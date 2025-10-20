Не оставляйте хвостатых на морозе: ветеринары Ленобласти просят спасти животных от холода
С приходом холодов ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям региона о простой, но жизненно важной истине: животные не способны выжить на морозе без участия человека. Даже если кажется, что питомец "привык к улице", сильные морозы, голод и отсутствие укрытия могут привести к трагическим последствиям.
"Пожалуйста, не оставляйте хвостатых на произвол судьбы. Заберите питомца в город — к тёплой батарее и полной миске еды", — говорится в обращении специалистов ветеринарной службы Ленинградской области.
Такой призыв прозвучал на официальной странице ведомства в Telegram и вызвал активное обсуждение среди владельцев домашних животных.
Почему нельзя оставлять животных на участке зимой
С наступлением отрицательных температур уличные условия становятся смертельно опасными для собак и кошек, особенно домашних. Даже животные, привыкшие жить во дворе, страдают от холода, ветра и недостатка пищи.
Зимой почва промерзает, вода замерзает в мисках, а подстилки во дворе становятся влажными. У животных быстро развивается переохлаждение, воспаления суставов, дыхательные заболевания и обморожения лап.
"Домашние питомцы, даже если они кажутся крепкими, не адаптированы к зимовке на улице без постоянного присмотра", — отмечают ветеринары.
Кроме того, покинутые животные становятся жертвами диких хищников или теряют ориентир, пытаясь самостоятельно найти еду.
Как подготовить питомца к зиме
Чтобы защитить четвероногих от морозов, специалисты советуют заранее продумать, где животное проведёт холодное время года.
Основные рекомендации
-
Заберите питомца домой. Даже если собака живёт во дворе, зимой ей необходимо тепло. Городская квартира или дом с отоплением — лучший вариант.
-
Если оставить на участке всё же приходится, обустройте утеплённую будку: двойные стенки, подстилка из сена или соломы, вход прикрыт плотной тканью.
-
Регулярно проверяйте воду. Она не должна замерзать. Лучше использовать термопоилки.
-
Увеличьте калорийность питания. В холодный период животные тратят больше энергии, чтобы согреться.
-
Следите за шерстью. Свалявшаяся или грязная шерсть теряет защитные свойства.
-
Не привязывайте собак. На морозе цепь ограничивает подвижность и приводит к переохлаждению.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставлять собаку в неутеплённой будке.
Последствие: переохлаждение и риск гибели.
Альтернатива: утеплить жилище и переместить питомца в дом.
-
Ошибка: замена еды "по остаточному принципу".
Последствие: животное не получает достаточного количества калорий.
Альтернатива: добавить в рацион мясо, жиры, каши и сухой корм премиум-класса.
-
Ошибка: наливать воду в металлические миски.
Последствие: язык или губы животного могут примерзнуть.
Альтернатива: использовать пластиковую или керамическую посуду.
А что если животное не привыкло к дому?
Некоторые владельцы считают, что собака, привыкшая жить во дворе, не сможет адаптироваться в квартире. Ветеринары с этим не согласны.
Переезд в дом можно сделать постепенным: выделить питомцу место, постелить знакомую подстилку, установить миски и соблюдать привычный режим кормления. Через несколько дней животное перестаёт нервничать и спокойно осваивается в помещении.
Если у питомца густая шерсть, достаточно проветривать комнату и обеспечить возможность коротких прогулок. Главное — не выпускать собаку надолго без присмотра.
Как помочь бездомным животным
Зимой страдают не только домашние, но и брошенные животные. Специалисты советуют не проходить мимо:
-
оставить у подъезда миску с тёплой водой и немного корма;
-
сообщить в местные приюты или волонтёрские организации;
-
по возможности — временно приютить животное до весны.
Эти простые действия могут спасти жизнь.
Плюсы заботы о питомце зимой
|Забота о животном
|Результат
|Тёплое место и питание
|Предотвращение переохлаждения и болезней
|Регулярные прогулки в дневное время
|Поддержание физической активности
|Общение и внимание
|Укрепление эмоциональной связи с питомцем
|Вакцинация и обработка от паразитов
|Защита от инфекций
|Проверка лап после прогулки
|Профилактика трещин и обморожений
FAQ
Можно ли оставить собаку на даче, если там есть будка?
Нет, даже утеплённая будка не заменит тепло человеческого жилья. В сильный мороз температура внутри быстро падает.
Как понять, что питомцу холодно?
Животное дрожит, сворачивается клубком, поджимает лапы, теряет аппетит — все это признаки переохлаждения.
Что делать, если собака живёт во дворе круглый год?
Обязательно утеплить место, увеличить порцию еды и сократить время пребывания на улице.
Можно ли выпускать кошку гулять зимой?
Только под присмотром. Даже короткая прогулка может закончиться переохлаждением.
Мифы и правда
Миф: собака "в шубе", ей не холодно.
Правда: шерсть не защищает от ветра и влажности. Домашние породы не приспособлены к длительным морозам.
Миф: кошка найдёт себе тёплое место сама.
Правда: в поисках тепла животные прячутся под машины, где их часто травмируют при запуске двигателя.
Миф: зимой можно сократить питание, ведь животное меньше двигается.
Правда: в холоде организм расходует больше энергии, поэтому рацион нужно увеличить.
Исторический контекст
Проблема оставленных на зиму животных существует не первый год. Ещё в 1980–1990-х годах ветеринарные службы проводили акции против "зимнего выгула без присмотра". Но с развитием дачных поселков и ростом числа домашних питомцев ситуация вновь обострилась.
Сегодня, благодаря активности волонтёров и информационным кампаниям, осведомлённость владельцев растёт. Однако специалисты продолжают напоминать: даже короткий мороз способен стать для животного фатальным, если хозяин не позаботится о нём заранее.
