Сад не простит спешки: когда именно нужно укрывать растения от мороза

Подготовка сада к зиме — одно из важнейших дел для любого дачника. От того, насколько правильно и вовремя будут укрыты растения, зависит их здоровье и урожай в следующем сезоне. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, какие культуры нужно защищать в первую очередь и как правильно выбрать материал для зимнего укрытия.

"Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир — на ночную температуру", — уточнила садовод Светлана Самойлова.

Когда укрывать сад от мороза

Сроки зависят от погоды и типа растений. Главное правило — ориентироваться на ночную температуру воздуха. Если укрыть слишком рано, растения могут выпреть и загнить, а если запоздать — ткани подмерзнут.

Первые морозы (-1…-3 °C) - делают временное укрытие для чувствительных культур.

Постоянные морозы (-5…-7 °C) - устанавливают основное зимнее укрытие.

Некоторые растения, например гортензии и розы, требуют поэтапного утепления.

Как укрыть гортензию

Крупнолистная гортензия особенно чувствительна к холоду.

Первое укрытие - при ночной температуре -2 °C. Устанавливают дуги и накрывают растение нетканым материалом, не пригибая побеги. Второе укрытие - при -5…-6 °C. Добавляют плотный слой укрывного материала.

Если гортензия уже слегка подмерзла, это не страшно.

"То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам", — пояснила Самойлова.

После листопада можно усилить укрытие, не обрезая листья вручную — они опадут сами.

Как укрыть розы

Розы выдерживают мороз до -10…-14 °C, но лучше не рисковать и укрыть их заранее.

"Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми, чтобы под укрытиями почва просохла", — отметила эксперт.

Когда установятся морозы -4…-6 °C, торцы закрывают полностью.

Чем укрывать розы

Подходящие материалы: лапник, мульча, агроволокно (спанбонд), плотная ткань, полиэтилен поверх нетканки.

Запрещённые материалы: рубероид, опилки, сено, сухая листва — они не дышат и вызывают гниение.

Укрытие черенков роз

Снять бутыль с черенка, поместить внутрь сухие листья. Вернуть бутыль на место и засыпать листьями сверху, чтобы ёмкость не была видна. Поставить дуги и накрыть двойным слоем нетканого материала. При частых зимних оттепелях добавить сверху плёнку для защиты от влаги.

"Если почва богата торфом, можно окучить бутыли до середины, а затем добавить листья", — советует Самойлова.

Как зимуют хризантемы

Хризантемы плохо переносят мороз без укрытия. Самойлова рекомендует пересаживать их в теплицу или парник.

"После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10…-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя. Обязательно поливаю после пересадки", — рассказала садовод.

Весной растения возвращают обратно в сад, как только установится стабильное тепло.

Чем и когда укрывать клубнику

Клубника нуждается в защите при понижении ночных температур до -3…-5 °C.

Слишком раннее укрытие опасно: кусты могут выпреть и заболеть грибком.

Оптимальный материал: агроволокно плотностью от 60 г/м². Оно пропускает воздух и влагу, но сохраняет тепло.

"Полиэтиленовая плёнка — плохой вариант, под ней скапливается конденсат, и при потеплении растения могут сгореть", — предупреждает Самойлова.

Для устойчивости можно прикрепить материал к дугам или прижать по краям камнями.

Когда укрывать чеснок

Чеснок укрывают в конце ноября, когда установятся стабильные минусовые температуры. Если сделать это раньше, почва перегреется, и головки начнут прорастать.

Лучше всего закрывать грядку сухими растительными листьями - флокса, топинамбура и других садовых культур. Слой мульчи защищает от промерзания, но позволяет воздуху циркулировать.

Как защитить деревья от морозов и грызунов

Плодовые деревья зимой нуждаются не только в утеплении, но и в защите от мышей и зайцев.

"Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца", — пояснила эксперт.

Порядок укрытия:

использовать мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку ;

сформировать цилиндр и надеть его на ствол, заглубив нижний край в землю на 10-15 см;

закрепить сетку пластиковыми стяжками или бечёвкой;

у крупных деревьев дополнительно обмотать нижние ветви.

Такая защита предохраняет кору от ожогов и повреждений снегом.

Сравнение материалов для зимнего укрытия