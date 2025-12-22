Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Радуга в конце дорожного пейзажа
Радуга в конце дорожного пейзажа
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:36

Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог

Зима часто воспринимается как время ожидания — весны, солнца, тепла. Короткий световой день, холод и замедленный ритм жизни могут влиять на настроение сильнее, чем кажется. Но всё больше специалистов предлагают не бороться с этим сезоном, а попробовать прожить его осознанно. Об этом сообщает The Guardian.

Когда зима — не просто хандра

Клинический психолог Стефани Фицджеральд долгое время считала зиму периодом, который нужно просто пережить. Рабочая загруженность и изоляция дома помогали лишь временно, но не приносили радости. Со временем она поняла, что сталкивается не с обычной сезонной усталостью, а с сезонным аффективным расстройством, которое может развиваться в любом возрасте и требует внимания.

"Я не чувствовала себя просто грустной — мне было по-настоящему плохо", — говорит клинический психолог Стефани Фицджеральд.

Изучение научных данных помогло ей выстроить систему поддержки: светотерапия, витамин D, режим сна, питание и движение стали частью повседневной жизни. По её словам, это позволило чувствовать себя более устойчиво и спокойнее проходить период с октября по апрель.

Ритмы, которые стоит пересмотреть

Даже после стабилизации состояния Фицджеральд заметила, что привычный "летний" режим зимой не работает. Она начала ложиться спать раньше и адаптировать нагрузки под сезон. Такой подход, по её мнению, ближе к естественным биоритмам и снижает хроническую усталость.

Отдельное внимание она уделяет восприятию времени. В её личном календаре Новый год начинается весной, а не 1 января. Это помогает не требовать от себя активности в период, когда организму важнее восстановление и пауза. Зима в этой логике становится временем планирования и размышлений, а не давления и обещаний.

Не выживать, а проживать

Фицджеральд предлагает отказаться от риторики "пережить зиму". Осознанные прогулки, наблюдение за природой, рассветами и мягким зимним светом помогли ей изменить эмоциональное восприятие сезона. Небольшие ежедневные привычки, включая короткие прогулки для снижения стресса, дают заметный эффект без перегрузки и усилий. Она подчёркивает, что зима может быть визуально и эмоционально насыщенной, если дать себе возможность её заметить.

Язык, которым мы описываем холодное время года, тоже имеет значение. Вместо привычных "мрачная" и "угнетающая" она предлагает использовать слова, отражающие уют, тишину и паузу. Такие формулировки помогают мозгу иначе реагировать на сезонные изменения.

Поддержка через общение и движение

По словам Фицджеральд, зима не отменяет потребности в контакте. Напротив, именно в этот период особенно важны встречи, совместные события и ощущение принадлежности. Даже небольшие планы в календаре помогают сохранить эмоциональный баланс.

Физическая активность зимой тоже требует адаптации. Речь не о максимальных нагрузках, а о регулярном движении — прогулках, растяжке, танцах или йоге. Это поддерживает выработку эндорфинов и улучшает сон, а продуманная гигиена сна, включая разделение одеял для комфортного отдыха, помогает снизить ночное напряжение и улучшить восстановление.

Медленный темп и отдых

Приготовление тёплой еды, дни уюта дома и даже отпуск в холодное время года Фицджеральд рассматривает как часть сезонной заботы о себе. Она отмечает, что зима — подходящий момент для паузы, смены ритма и небольших личных ретритов без обязательств.

Переосмысление зимы не требует радикальных изменений. Это скорее внимательное отношение к сигналам тела и разрешение жить в более спокойном темпе, не ожидая от себя невозможного.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов сегодня в 13:09
Болезнь не прощает спешки: почему перенос простуды на ногах может стоить жизни

Переносить простуду на ногах — опасно для здоровья и окружающих. Как избежать осложнений и почему важен отдых, объясняет иммунолог.

Читать полностью » Пьют на убой: Мясников предупредил о смертельной угрозе из-за алкоголя сегодня в 13:08

Распространение опасных заболеваний внутренних органов среди российских пациентов стало темой серьезного обсуждения в медицинских кругах.

Читать полностью » Помада подчёркивает морщины из-за особенностей кожи и способа нанесения — визажисты сегодня в 11:05
Помада подчёркивала морщинки — пока не сменила способ нанесения: результат поразил

Почему помада подчёркивает морщины над губой и как профессиональная техника нанесения помогает сделать цвет ровным, стойким и визуально более молодым.

Читать полностью » Россияне после гриппа А жалуются на резкое ухудшение зрения — База сегодня в 9:54
Грипп прошёл, а проблемы остались: россияне массово жалуются на страшное осложнение после болезни

После гриппа А россияне всё чаще сталкиваются с резким ухудшением зрения, которое развивается за считаные дни.

Читать полностью » Щедрость снизила уровень стресса и воспаления — Лиана Вэнь врач сегодня в 9:21
Миф оказался живучим: привычка отдавать запускает в организме неожиданные бонусы

Научные данные все чаще подтверждают: помощь другим связана не только с эмоциями, но и с физическим здоровьем — при одном важном условии.

Читать полностью » Две чайные ложки сахара ослабляют полезный эффект кофе — врачи сегодня в 9:12
Полезный кофе имеет жёсткий предел: сладкие добавки тихо убивают его эффект для организма

Даже полезный кофе может потерять свои свойства из-за привычных добавок. Исследование показало, где проходит граница между пользой и нейтральным эффектом.

Читать полностью » Омега-3 в капсулах не уменьшили частоту инфарктов и инсультов — Имтиаз сегодня в 7:00
Пью омега-3 годами, а сердце оказалось не защищено — врачи объяснили неприятный нюанс

Разберемся, как омега-3 влияет на сердечно-сосудистую систему: что говорят исследования и почему рыба может оказаться лучшей альтернативой добавкам.

Читать полностью » Смарт-часы показали низкую точность измерения давления — Knowridge сегодня в 3:53
Цифры на экране выглядят убедительно, но именно так миллионы пропускают опасное давление

Смарт-часы и кольца всё чаще измеряют давление без манжеты, но кардиологи предупреждают о рисках и объясняют, почему таким данным пока нельзя доверять.

Читать полностью »

Новости
Еда
Вкус моркови по-корейски зависит от точных пропорций — кулинары
Россия
31% россиян готовы работать в январские праздники — аналитики
Авто и мото
Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт
Наука
Наночастицы усилили перенос митохондрий между клетками — PNAS
Питомцы
Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Туризм
Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью
Россия
Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели школьника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet