Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Зима часто воспринимается как время ожидания — весны, солнца, тепла. Короткий световой день, холод и замедленный ритм жизни могут влиять на настроение сильнее, чем кажется. Но всё больше специалистов предлагают не бороться с этим сезоном, а попробовать прожить его осознанно. Об этом сообщает The Guardian.

Когда зима — не просто хандра

Клинический психолог Стефани Фицджеральд долгое время считала зиму периодом, который нужно просто пережить. Рабочая загруженность и изоляция дома помогали лишь временно, но не приносили радости. Со временем она поняла, что сталкивается не с обычной сезонной усталостью, а с сезонным аффективным расстройством, которое может развиваться в любом возрасте и требует внимания.

"Я не чувствовала себя просто грустной — мне было по-настоящему плохо", — говорит клинический психолог Стефани Фицджеральд.

Изучение научных данных помогло ей выстроить систему поддержки: светотерапия, витамин D, режим сна, питание и движение стали частью повседневной жизни. По её словам, это позволило чувствовать себя более устойчиво и спокойнее проходить период с октября по апрель.

Ритмы, которые стоит пересмотреть

Даже после стабилизации состояния Фицджеральд заметила, что привычный "летний" режим зимой не работает. Она начала ложиться спать раньше и адаптировать нагрузки под сезон. Такой подход, по её мнению, ближе к естественным биоритмам и снижает хроническую усталость.

Отдельное внимание она уделяет восприятию времени. В её личном календаре Новый год начинается весной, а не 1 января. Это помогает не требовать от себя активности в период, когда организму важнее восстановление и пауза. Зима в этой логике становится временем планирования и размышлений, а не давления и обещаний.

Не выживать, а проживать

Фицджеральд предлагает отказаться от риторики "пережить зиму". Осознанные прогулки, наблюдение за природой, рассветами и мягким зимним светом помогли ей изменить эмоциональное восприятие сезона. Небольшие ежедневные привычки, включая короткие прогулки для снижения стресса, дают заметный эффект без перегрузки и усилий. Она подчёркивает, что зима может быть визуально и эмоционально насыщенной, если дать себе возможность её заметить.

Язык, которым мы описываем холодное время года, тоже имеет значение. Вместо привычных "мрачная" и "угнетающая" она предлагает использовать слова, отражающие уют, тишину и паузу. Такие формулировки помогают мозгу иначе реагировать на сезонные изменения.

Поддержка через общение и движение

По словам Фицджеральд, зима не отменяет потребности в контакте. Напротив, именно в этот период особенно важны встречи, совместные события и ощущение принадлежности. Даже небольшие планы в календаре помогают сохранить эмоциональный баланс.

Физическая активность зимой тоже требует адаптации. Речь не о максимальных нагрузках, а о регулярном движении — прогулках, растяжке, танцах или йоге. Это поддерживает выработку эндорфинов и улучшает сон, а продуманная гигиена сна, включая разделение одеял для комфортного отдыха, помогает снизить ночное напряжение и улучшить восстановление.

Медленный темп и отдых

Приготовление тёплой еды, дни уюта дома и даже отпуск в холодное время года Фицджеральд рассматривает как часть сезонной заботы о себе. Она отмечает, что зима — подходящий момент для паузы, смены ритма и небольших личных ретритов без обязательств.

Переосмысление зимы не требует радикальных изменений. Это скорее внимательное отношение к сигналам тела и разрешение жить в более спокойном темпе, не ожидая от себя невозможного.