Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Песчанное побережье
Песчанное побережье
© Desinger by Freepik by lifeforstock is licensed under cookie studio
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Зима по расписанию, но не для всех: где россияне покупают лето в кредит

Зимний отдых россиян: Азия лидирует по бронированиям, Европа и юг России сохраняют интерес

Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" выяснили, что этой осенью и зимой многие россияне отправятся продлевать лето за границу. В списке самых популярных направлений оказались Таиланд, Италия, Вьетнам и Франция. Исследование попало в распоряжение "Ленты.ру".

Азия лидирует, Европа догоняет
Главным выбором для зимовки стала Азия: на неё приходится 65% всех бронирований среди тех, кто решил провести холодные месяцы в тёплом климате.

Европа собрала 19% интереса, а ещё 12% россиян намерены переждать зиму, не выезжая за границу, — выбрав южные регионы своей страны.

Где отдохнуть дешевле
Помимо популярных направлений, аналитики отметили и страны, где цены на проживание ощутимо снизились по сравнению с прошлым годом.

  • Египет — минус 51% к средней цене за ночь.
  • Индонезия — минус 34%.
  • Испания — минус 17%.
  • Италия — минус 10%.

Таким образом, часть туристов сможет совместить комфортную зиму с экономией бюджета.

Итог
Выбор россиян предсказуем: Азия остаётся безусловным лидером для зимнего отдыха, однако Европа и недорогие альтернативы тоже сохраняют популярность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трэвел блогер: более 20% ВВП Сальвадора формируют переводы нелегалов из США сегодня в 20:11

Сальвадор живёт на переводы от нелегалов: экономика-загадка Латинской Америки

Россиянин рассказал, почему экономика Сальвадора держится на мигрантах в США: их переводы превышают местные зарплаты и становятся основой жизни семей.

Читать полностью » Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой сегодня в 19:17

Красная помада как пропуск в небо: стюардесса Emirates раскрыла секрет легендарного образа

Российская стюардесса Emirates показала в сети культовый макияж бортпроводниц и призналась: именно так она пришла на собеседование и получила работу.

Читать полностью » Достопримечательности Зеленогорска в Санкт-Петербурге: пляжи, храмы и парк сегодня в 18:31

Северное побережье с южным характером: курорт с двойной историей на берегу Финского залива

Откройте для себя Зеленогорск: лучшие места для отдыха, пляжи, парки, храмы и советы для идеального путешествия на "дачный курорт". Планируйте свой визит!

Читать полностью » ITM group: Иран закрыл выдачу виз для самостоятельных туристов после конфликта с Израилем сегодня в 17:39

Иран закрыл двери для туристов: какие новые правила ждут путешественников

Иран вновь вводит жесткие визовые ограничения: только через местные агентства. Узнайте, что это значит для самостоятельных путешественников!

Читать полностью » В Танзании появится дополнительный сбор $45 для пассажиров международных рейсов сегодня в 16:32

Будьте готовы к новым расходам: Танзания начнет взимать налог с туристов

С 1 ноября Танзания вводит новый налог на путешествия в размере 45 долларов за билет в одну сторону. Узнайте, кто сможет избежать этого сбора и почему он вводится.

Читать полностью » В Дубае открыли исторические туристические тропы на рынках Дейры сегодня в 15:13

Миллионы вложили в прошлое: как реконструкция Дейры приносит прибыль сегодня

В Дубае завершен масштабный проект в Дейре за 250 млн рублей. Открыты новые маршруты (1,78 км), соединяющие рынки и исторические места, поддерживая 500 магазинов.

Читать полностью » От храмов к джунглям: 8 островов Японии для эко-туризма и релаксации сегодня в 14:06

Вдали от мегаполисов: эти 8 островов ы Японии поразят больше, чем Токио и Киото

Откройте для себя тихую Японию: 8 удивительных островов с дикой природой, локальными традициями и атмосферой уединения. От космоса до искусства – ваш идеальный отдых ждет!

Читать полностью » Транспорт на Шри-Ланке: 5 советов для идеального путешествия – поезда, автобусы и тук-туки сегодня в 13:52

Шри-Ланка без пробок: узнайте, как насладиться красотами острова, минуя дорожный хаос

Как лучше всего передвигаться по Шри-Ланке? Поезда, автобусы, тук-туки или аренда авто? Узнайте о плюсах и минусах каждого вида транспорта, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и незабываемым.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи рассказали, как научить детей безопасному общению с собаками
Наука и технологии

Ученые анализируют климатические изменения: как засуха привела к падению цивилизации майя
Авто и мото

Mercedes-Benz продал 3,8% акций Nissan за $324 млн
ЮФО

Туристический сезон в Крыму побил рекорды: отели забиты под завязку
Культура и шоу-бизнес

Врач Андрей Звонков: агрессивное течение деменции сделало совместное проживание с Уиллисом невозможным
Красота и здоровье

Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона
Дом

Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме
Спорт и фитнес

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru