Куда поехать в Австрии зимой, если ты не катаешься на лыжах
Зимой Вена становится одним из главных центров праздничных мероприятий в Европе. С середины ноября по конец декабря в городе открываются рождественские ярмарки, проходят концерты, выставки и сезон балов.
Рождественские ярмарки
Christkindlmarkt (у Ратуши)
- Период работы: середина ноября — 26 декабря
- Место: Rathausplatz, 1010 Wien
- Особенности: крупнейший рождественский рынок города. Более 100 торговых павильонов, тематические аттракционы, подсвеченное колесо обозрения, выставки и уличные выступления.
- Ассортимент: пунш и глинтвейн в коллекционных кружках, выпечка, елочные украшения, изделия ручной работы.
- Посещение: бесплатное, открыт ежедневно до позднего вечера.
Spittelberg Christmas Market
- Адрес: Spittelberggasse, 1070 Wien
- Период: середина ноября — 23 декабря
- Формат: уличный рынок в старинном районе Нойбау.
- Особенности: компактная пешеходная улица с рядами домиков, в которых размещаются лавки с ремесленными изделиями и украшениями. Работает ежедневно; вечером и по выходным бывает многолюдно.
Рынки у дворцов и храмов
-
Belvedere Christmas Village
-
Место: перед Нижним Бельведером (Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Wien)
-
Особенности: сувениры, сладости, рождественские оркестры.
-
Период: середина ноября — 26 декабря.
-
-
Schönbrunn Christmas and New Year Market
-
Место: Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien
-
Особенности: открыт до 4 января, добавляется новогодняя программа и гастрозона.
-
-
Karlsplatz Art Advent
-
Место: Karlsplatz 10, 1040 Wien
-
Особенности: ярмарка современного искусства, ремесленных изделий, гастрозона с органическими продуктами.
-
-
Stephansplatz Christmas Market
-
Место: Stephansplatz 3, 1010 Wien
-
Особенности: небольшой рынок у собора Святого Стефана, сувениры и рождественские блюда.
-
Полный список ярмарок доступен на официальном сайте города Wien. info (раздел Christmas Markets).
Сезон балов
Оперный бал (Wiener Opernball)
- Место: Венская государственная опера (Opernring 2)
- Дата: февраль
- Билеты: от €350; отдельное место за столиком оплачивается дополнительно.
- Особенности: главный официальный бал страны, включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Philharmonikerball
- Место: Musikverein (Musikvereinsplatz 1)
- Билет: €195
- Описание: ежегодный бал Венской филармонии.
Kaffeesiederball
- Место: дворец Хофбург (Heldenplatz, 1010 Wien)
- Билет: €180
- Тематика: бал владельцев венских кофеен, один из старейших по традиции.
Перечень и расписание всех балов публикуется на сайте wien. info (раздел Vienna Ball Season).
Зимние активности
-
Городской каток (Wiener Eistraum):
-
Место: Rathausplatz
-
Период: январь — начало марта
-
Инфраструктура: открытый каток площадью 9000 м², аренда коньков, музыка, подсветка.
-
-
Кофейни и гастрономия:
-
Классические венские кофейни (Café Central, Café Landtmann, Café Sperl) предлагают сезонные напитки — венский меланж и рождественский глинтвейн.
-
Практическая информация
- Температура зимой: от -2 °C до +4 °C, высокая влажность.
- Рекомендации: тёплая водонепроницаемая одежда и обувь для прогулок на открытом воздухе.
- Транспорт: метро и трамвай работают до 00:30, проездной на 24 часа — €8,40.
Снега в Вене почти не бывает, но влажный воздух делает холод особенно ощутимым. Поэтому тёплая непромокаемая одежда — обязательна. А ещё - время: ведь этот город не любит спешки. Чтобы почувствовать настоящий дух Вены, нужно просто идти по её улицам, слушая звуки вальса и запах свежей выпечки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru