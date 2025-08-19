Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Беговая дорожка зимой: секрет, который готовит тело к весне лучше улицы

Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок

Зима — не повод откладывать тренировки, даже если на улице холодно, темно и кажется, что сил ни на что нет. В это время года беговая дорожка, пусть и не самая захватывающая часть фитнес-зала, может стать вашим лучшим другом. И дело не только в подготовке к конкретным целям, но и в том, чтобы снова почувствовать радость от самого процесса, уверена тренер Peloton Ребекка Кеннеди:

"Зимой отлично укреплять мышцы и поддерживать общую форму".

Почему стоит тренироваться на дорожке зимой

Если вы недолюбливаете беговую дорожку, подумайте о её пользе для весенних целей. Она помогает:

  • наращивать силу перед походами в горы;
  • сохранять выносливость в подготовке к марафону;
  • укреплять корпус для горного велосипеда;
  • развивать общую физическую готовность для командных игр.

Примеры целей и программ

Походы и треккинг

Наклон 15% отлично тренирует ягодицы, икры, бёдра и мышцы таза. Можно попробовать классы Hiking Bootcamp, где ходьба в гору сочетается с силовыми упражнениями.

Подготовка к марафону

Зимой — база и выносливость, а с января уже целенаправленные пробежки. Интервалы и горки помогут сохранить мощь и готовность к весенним стартам.

Горный велосипед

Спринты на дорожке улучшают работу сердца и развивают мышцы кора, важные для баланса на трассе.

Командные виды спорта

Интервалы и даже боковые шаги на дорожке помогут укрепить ноги и снизить риск травм в начале сезона.

Общая форма

Если цель — просто войти в ритм, начните с 10 минут ходьбы, постепенно увеличивая до 30. Для интереса меняйте наклон и скорость или используйте предустановленные программы.

Интересные факты

  • Исследования показывают, что даже короткие интервалы спринта на дорожке заметно повышают VO₂ max — показатель работы сердца и лёгких.
  • Минимальный наклон 1% помогает активировать больше мышц и приближает нагрузку к бегу на улице.
  • Зимой полезно иногда выходить на пробежку на свежем воздухе, чтобы сохранить адаптацию к твёрдой поверхности.

