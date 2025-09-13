Озимый лук: секрет урожая, о котором знают не все огородники

Озимый лук — секрет урожая, о котором знают далеко не все огородники. Правильно подобранные сорта и соблюдение сроков осенней посадки позволяют уже ранней весной получить крепкие и сочные луковицы.

Какие сорта выбрать

Для посадки под зиму подходят только специальные озимые разновидности. Если использовать яровой лук, он быстро уйдёт в стрелку и не даст полноценного урожая. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как "Ред Барон", "Эксибишен" и "Штутгартен Ризен". Эти луки устойчивы к холодам, быстро укореняются и формируют плотные головки.

Преимущества озимого лука

Посадка осенью даёт огороднику сразу несколько плюсов:

• весной появляются более мощные ростки;

• урожай выходит крупнее и сочнее, чем при летней посадке;

• растения реже болеют и быстрее набирают массу;

• первые овощи можно получить на 2-3 недели раньше обычного срока.

Когда сажать

Главное — уложиться в срок за 10-14 дней до устойчивых заморозков. Если посадить слишком рано, лук может тронуться в рост, и первые морозы погубят нежные побеги. При поздней посадке растения не успеют укорениться и погибнут зимой.

Ориентир по регионам

Точный срок зависит от климата конкретного региона. В средней полосе России оптимальное время для посадки — середина октября. Важно следить за прогнозом: луковицы должны успеть закрепиться в земле, но не выйти в активный рост до выпадения снега.

Итог

Озимый лук — простой способ продлить сезон и обеспечить ранний урожай. При правильном выборе сорта и соблюдении сроков посадки весной можно собрать богатую грядку крепких и сочных луковиц, опередив соседей-огородников.