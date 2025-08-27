Зима по расписанию, но не для всех: где россияне покупают лето в кредит
Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" выяснили, что этой осенью и зимой многие россияне отправятся продлевать лето за границу. В списке самых популярных направлений оказались Таиланд, Италия, Вьетнам и Франция. Исследование попало в распоряжение "Ленты.ру".
Азия лидирует, Европа догоняет
Главным выбором для зимовки стала Азия: на неё приходится 65% всех бронирований среди тех, кто решил провести холодные месяцы в тёплом климате.
Европа собрала 19% интереса, а ещё 12% россиян намерены переждать зиму, не выезжая за границу, — выбрав южные регионы своей страны.
Где отдохнуть дешевле
Помимо популярных направлений, аналитики отметили и страны, где цены на проживание ощутимо снизились по сравнению с прошлым годом.
- Египет — минус 51% к средней цене за ночь.
- Индонезия — минус 34%.
- Испания — минус 17%.
- Италия — минус 10%.
Таким образом, часть туристов сможет совместить комфортную зиму с экономией бюджета.
Итог
Выбор россиян предсказуем: Азия остаётся безусловным лидером для зимнего отдыха, однако Европа и недорогие альтернативы тоже сохраняют популярность.
