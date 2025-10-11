Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Деревянное укрытие для растений зимой
Деревянное укрытие для растений зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 22:47

Сад не простит спешки: когда именно нужно укрывать растения от мороза

Как подготовить сад к зиме: советы Светланы Самойловой по укрытию растений

Подготовка сада к зиме — одно из важнейших дел для любого дачника. От того, насколько правильно и вовремя будут укрыты растения, зависит их здоровье и урожай в следующем сезоне. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, какие культуры нужно защищать в первую очередь и как правильно выбрать материал для зимнего укрытия.

"Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир — на ночную температуру", — уточнила садовод Светлана Самойлова.

Когда укрывать сад от мороза

Сроки зависят от погоды и типа растений. Главное правило — ориентироваться на ночную температуру воздуха. Если укрыть слишком рано, растения могут выпреть и загнить, а если запоздать — ткани подмерзнут.

  • Первые морозы (-1…-3 °C) - делают временное укрытие для чувствительных культур.

  • Постоянные морозы (-5…-7 °C) - устанавливают основное зимнее укрытие.

Некоторые растения, например гортензии и розы, требуют поэтапного утепления.

Как укрыть гортензию

Крупнолистная гортензия особенно чувствительна к холоду.

  1. Первое укрытие - при ночной температуре -2 °C. Устанавливают дуги и накрывают растение нетканым материалом, не пригибая побеги.

  2. Второе укрытие - при -5…-6 °C. Добавляют плотный слой укрывного материала.

Если гортензия уже слегка подмерзла, это не страшно.

"То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам", — пояснила Самойлова.

После листопада можно усилить укрытие, не обрезая листья вручную — они опадут сами.

Как укрыть розы

Розы выдерживают мороз до -10…-14 °C, но лучше не рисковать и укрыть их заранее.

"Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми, чтобы под укрытиями почва просохла", — отметила эксперт.

Когда установятся морозы -4…-6 °C, торцы закрывают полностью.

Чем укрывать розы

  • Подходящие материалы: лапник, мульча, агроволокно (спанбонд), плотная ткань, полиэтилен поверх нетканки.

  • Запрещённые материалы: рубероид, опилки, сено, сухая листва — они не дышат и вызывают гниение.

Укрытие черенков роз

  1. Снять бутыль с черенка, поместить внутрь сухие листья.

  2. Вернуть бутыль на место и засыпать листьями сверху, чтобы ёмкость не была видна.

  3. Поставить дуги и накрыть двойным слоем нетканого материала.

  4. При частых зимних оттепелях добавить сверху плёнку для защиты от влаги.

"Если почва богата торфом, можно окучить бутыли до середины, а затем добавить листья", — советует Самойлова.

Как зимуют хризантемы

Хризантемы плохо переносят мороз без укрытия. Самойлова рекомендует пересаживать их в теплицу или парник.

"После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10…-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя. Обязательно поливаю после пересадки", — рассказала садовод.

Весной растения возвращают обратно в сад, как только установится стабильное тепло.

Чем и когда укрывать клубнику

Клубника нуждается в защите при понижении ночных температур до -3…-5 °C.

  • Слишком раннее укрытие опасно: кусты могут выпреть и заболеть грибком.

  • Оптимальный материал: агроволокно плотностью от 60 г/м². Оно пропускает воздух и влагу, но сохраняет тепло.

"Полиэтиленовая плёнка — плохой вариант, под ней скапливается конденсат, и при потеплении растения могут сгореть", — предупреждает Самойлова.

Для устойчивости можно прикрепить материал к дугам или прижать по краям камнями.

Когда укрывать чеснок

Чеснок укрывают в конце ноября, когда установятся стабильные минусовые температуры. Если сделать это раньше, почва перегреется, и головки начнут прорастать.

Лучше всего закрывать грядку сухими растительными листьями - флокса, топинамбура и других садовых культур. Слой мульчи защищает от промерзания, но позволяет воздуху циркулировать.

Как защитить деревья от морозов и грызунов

Плодовые деревья зимой нуждаются не только в утеплении, но и в защите от мышей и зайцев.

"Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца", — пояснила эксперт.

Порядок укрытия:

  • использовать мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку;

  • сформировать цилиндр и надеть его на ствол, заглубив нижний край в землю на 10-15 см;

  • закрепить сетку пластиковыми стяжками или бечёвкой;

  • у крупных деревьев дополнительно обмотать нижние ветви.

Такая защита предохраняет кору от ожогов и повреждений снегом.

Сравнение материалов для зимнего укрытия

Материал Пропускает воздух Защищает от мороза Подходит для Недостатки
Агроволокно (спанбонд) Цветы, клубника, кустарники Требует фиксации
Лапник Розы, гортензии Нужно обновлять ежегодно
Мульча (торф, листья) Грядки, чеснок Может преть при влажности
Полиэтилен Поверх нетканки Без вентиляции вызывает гниль
Сетка Деревья Не защищает от сильных морозов

А что если мороз пришёл раньше?

Если не успели подготовиться, растения можно временно защитить нетканым материалом или плёнкой, а основное укрытие сделать, когда температура стабилизируется. Главное — не использовать материалы, которые задерживают влагу.

Мифы и правда

Миф 1. Чем теплее укрытие, тем лучше.
Правда. Без вентиляции растения выпревают — важен баланс тепла и воздуха.

Миф 2. Зимой можно не проверять укрытия.
Правда. После снегопадов и оттепелей конструкцию нужно корректировать.

Миф 3. Все растения укрывают в один день.
Правда. У каждой культуры свой температурный порог.

Три интересных факта

  1. Корневая система большинства садовых растений погибает при температуре -15 °C, если не защищена снегом или мульчей.

  2. Агроволокно плотностью 60 г/м² повышает температуру под укрытием на 3-5 градусов.

  3. Лапник не только сохраняет тепло, но и отпугивает мышей благодаря запаху хвои.

Исторический контекст

Традиция укрывать растения на зиму появилась в России ещё в XIX веке — садоводы использовали солому, мешковину и лапник. Сегодня на смену пришли современные материалы: агроволокно и дышащие ткани, которые защищают растения от мороза и обеспечивают вентиляцию. Благодаря этому даже теплолюбивые культуры могут успешно зимовать в условиях сурового климата.

