Первый снег на улице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:36

Не оставляйте хвостатых на морозе: ветеринары Ленобласти просят спасти животных от холода

Ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям, что нельзя оставлять животных на морозе

С приходом холодов ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям региона о простой, но жизненно важной истине: животные не способны выжить на морозе без участия человека. Даже если кажется, что питомец "привык к улице", сильные морозы, голод и отсутствие укрытия могут привести к трагическим последствиям.

"Пожалуйста, не оставляйте хвостатых на произвол судьбы. Заберите питомца в город — к тёплой батарее и полной миске еды", — говорится в обращении специалистов ветеринарной службы Ленинградской области.

Такой призыв прозвучал на официальной странице ведомства в Telegram и вызвал активное обсуждение среди владельцев домашних животных.

Почему нельзя оставлять животных на участке зимой

С наступлением отрицательных температур уличные условия становятся смертельно опасными для собак и кошек, особенно домашних. Даже животные, привыкшие жить во дворе, страдают от холода, ветра и недостатка пищи.

Зимой почва промерзает, вода замерзает в мисках, а подстилки во дворе становятся влажными. У животных быстро развивается переохлаждение, воспаления суставов, дыхательные заболевания и обморожения лап.

"Домашние питомцы, даже если они кажутся крепкими, не адаптированы к зимовке на улице без постоянного присмотра", — отмечают ветеринары.

Кроме того, покинутые животные становятся жертвами диких хищников или теряют ориентир, пытаясь самостоятельно найти еду.

Как подготовить питомца к зиме

Чтобы защитить четвероногих от морозов, специалисты советуют заранее продумать, где животное проведёт холодное время года.

Основные рекомендации

  1. Заберите питомца домой. Даже если собака живёт во дворе, зимой ей необходимо тепло. Городская квартира или дом с отоплением — лучший вариант.

  2. Если оставить на участке всё же приходится, обустройте утеплённую будку: двойные стенки, подстилка из сена или соломы, вход прикрыт плотной тканью.

  3. Регулярно проверяйте воду. Она не должна замерзать. Лучше использовать термопоилки.

  4. Увеличьте калорийность питания. В холодный период животные тратят больше энергии, чтобы согреться.

  5. Следите за шерстью. Свалявшаяся или грязная шерсть теряет защитные свойства.

  6. Не привязывайте собак. На морозе цепь ограничивает подвижность и приводит к переохлаждению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять собаку в неутеплённой будке.
    Последствие: переохлаждение и риск гибели.
    Альтернатива: утеплить жилище и переместить питомца в дом.

  • Ошибка: замена еды "по остаточному принципу".
    Последствие: животное не получает достаточного количества калорий.
    Альтернатива: добавить в рацион мясо, жиры, каши и сухой корм премиум-класса.

  • Ошибка: наливать воду в металлические миски.
    Последствие: язык или губы животного могут примерзнуть.
    Альтернатива: использовать пластиковую или керамическую посуду.

А что если животное не привыкло к дому?

Некоторые владельцы считают, что собака, привыкшая жить во дворе, не сможет адаптироваться в квартире. Ветеринары с этим не согласны.

Переезд в дом можно сделать постепенным: выделить питомцу место, постелить знакомую подстилку, установить миски и соблюдать привычный режим кормления. Через несколько дней животное перестаёт нервничать и спокойно осваивается в помещении.

Если у питомца густая шерсть, достаточно проветривать комнату и обеспечить возможность коротких прогулок. Главное — не выпускать собаку надолго без присмотра.

Как помочь бездомным животным

Зимой страдают не только домашние, но и брошенные животные. Специалисты советуют не проходить мимо:

  • оставить у подъезда миску с тёплой водой и немного корма;

  • сообщить в местные приюты или волонтёрские организации;

  • по возможности — временно приютить животное до весны.

Эти простые действия могут спасти жизнь.

Плюсы заботы о питомце зимой

Забота о животном Результат
Тёплое место и питание Предотвращение переохлаждения и болезней
Регулярные прогулки в дневное время Поддержание физической активности
Общение и внимание Укрепление эмоциональной связи с питомцем
Вакцинация и обработка от паразитов Защита от инфекций
Проверка лап после прогулки Профилактика трещин и обморожений

FAQ

Можно ли оставить собаку на даче, если там есть будка?
Нет, даже утеплённая будка не заменит тепло человеческого жилья. В сильный мороз температура внутри быстро падает.

Как понять, что питомцу холодно?
Животное дрожит, сворачивается клубком, поджимает лапы, теряет аппетит — все это признаки переохлаждения.

Что делать, если собака живёт во дворе круглый год?
Обязательно утеплить место, увеличить порцию еды и сократить время пребывания на улице.

Можно ли выпускать кошку гулять зимой?
Только под присмотром. Даже короткая прогулка может закончиться переохлаждением.

Мифы и правда

Миф: собака "в шубе", ей не холодно.
Правда: шерсть не защищает от ветра и влажности. Домашние породы не приспособлены к длительным морозам.

Миф: кошка найдёт себе тёплое место сама.
Правда: в поисках тепла животные прячутся под машины, где их часто травмируют при запуске двигателя.

Миф: зимой можно сократить питание, ведь животное меньше двигается.
Правда: в холоде организм расходует больше энергии, поэтому рацион нужно увеличить.

Исторический контекст

Проблема оставленных на зиму животных существует не первый год. Ещё в 1980–1990-х годах ветеринарные службы проводили акции против "зимнего выгула без присмотра". Но с развитием дачных поселков и ростом числа домашних питомцев ситуация вновь обострилась.

Сегодня, благодаря активности волонтёров и информационным кампаниям, осведомлённость владельцев растёт. Однако специалисты продолжают напоминать: даже короткий мороз способен стать для животного фатальным, если хозяин не позаботится о нём заранее.

