Сад не простит спешки: когда именно нужно укрывать растения от мороза
Подготовка сада к зиме — одно из важнейших дел для любого дачника. От того, насколько правильно и вовремя будут укрыты растения, зависит их здоровье и урожай в следующем сезоне. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, какие культуры нужно защищать в первую очередь и как правильно выбрать материал для зимнего укрытия.
"Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир — на ночную температуру", — уточнила садовод Светлана Самойлова.
Когда укрывать сад от мороза
Сроки зависят от погоды и типа растений. Главное правило — ориентироваться на ночную температуру воздуха. Если укрыть слишком рано, растения могут выпреть и загнить, а если запоздать — ткани подмерзнут.
-
Первые морозы (-1…-3 °C) - делают временное укрытие для чувствительных культур.
-
Постоянные морозы (-5…-7 °C) - устанавливают основное зимнее укрытие.
Некоторые растения, например гортензии и розы, требуют поэтапного утепления.
Как укрыть гортензию
Крупнолистная гортензия особенно чувствительна к холоду.
-
Первое укрытие - при ночной температуре -2 °C. Устанавливают дуги и накрывают растение нетканым материалом, не пригибая побеги.
-
Второе укрытие - при -5…-6 °C. Добавляют плотный слой укрывного материала.
Если гортензия уже слегка подмерзла, это не страшно.
"То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам", — пояснила Самойлова.
После листопада можно усилить укрытие, не обрезая листья вручную — они опадут сами.
Как укрыть розы
Розы выдерживают мороз до -10…-14 °C, но лучше не рисковать и укрыть их заранее.
"Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми, чтобы под укрытиями почва просохла", — отметила эксперт.
Когда установятся морозы -4…-6 °C, торцы закрывают полностью.
Чем укрывать розы
-
Подходящие материалы: лапник, мульча, агроволокно (спанбонд), плотная ткань, полиэтилен поверх нетканки.
-
Запрещённые материалы: рубероид, опилки, сено, сухая листва — они не дышат и вызывают гниение.
Укрытие черенков роз
-
Снять бутыль с черенка, поместить внутрь сухие листья.
-
Вернуть бутыль на место и засыпать листьями сверху, чтобы ёмкость не была видна.
-
Поставить дуги и накрыть двойным слоем нетканого материала.
-
При частых зимних оттепелях добавить сверху плёнку для защиты от влаги.
"Если почва богата торфом, можно окучить бутыли до середины, а затем добавить листья", — советует Самойлова.
Как зимуют хризантемы
Хризантемы плохо переносят мороз без укрытия. Самойлова рекомендует пересаживать их в теплицу или парник.
"После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10…-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя. Обязательно поливаю после пересадки", — рассказала садовод.
Весной растения возвращают обратно в сад, как только установится стабильное тепло.
Чем и когда укрывать клубнику
Клубника нуждается в защите при понижении ночных температур до -3…-5 °C.
-
Слишком раннее укрытие опасно: кусты могут выпреть и заболеть грибком.
-
Оптимальный материал: агроволокно плотностью от 60 г/м². Оно пропускает воздух и влагу, но сохраняет тепло.
"Полиэтиленовая плёнка — плохой вариант, под ней скапливается конденсат, и при потеплении растения могут сгореть", — предупреждает Самойлова.
Для устойчивости можно прикрепить материал к дугам или прижать по краям камнями.
Когда укрывать чеснок
Чеснок укрывают в конце ноября, когда установятся стабильные минусовые температуры. Если сделать это раньше, почва перегреется, и головки начнут прорастать.
Лучше всего закрывать грядку сухими растительными листьями - флокса, топинамбура и других садовых культур. Слой мульчи защищает от промерзания, но позволяет воздуху циркулировать.
Как защитить деревья от морозов и грызунов
Плодовые деревья зимой нуждаются не только в утеплении, но и в защите от мышей и зайцев.
"Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца", — пояснила эксперт.
Порядок укрытия:
-
использовать мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку;
-
сформировать цилиндр и надеть его на ствол, заглубив нижний край в землю на 10-15 см;
-
закрепить сетку пластиковыми стяжками или бечёвкой;
-
у крупных деревьев дополнительно обмотать нижние ветви.
Такая защита предохраняет кору от ожогов и повреждений снегом.
Сравнение материалов для зимнего укрытия
|Материал
|Пропускает воздух
|Защищает от мороза
|Подходит для
|Недостатки
|Агроволокно (спанбонд)
|✔
|✔
|Цветы, клубника, кустарники
|Требует фиксации
|Лапник
|✔
|✔
|Розы, гортензии
|Нужно обновлять ежегодно
|Мульча (торф, листья)
|✔
|⚠
|Грядки, чеснок
|Может преть при влажности
|Полиэтилен
|✖
|✔
|Поверх нетканки
|Без вентиляции вызывает гниль
|Сетка
|✔
|⚠
|Деревья
|Не защищает от сильных морозов
А что если мороз пришёл раньше?
Если не успели подготовиться, растения можно временно защитить нетканым материалом или плёнкой, а основное укрытие сделать, когда температура стабилизируется. Главное — не использовать материалы, которые задерживают влагу.
Мифы и правда
Миф 1. Чем теплее укрытие, тем лучше.
Правда. Без вентиляции растения выпревают — важен баланс тепла и воздуха.
Миф 2. Зимой можно не проверять укрытия.
Правда. После снегопадов и оттепелей конструкцию нужно корректировать.
Миф 3. Все растения укрывают в один день.
Правда. У каждой культуры свой температурный порог.
Три интересных факта
-
Корневая система большинства садовых растений погибает при температуре -15 °C, если не защищена снегом или мульчей.
-
Агроволокно плотностью 60 г/м² повышает температуру под укрытием на 3-5 градусов.
-
Лапник не только сохраняет тепло, но и отпугивает мышей благодаря запаху хвои.
Исторический контекст
Традиция укрывать растения на зиму появилась в России ещё в XIX веке — садоводы использовали солому, мешковину и лапник. Сегодня на смену пришли современные материалы: агроволокно и дышащие ткани, которые защищают растения от мороза и обеспечивают вентиляцию. Благодаря этому даже теплолюбивые культуры могут успешно зимовать в условиях сурового климата.
