Не оставляйте хвостатых на морозе: ветеринары Ленобласти просят спасти животных от холода

С приходом холодов ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям региона о простой, но жизненно важной истине: животные не способны выжить на морозе без участия человека. Даже если кажется, что питомец "привык к улице", сильные морозы, голод и отсутствие укрытия могут привести к трагическим последствиям.

"Пожалуйста, не оставляйте хвостатых на произвол судьбы. Заберите питомца в город — к тёплой батарее и полной миске еды", — говорится в обращении специалистов ветеринарной службы Ленинградской области.

Такой призыв прозвучал на официальной странице ведомства в Telegram и вызвал активное обсуждение среди владельцев домашних животных.

Почему нельзя оставлять животных на участке зимой

С наступлением отрицательных температур уличные условия становятся смертельно опасными для собак и кошек, особенно домашних. Даже животные, привыкшие жить во дворе, страдают от холода, ветра и недостатка пищи.

Зимой почва промерзает, вода замерзает в мисках, а подстилки во дворе становятся влажными. У животных быстро развивается переохлаждение, воспаления суставов, дыхательные заболевания и обморожения лап.

"Домашние питомцы, даже если они кажутся крепкими, не адаптированы к зимовке на улице без постоянного присмотра", — отмечают ветеринары.

Кроме того, покинутые животные становятся жертвами диких хищников или теряют ориентир, пытаясь самостоятельно найти еду.

Как подготовить питомца к зиме

Чтобы защитить четвероногих от морозов, специалисты советуют заранее продумать, где животное проведёт холодное время года.

Основные рекомендации

Заберите питомца домой. Даже если собака живёт во дворе, зимой ей необходимо тепло. Городская квартира или дом с отоплением — лучший вариант. Если оставить на участке всё же приходится, обустройте утеплённую будку: двойные стенки, подстилка из сена или соломы, вход прикрыт плотной тканью. Регулярно проверяйте воду. Она не должна замерзать. Лучше использовать термопоилки. Увеличьте калорийность питания. В холодный период животные тратят больше энергии, чтобы согреться. Следите за шерстью. Свалявшаяся или грязная шерсть теряет защитные свойства. Не привязывайте собак. На морозе цепь ограничивает подвижность и приводит к переохлаждению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять собаку в неутеплённой будке.

Последствие: переохлаждение и риск гибели.

Альтернатива: утеплить жилище и переместить питомца в дом.

Ошибка: замена еды "по остаточному принципу".

Последствие: животное не получает достаточного количества калорий.

Альтернатива: добавить в рацион мясо, жиры, каши и сухой корм премиум-класса.

Ошибка: наливать воду в металлические миски.

Последствие: язык или губы животного могут примерзнуть.

Альтернатива: использовать пластиковую или керамическую посуду.

А что если животное не привыкло к дому?

Некоторые владельцы считают, что собака, привыкшая жить во дворе, не сможет адаптироваться в квартире. Ветеринары с этим не согласны.

Переезд в дом можно сделать постепенным: выделить питомцу место, постелить знакомую подстилку, установить миски и соблюдать привычный режим кормления. Через несколько дней животное перестаёт нервничать и спокойно осваивается в помещении.

Если у питомца густая шерсть, достаточно проветривать комнату и обеспечить возможность коротких прогулок. Главное — не выпускать собаку надолго без присмотра.

Как помочь бездомным животным

Зимой страдают не только домашние, но и брошенные животные. Специалисты советуют не проходить мимо:

оставить у подъезда миску с тёплой водой и немного корма;

сообщить в местные приюты или волонтёрские организации;

по возможности — временно приютить животное до весны.

Эти простые действия могут спасти жизнь.

Плюсы заботы о питомце зимой