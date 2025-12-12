Погода в Москве готовит неожиданный поворот: выходные пройдут по новому сценарию

Зима в столице напомнит о себе резким понижением температуры и устойчивыми осадками. Уже в ближайшие выходные погода в Москве сменится на по-настоящему зимнюю, с морозами и снегопадами по всему региону. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Морозная ночь и зимний день

По прогнозу синоптиков, похолодание начнётся в ночь на субботу, 13 декабря. Температура воздуха в Москве опустится до минус 5-7 градусов, а в отдельных районах Московской области может достигать минус 9. Такие значения характерны для устойчивого зимнего периода и заметно отличаются от более мягкой погоды начала месяца.

Днём в субботу температурный фон останется отрицательным. В столице ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, что создаст условия для сохранения снежного покрова и зимней обстановки в городе. По словам специалистов, резких перепадов температуры в течение суток не прогнозируется.

Снегопад на оба выходных

Осадки станут ещё одной характерной чертой предстоящих выходных. Снег будет идти как в субботу, так и в воскресенье, охватывая всю территорию Московского региона. По оценке синоптиков, снегопад прекратится только ближе к полуночи воскресенья.

"Ночь на субботу в Московском регионе будет уже холодная — минус 5-7 градусов, по области — до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу тоже вполне зимние: минус 3-5", — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что снежный покров будет невысоким, но ляжет повсеместно.

Похолодание после выходных

После завершения выходных морозы в столичном регионе сохранятся и даже усилятся. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от минус 5 до минус 10 градусов. Днём воздух прогреется лишь до минус 4-6 градусов, что соответствует климатической норме для середины декабря.