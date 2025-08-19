Беговая дорожка зимой: секрет, который готовит тело к весне лучше улицы

Зима — не повод откладывать тренировки, даже если на улице холодно, темно и кажется, что сил ни на что нет. В это время года беговая дорожка, пусть и не самая захватывающая часть фитнес-зала, может стать вашим лучшим другом. И дело не только в подготовке к конкретным целям, но и в том, чтобы снова почувствовать радость от самого процесса, уверена тренер Peloton Ребекка Кеннеди:

"Зимой отлично укреплять мышцы и поддерживать общую форму".

Почему стоит тренироваться на дорожке зимой

Если вы недолюбливаете беговую дорожку, подумайте о её пользе для весенних целей. Она помогает:

наращивать силу перед походами в горы;

сохранять выносливость в подготовке к марафону;

укреплять корпус для горного велосипеда;

развивать общую физическую готовность для командных игр.

Примеры целей и программ

Походы и треккинг

Наклон 15% отлично тренирует ягодицы, икры, бёдра и мышцы таза. Можно попробовать классы Hiking Bootcamp, где ходьба в гору сочетается с силовыми упражнениями.

Подготовка к марафону

Зимой — база и выносливость, а с января уже целенаправленные пробежки. Интервалы и горки помогут сохранить мощь и готовность к весенним стартам.

Горный велосипед

Спринты на дорожке улучшают работу сердца и развивают мышцы кора, важные для баланса на трассе.

Командные виды спорта

Интервалы и даже боковые шаги на дорожке помогут укрепить ноги и снизить риск травм в начале сезона.

Общая форма

Если цель — просто войти в ритм, начните с 10 минут ходьбы, постепенно увеличивая до 30. Для интереса меняйте наклон и скорость или используйте предустановленные программы.

Интересные факты