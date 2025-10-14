Куда поехать в Австрии зимой, если ты не катаешься на лыжах

вчера в 20:34

Студентам хотят дать единую транспортную карту: дешёвые билеты на самолёты и поезда — уже не мечта

В Госдуме предлагают ввести единую карту, которая даст студентам скидки на самолёты и поезда. Что она изменит — и кто заплатит за идею?

вчера в 19:29

Сладости, янтарь и немного вкуса: что действительно радует китайцев в подарок

Едете в Китай и хотите по-доброму удивить людей вокруг? Вот короткий гид по маленьким, но точным сувенирам, которые радуют и не создают неловкости.

вчера в 18:48

Пятизвёздочные миражи: чем Дубай поражает даже бывалых путешественников

Откройте Дубай с неожиданной стороны! Узнайте, как провести незабываемую неделю, окунувшись в культуру и сэкономив. Читайте советы по летнему отдыху в роскошном городе.

вчера в 17:43

Путешествие, которое останется на коже: как таттуризм меняет представление о сувенирах

Таттуризм становится культурным феноменом! Узнайте, как татуировки превращаются в уникальные сувениры из путешествий и какие тренды лидируют среди путешественников.

вчера в 16:37

Кладбища становятся новыми музеями Европы: что ищут туристы среди надгробий

Кладбища становятся новыми культурными маршрутами: узнайте, почему путешественники предпочитают их музеям и какие тайны они скрывают.

вчера в 15:31

Япония без тура: как попасть в другой мир и не потеряться среди технологий

Планируете поездку в Японию? Узнайте, как избежать распространённых ошибок, выбрать оптимальный транспорт и насладиться местной кухней. Ваша поездка станет незабываемой.

вчера в 14:27

Тур за копейки, впечатлений на миллион: как россияне покорили Дубай без переплаты

Узнайте, как слетать в Дубай за 54 тысячи рублей на двоих, увидев главные достопримечательности и проведя незабываемые 4 дня в Эмиратах!

вчера в 13:24

Что нельзя дарить в Китае: один неверный сувенир может всё испортить

Узнайте, какие подарки ценят китайцы и как их правильно преподнести – от сладостей до сувениров. Поделитесь культурным опытом и сделайте путешествие незабываемым!

