее защитный слой", — добавила врач.

Подойдут энзимные пилинги на основе фруктовых кислот, экстрактов папайи или ананаса. Они мягко обновляют клетки, не вызывая раздражения.

Очищение должно быть двухэтапным: сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем мягкий гель или пенка без сульфатов. После процедуры — обязательно тоник и крем.

Советы шаг за шагом: как защитить кожу от холода

  1. Начните день со стакана воды. Это поможет восполнить влагу после сна.

  2. Увлажняйте воздух в помещении. Используйте увлажнитель или поставьте ёмкость с водой рядом с батареей.

  3. Сделайте ставку на питание. Включайте в рацион жирную рыбу, авокадо, орехи, богатые омега-3 кислотами.

  4. Наносите крем на влажную кожу. Так активные вещества лучше проникают в глубокие слои.

  5. Не забывайте про солнцезащиту. Осенью ультрафиолет остаётся активным, особенно в горах и при солнечной погоде.

  6. Раз в неделю делайте питательную маску. Это поможет восстановить кожу после ветра и холода.

  7. Не умывайтесь слишком часто. Два раза в день достаточно, чтобы не смывать защитный слой.

Сон и психология

Недосып и стресс — враги красивой кожи. Они повышают уровень кортизола, нарушают восстановление клеток и усиливают выработку кожного сала. Полноценный сон не менее важен, чем крем или маска.

Осенние ритуалы ухода могут стать элементом релаксации: лёгкий массаж лица перед сном улучшает кровоток, снимает напряжение и способствует глубокому отдыху.

FAQ

Можно ли зимой делать пилинг?
Да, но выбирайте мягкие энзимные или молочные кислоты. Глубокие химические пилинги лучше проводить в салоне под контролем специалиста.

Подходит ли один крем и для лица, и для рук?
Нет, кожа рук тоньше и требует отдельного ухода с более плотной текстурой.

Как часто наносить маску?
1-2 раза в неделю, выбирая продукты с маслами, медом или гиалуроновой кислотой.

Что делать, если кожа шелушится?
Добавьте ночной питательный крем и не используйте спиртосодержащие тоники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Пискунова: у пожилых людей снижается чувство жажды, что повышает риск обезвоживания сегодня в 5:16
Пить или не пить: как мозг с возрастом перестаёт подавать сигнал о жажде

Почему пожилые люди редко чувствуют жажду, как распознать обезвоживание и сколько воды нужно для здоровья сердца и мозга — советы врача Юлии Пискуновой.

Читать полностью » Врач Татьяна Батракова предупредила: недосып повышает риск инфаркта и инсульта сегодня в 4:13
Каждая недоспанная ночь старит сосуды на годы: врачи предупреждают об эффекте бомбы замедленного действия

Почему недосыпание повышает риск инфаркта и инсульта и как правильно восстановить сердечный ритм с помощью сна — советы врача Татьяны Батраковой.

Читать полностью » Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет сегодня в 3:49
Стул стал главным врагом поколения: врачи предупреждают о тихом артрозе

Как офисная работа разрушает суставы и почему даже короткие перерывы могут спасти вас от эндопротеза. Что советует хирург Павел Семиченков?

Читать полностью » Людмила Джапаридзе: гомеопатия и эфирные масла не помогают при простуде и могут навредить сегодня в 2:45
Пар над картошкой и капли с эфирными маслами: простуда проходит, а ожоги остаются

Почему картошка, эфирные масла и гомеопатия не спасут от простуды, а иногда даже вредят. Врач объясняет, как лечиться безопасно.

Читать полностью » Учёные подтвердили: регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 1:13
Ходьба против таблеток: почему врачи всё чаще прописывают не лекарства, а кроссовки

Почему простая привычка ходить пешком способна укрепить сердце, улучшить настроение и продлить жизнь — история, наука и практические советы.

Читать полностью » Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции сегодня в 0:40
Мозг стареет не от возраста, а от привычек: 4 ошибки, которые крадут ясность ума

Четыре простых шага, которые помогут сохранить память, концентрацию и ясность ума даже в условиях стресса. Что советует доктор Зухра Павлова?

Читать полностью » Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви вчера в 23:26
Запах в обуви — это не пот, а бактерии: как избавиться от них навсегда

Осенью обувь начинает быстрее пахнуть из-за влажности. Екатерина Вольнова назвала пять шагов, которые помогут справиться с запахом: от гигиены стоп до УФ-сушилок.

Читать полностью » Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции вчера в 23:05
Больше не значит лучше: почему минимализм спасает кожу от усталости

Устали от многоступенчатого ухода? Узнайте, как skin minimalism меняет подход к красоте и какую пользу приносит вашей коже.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Агрономы: розы нужно укрывать только после −5 °C и 3–5 ночей с заморозками
Наука
Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо
Красота и здоровье
Онемение руки после сна может быть признаком проблем с нервами или сосудами — врач Кирцек
Садоводство
Настурция, календула и фиалки превращают обычные блюда в кулинарные шедевры — Мария Соколова
Садоводство
Осенью проще удалить корневую поросль у вишни и сливы: причины и пошаговый способ
Спорт и фитнес
Аманда Биск показала круговую интервальную тренировку с зашагиваниями и обратными отжиманиями
Садоводство
Вереск и декоративная капуста признаны лучшими растениями для осенних кашпо в Перми
Еда
Творожный кекс сохраняет влажность до 3 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet