Опадение листвы открывает ствол дерева беззащитной морозу, но этот фактор далеко не главный. Для молодых деревьев и тех, что растут в условиях резких перепадов температур, зима становится испытанием на прочность коры. Фред Бреджиа, сертифицированный арборист и автор книги Big Trees: A Tour of the World’s Biggest Trees, указывает на сочетание нескольких агрессивных факторов: иссушающий ветер, наледь, прожорливые животные и, что менее очевидно, воздействие зимнего солнца. Именно поэтому практика обматывания стволов, часто воспринимаемая как излишне бережливая, на самом деле является рациональным инструментом защиты биологии дерева.

Ключевая механика угрозы кроется в термическом шоке. Когда солнце прогревает заморозившуюся кору, а затем наступает тень или ночь, ткань мгновенно переохлаждается. Этот цикл «оттаивание-замораживание» приводит к растрескиванию. Бреджиа описывает этот процесс как гибель клеток: солнечный свет нагревает замёрзшую кору, а последующее снижение температуры вызывает её смерть. Чаще всего такие повреждения, известные как солнечный ожог (sunscald), проявляются на юго-западной стороне ствола, где интенсивность зимнего света максимальна. Результатом становятся вертикальные рваные раны, сухие и углублённые трещины в древесине.

Кто в зоне риска и от чего именно

Диагностика уязвимости начинается с анализа биологии вида и возраста дерева. Молодые саженцы, которым не более двух сезонов, и породы с тонкой корой находятся в наиболее опасной группе. К числу видов, подверженных солнечному ожогу, относятся:

клён серебристый и красный;

берёзы;

крезоты (redbuds);

тополь пирамидальный (London plane);

грабы;

липа мелколистная (basswood);

яблони и другие плодовые деревья.

Другой вид зимнего стресса — деиссикация, или зимнее побурение. Этот процесс характерен для вечнозелёных и полувечнозелёных растений. Как объясняет Бреджиа, хвоя и листья таких кустарников теряют влагу быстрее, чем замёрзшая почва способна её восполнить. Низкие температуры, цикл заморозков и ветровые нагрузки ускоряют этот процесс. Бурение чаще всего наблюдается на южной или юго-западной стороне хвойных, хотя порывы ветра могут повредить и северную часть кроны. Группу риска составляют:

азалеи и рододендроны;

буки и падубы (holly, grape holly);li>

калликарпа (mountain laurel);

ели, пихты, сосны;

тисы, тисы японские (hemlock);

кипарисовики, туи;

можжевельники и ложный кипарис (false cypress).

Отдельный класс повреждений наносится фауной. Олени и олухи (bucks) в зимний период, когда запас корма иссякает, повреждают почки и тонкую кору. Более того, ещё с ранней осени самцы-олени трут молодые стволы об антилопийные рога, вызывая механические повреждения. Кролики, хомяки и мыши активно грызут кору молодых кустарников. Бреджиа отмечает, что олени предпочитают вязы, клёны, сирени, магнолии, ивы и берёзы, тогда как кролики чаще выбирают яблони, яблони-груши, крезоты, акации и розы.

Время и методика защиты

Точное время установки защиты варьируется в зависимости от региона и типа угрозы. Если вблизи участка обитают олени, защиту от механических повреждений необходимо установить уже в конце лета, как только у самцов начнут формироваться рога. Для защиты от грызунов ствол обматывают до первого снега. Большинство молодых деревьев требуют такого ухода в течение как минимум двух зимних сезонов. Важно помнить, что защитный материал должен быть снят весной; постоянное ношение обмотки недопустимо, так как оно нарушает естественный газообмен и может повредить растущую кору.

Техника исполнения: от выбора материала до фиксации

Оптимальным материалом считается дышащий текстиль или специализированный полимерный колпак светлого оттенка. Бреджиа подчёркивает требование к материалу: он должен плотно прилегать к стволу, но не создавать эффекта парника, позволяя воздуху циркулировать и не задерживая влагу. Неопренированные плёнки или влажный мокрый брезент могут навредить дереву, задерживая тепло и влагу в опасном балансе.

Процесс обматывания ствола проходит по следующему алгоритму:

Подготовка основания. С помощью небольшого совка или лопатки аккуратно снимают листву и мусор со ствола, оголяя зону на уровне чуть ниже поверхности почвы (примерно на 2,5 см ниже уровня земли). Это обеспечивает плотный контакт нижней части обмотки с землёй. Намотка снизу вверх. Обмотку начинают с самого низа, поднимаясь по стволу. Каждый виток должен перекрывать предыдущий минимум на треть ширины материала, чтобы полностью исключить участки голой коры. Фиксация. Обмотку прекращают сразу под нижней ветвью дерева. Верхний край фиксируют плотным шпагатом или скотчем. Категорически не рекомендуется использовать гвозди, скобы или любой инструмент, прокалывающий кору, так как это создаёт точки входа для патогенов. Контроль состояния. Периодически в течение зимы следует проверять надёжность крепления: верхняя часть не должна провисать, а нижняя — смещаться. Демонтаж. С наступлением устойчивого тепла обмотку снимают.

Для защиты вечнозелёных кустарников и хвойных от деиссикации и ветрового обморожения применяется другая конструкция — барьерный экран. Бреджиа рекомендует использовать мешковину (burlap) или теневую ткань, натянутую на колья. Экран устанавливается на расстоянии нескольких дюймов от кроны, чтобы блокировать иссушающий ветер, но не задерживать влагу. Если кустарник обматывается тканью непосредственно по кроне, верхнюю часть оставляют открытой для доступа света и воздуха.

Устанавливаются колья высотой 1,2–1,5 метра на расстоянии около 60–90 см от проекции кроны куста. Если угроза исходит только со стороны солнца и ветра, экран натягивается только с южной или юго-западной стороны. Для комплексной защиты от животных экран выстраивается по всему периметру. Мешковина крепится к колышкам скобами, шпагатом или УФ-стойкими хомутами. Для защиты от оленей конструкция укрепляется металлической сеткой или сварной оградой. Высота такой защиты должна составлять не менее 1,8 метра.

Защита от мелких грызунов требует специфического подхода. Если цель — исключительно защита от животных, а не от солнечного ожога, используется сетка (hardware cloth или chicken wire). Бреджиа предлагает следующую схему:

Выкапывается траншея глубиной 5–7 см вокруг ствола. Сетка режется так, чтобы 5 см уходило под землю, а верхняя часть возвышалась над уровнем ожидаемого снежного покрова на 45–60 см. Снег временно повышает уровень почвы, и грызуны могут использовать его как мост. Сетка устанавливается в траншею, плотно обвивает ствол и закрепляется. Верхние края загибаются внутрь, чтобы исключить зацепы. Сетку необходимо снять ранней весной, чтобы предотвратить разрастание коры вокруг металлической конструкции (girdling).

Финальная верификация

Обмотка — это не панацея, а временная компенсация слабости молодых тканей. Весной, когда вегетация возобновляется, дерево требует внимательного осмотра: ищутся обесцвеченные хвойные иголки, продольные трещины в коре и следы обгрызания. Бреджиа также подчёркивает важность весеннего и летнего полива: здоровое, хорошо увлажнённое дерево обладает запасом прочности и лучше переносит зимние стрессы, чем дефицитное. Правильный выбор места посадки для чувствительных видов (рододендроны, тисы, туи) способен снизить риск зимних повреждений ещё до необходимости механической защиты.