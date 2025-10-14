Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Karlskirche Вена
© commons.wikimedia.org by Thomas Wolf, www.foto-tw.de is licensed under CC BY-SA 3.0 de
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:39

Куда поехать в Австрии зимой, если ты не катаешься на лыжах

Зимняя Вена: главные рождественские ярмарки и балы Австрии 2025 года

Зимой Вена становится одним из главных центров праздничных мероприятий в Европе. С середины ноября по конец декабря в городе открываются рождественские ярмарки, проходят концерты, выставки и сезон балов.

Рождественские ярмарки

Christkindlmarkt (у Ратуши)

  • Период работы: середина ноября — 26 декабря
  • Место: Rathausplatz, 1010 Wien
  • Особенности: крупнейший рождественский рынок города. Более 100 торговых павильонов, тематические аттракционы, подсвеченное колесо обозрения, выставки и уличные выступления.
  • Ассортимент: пунш и глинтвейн в коллекционных кружках, выпечка, елочные украшения, изделия ручной работы.
  • Посещение: бесплатное, открыт ежедневно до позднего вечера.

Spittelberg Christmas Market

  • Адрес: Spittelberggasse, 1070 Wien
  • Период: середина ноября — 23 декабря
  • Формат: уличный рынок в старинном районе Нойбау.
  • Особенности: компактная пешеходная улица с рядами домиков, в которых размещаются лавки с ремесленными изделиями и украшениями. Работает ежедневно; вечером и по выходным бывает многолюдно.

Рынки у дворцов и храмов

  • Belvedere Christmas Village

    • Место: перед Нижним Бельведером (Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Wien)

    • Особенности: сувениры, сладости, рождественские оркестры.

    • Период: середина ноября — 26 декабря.

  • Schönbrunn Christmas and New Year Market

    • Место: Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

    • Особенности: открыт до 4 января, добавляется новогодняя программа и гастрозона.

  • Karlsplatz Art Advent

    • Место: Karlsplatz 10, 1040 Wien

    • Особенности: ярмарка современного искусства, ремесленных изделий, гастрозона с органическими продуктами.

  • Stephansplatz Christmas Market

    • Место: Stephansplatz 3, 1010 Wien

    • Особенности: небольшой рынок у собора Святого Стефана, сувениры и рождественские блюда.

Полный список ярмарок доступен на официальном сайте города Wien. info (раздел Christmas Markets).

Сезон балов

Оперный бал (Wiener Opernball)

  • Место: Венская государственная опера (Opernring 2)
  • Дата: февраль
  • Билеты: от €350; отдельное место за столиком оплачивается дополнительно.
  • Особенности: главный официальный бал страны, включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Philharmonikerball

  • Место: Musikverein (Musikvereinsplatz 1)
  • Билет: €195
  • Описание: ежегодный бал Венской филармонии.

Kaffeesiederball

  • Место: дворец Хофбург (Heldenplatz, 1010 Wien)
  • Билет: €180
  • Тематика: бал владельцев венских кофеен, один из старейших по традиции.

Перечень и расписание всех балов публикуется на сайте wien. info (раздел Vienna Ball Season).

Зимние активности

  • Городской каток (Wiener Eistraum):

    • Место: Rathausplatz

    • Период: январь — начало марта

    • Инфраструктура: открытый каток площадью 9000 м², аренда коньков, музыка, подсветка.

  • Кофейни и гастрономия:

    • Классические венские кофейни (Café Central, Café Landtmann, Café Sperl) предлагают сезонные напитки — венский меланж и рождественский глинтвейн.

Практическая информация

  • Температура зимой: от -2 °C до +4 °C, высокая влажность.
  • Рекомендации: тёплая водонепроницаемая одежда и обувь для прогулок на открытом воздухе.
  • Транспорт: метро и трамвай работают до 00:30, проездной на 24 часа — €8,40.

Снега в Вене почти не бывает, но влажный воздух делает холод особенно ощутимым. Поэтому тёплая непромокаемая одежда — обязательна. А ещё - время: ведь этот город не любит спешки. Чтобы почувствовать настоящий дух Вены, нужно просто идти по её улицам, слушая звуки вальса и запах свежей выпечки.

