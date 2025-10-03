Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:38

Мороз ударил по кошельку: ремонт зимой превращается в дорогое испытание

Установка окон при морозе: чем опасен зимний монтаж стеклопакетов

С приходом холодов проводить ремонтные работы становится сложнее, а иногда и вовсе невозможно. Хотя в осенне-зимний сезон цены на стройматериалы и услуги специалистов часто снижаются, не все виды ремонта стоит откладывать на морозное время. Чтобы избежать лишних затрат и ошибок, важно знать, какие задачи лучше выполнить заранее.

Монтаж оконных стеклопакетов

Установка новых окон — работа, которую оптимально завершить до наступления сильных холодов. При температуре ниже -20 °C монтажная пена теряет свойства, так как содержащаяся в ней вода кристаллизуется. Это снижает герметичность, а после оттаивания в швах может развиться плесень.

Резиновые уплотнители в мороз становятся жёсткими, из-за чего сложнее отрегулировать створки. Поэтому менять окна лучше всего в тёплый период или ранней осенью.

Утепление квартиры

Внутреннее утепление можно проводить круглый год, ориентируясь лишь на комфорт жильцов. Но наружные работы в мороз осложняются: из-за кристаллизации влаги в материалах монтаж занимает больше времени и обходится дороже.

Хотя такие утеплители, как пенополистирол, минеральная и базальтовая вата, сохраняют свойства даже при низких температурах, практический опыт показывает: качественнее и быстрее работы выполняются до холодов.

Установка кондиционера

Монтаж сплит-системы технически возможен зимой, но специалисты рекомендуют делать это в плюсовую погоду. Главная проблема связана с вакуумированием системы: при низких температурах влага из воздуха конденсируется, взаимодействует с хладагентом и маслом, образуя кислоты.

Эти соединения постепенно разрушают детали кондиционера, сокращая его срок службы. Чтобы техника работала исправно, лучше планировать установку в тёплое время года.

Оштукатуривание стен

Штукатурные смеси наносятся и сохнут при температуре не ниже +10 °C. Если нарушить это условие, возможны трещины или отслаивание покрытия.

В жилых отапливаемых помещениях ремонт можно делать и зимой — сухой воздух ускоряет высыхание. Но если речь идёт о неотапливаемом доме или новостройке, штукатурку стоит нанести заранее, до заморозков.

Замена радиаторов отопления

Лучший момент для замены батарей — межсезонье, до начала отопительного периода. Если ремонт делать зимой, потребуется временное отключение системы отопления через управляющую компанию, а эта услуга платная и не всегда доступна.

В морозы УК может и вовсе отказать в отключении. Поэтому менять исправные радиаторы зимой крайне нежелательно. Логичнее обновить их до холодов либо дождаться весны.

Сравнение: ремонт до морозов и зимой

Вид работ До холодов Зимой
Установка окон Качественная герметизация, правильная регулировка Риск брака и плесени
Утепление Быстро и надёжно Дольше и дороже
Кондиционер Долговечная работа системы Риск образования кислот и поломки
Штукатурка Сохнет равномерно Возможны трещины и отслоение
Радиаторы Просто и удобно Дорого и не всегда возможно

Советы шаг за шагом: как планировать ремонт

  1. Составьте список работ ещё летом или в начале осени.

  2. Начните с замены окон и утепления фасада.

  3. Установите кондиционер до холодов.

  4. В новостройке постарайтесь закончить штукатурные работы до зимы.

  5. Проверьте состояние радиаторов и решите вопрос о замене до запуска отопления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Монтаж окон в мороз → потеря герметичности → альтернатива: установка в тёплый сезон.

  • Отказ от вытяжки при утеплении → появление конденсата и плесени → альтернатива: установка вентиляции.

  • Установка кондиционера зимой → сокращение срока службы → альтернатива: монтаж при плюсовой температуре.

  • Оштукатуривание в холодном доме → трещины и повторный ремонт → альтернатива: провести работы до морозов.

  • Замена батарей зимой → дорого и проблематично → альтернатива: межсезонье или весна.

FAQ

Можно ли устанавливать окна зимой?
Да, но при температуре ниже -20 °C монтажная пена теряет свойства, и герметичность снижается.

Какие работы лучше всего перенести на весну?
Наружное утепление и штукатурка неотапливаемых помещений.

Есть ли плюсы у зимнего ремонта?
Да, это экономия на материалах и услугах, но только при правильном выборе видов работ.

