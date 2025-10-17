Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сквер им. Наты Бабушкиной. Зима
© commons.wikimedia.org by Nujt is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:07

Город, где коты правят улицами: зимняя Йошкар-Ола превращается в сказку

Названы главные достопримечательности Йошкар-Олы, которые стоит посетить зимой

Зимой столица Марий Эл превращается в уютный сказочный город. Набережные вспыхивают гирляндами, по улицам гуляют коты — главные неофициальные символы Йошкар-Олы, а воздух наполнен ароматом выпечки и пряных трав. Несмотря на небольшой размер, этот город способен удивить архитектурой, национальными традициями и атмосферой неспешного уюта. Зимой сюда стоит приехать хотя бы на пару дней — пройтись вдоль набережной Брюгге, загадать желание у Серой шейки и сделать фото с Йошкиным котом.

Погода зимой

Климат в Йошкар-Оле умеренно-континентальный: морозы здесь есть, но не пугающие. Зима длится с ноября по апрель, снег ложится стабильно и делает город похожим на открытку.

  • Декабрь: средняя температура -8 °C, солнечных часов около 26.
  • Январь: самый холодный месяц — до -10,5 °C, солнечных часов 38.
  • Февраль: чуть теплее (-10 °C) и светлее — 75 часов солнца.

Зимняя Йошкар-Ола особенно хороша в январе, когда снег искрится, а по вечерам звучит рождественская музыка.

Как добраться

Поездом

Самый удобный способ. Из Москвы отправляется фирменный поезд "Марий Эл" (14,5 часов в пути). Из Санкт-Петербурга — поезд через день (около 36 часов). Из Казани добраться проще всего — электричка едет около 2 ч 40 мин.

Автобусом

Из Москвы — около 13 часов, из Казани — 2,5-3 часа. Из других городов (Екатеринбург, Ульяновск, Санкт-Петербург) прямых рейсов нет, потребуется пересадка.

На автомобиле

Из Москвы дорога занимает около 9 часов по трассе М-12 через Чебоксары. Из Санкт-Петербурга — 15 часов. Из ближайших городов (Казань, Ульяновск, Чебоксары) — от полутора до четырёх часов пути.

Достопримечательности Йошкар-Олы зимой

Набережная Брюгге

Самое фотографируемое место города. Яркие фасады во фламандском стиле отражаются в реке Малая Кокшага, а фонари вечером придают набережной праздничное сияние. Здесь можно заглянуть в сырную лавку или музей археологии, загадать желание у скульптуры Серой шейки и почувствовать себя героем европейской сказки.
Адрес: Набережная Брюгге, 1.

Часы "12 апостолов"

Каждые три часа на Патриаршей площади оживает миниатюрное представление: под звон колоколов открываются ворота, и на фасаде появляются Иисус и 12 апостолов. Зрелище длится семь минут и собирает толпы туристов.
Адрес: Царьградский проспект, 37.

Царёвококшайский кремль

Самый молодой кремль России, построенный в 2009 году на месте древнего острога Царёвококшайска. Внутри проходят фестивали и выставки, можно увидеть старинные пушки и познакомиться с историей Марий Эл.
Адрес: ул. Вознесенская, 58.
Время работы: вт-вс 10:00-20:00.
Вход: бесплатный.

Скульптура "Йошкин кот"

Главный герой города, ставший символом удачи и самоиронии. Туристы садятся рядом на лавочку, фотографируются и гладят кота "на счастье". Весной 2024 года в Йошкар-Оле установили ещё семь котят — теперь встреча с ними стала настоящим квестом.
Адрес: Ленинский проспект, 24В.

Площадь Оболенского-Ноготкова

Площадь похожа на мини-Венецию, но с национальным колоритом. Здесь — памятник первому воеводе Царёвококшайска Ивану Оболенскому-Ноготкову, копия Царь-пушки и множество арт-объектов. В праздничные дни площадь украшают огни, звучит музыка и работает рождественская ярмарка.
Адрес: Ленинский проспект, 24.

Театральный мост

Мост через Малую Кокшагу соединяет две набережные и считается одной из лучших смотровых площадок города. Зимой он особенно красив — фонари отражаются в воде, а с мостика открывается вид на архитектуру Брюгге.
Адрес: Набережная Брюгге, 6.

Куда сходить всей семьёй

Музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"

Музей, где можно окунуться в фольклор Марий Эл. Здесь проходят интерактивные экскурсии и мастер-классы по созданию амулетов и кожаных украшений.
Адрес: ул. Советская, 104.
Стоимость: взрослые — 200 ₽, дети — 150 ₽.

Центральный парк культуры и отдыха

Главное место зимних развлечений: каток с подсветкой, колесо обозрения с отапливаемыми кабинками и аттракционы для детей. Каждые выходные проходят бесплатные шоу и мастер-классы.
Адрес: ул. Комсомольская, 124.

Ледовый дворец "Марий Эл"

Крытая арена для массового катания. Работает прокат, а в выходные проходят семейные сеансы.
Адрес: ул. Карла Маркса, 105А.
Стоимость: от 260 ₽ в час.

Республиканский театр кукол

Здание напоминает замок из мультфильма, а репертуар радует постановками для всех возрастов. В декабре — новогодние спектакли.
Адрес: Царьградский проспект, 35.
Билеты: от 300 ₽.

Резиденция марийского Деда Мороза

Главный зимний герой Марий Эл — Йӱштӧ Кугыза. В селе Кукнур гостей встречает Сказочная тропа, ведущая к волшебнику. В программе — катание с горки, хороводы и чаепитие.
Адрес: Сернурский район, ул. 1-я Заречная, 1.
Стоимость: дети — 600 ₽, взрослые — 1000 ₽.

Советы шаг за шагом

  1. Одевайтесь многослойно. Мороз умеренный, но ветер усиливает холод.
  2. Начните прогулку с набережных. Они особенно эффектны утром и в сумерках.
  3. Попробуйте марийскую кухню. Местное блюдо — подкоголи (пирожки с мясом и картошкой).
  4. Берите наличные. В небольших музеях терминалов нет.
  5. Планируйте визит заранее. Экскурсии в кремль и резиденцию Йӱштӧ Кугыза требуют записи.

Исторический контекст

Йошкар-Ола, что в переводе с марийского означает "Красный город", появилась в XVI веке как крепость Царёвококшайск. После войны город стал индустриальным центром Поволжья, а в XXI веке преобразился — в центре выросли здания в стиле европейских столиц. Сегодня Йошкар-Ола — удивительное сочетание марийских традиций и фламандской архитектуры, а зимой этот контраст особенно красив.

