От Бора-Бора до Камчатки: самые необычные места для вейкбординга

Зимой вейкбординг не обязательно ставить на паузу. Наоборот, именно холодное время года может стать поводом отправиться туда, где катание превращается в настоящее приключение.

Экстрим уровня "легенда"

Этот спорт не знает границ: топовые райдеры находят воду даже в самых неожиданных уголках планеты. Паркс Бонифэй покорял айсберги Ньюфаундленда, Брайан Грабб пролетал на вейкскейте сквозь каньоны Иордании, а бразилец Педро Калдас осваивал крыши лодок в Афуа — городе, который называют бразильской Венецией.

Куда отправиться за красотой

Бора-Бора

Бирюзовое море и тропическая зелень создают впечатление, что ты идёшь по воде в настоящем раю. Это место давно стало "меккой" для любителей вейксерфа.

Озеро Комо

Здесь за катером мелькают виллы, знакомые по кино и открыткам, а на соседних лодках отдыхают миллионеры и звёзды. Катание в обстановке сладкой жизни — редкий опыт.

Дубай

Контраст небоскрёбов и спокойной глади Персидского залива превращает вейкбординг в сюрреалистическое шоу, где спорт встречается с футуристичным городом.



Россия: катание на другой планете

Для тех, кто ищет по-настоящему необычное, есть Камчатка и Курильские острова. Сочетание дикой природы, вулканов и океана делает эти места похожими на другой мир. Не случайно о них сняли документальные фильмы: "Курилы. На южных берегах", "Волна 41" и "История камчатского сноубординга".

Итог

Вейкбординг не ограничен сезоном и географией. Зимой он становится поводом для путешествия — от тропиков Бора-Бора до суровых пейзажей Камчатки. Вопрос лишь в том, что вы хотите испытать: атмосферу курорта или адреналин дикой природы.