Зима рассыпала чудеса по стране: россияне рванули туда, где праздник выглядит совсем иначе

Россияне все чаще выбирают зимние путешествия внутри страны, стремясь успеть поймать праздничную атмосферу даже в последние дни перед каникулами. Туристический спрос в этот период смещается в сторону направлений, где зима ощущается особенно ярко — от исторических городов до природных символов страны. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты", ссылаясь на оценки экспертов туристической отрасли, составивших список наиболее востребованных маршрутов.

Золотое кольцо: классика зимних каникул

Лидирующие позиции в рейтинге сохраняют города Золотого кольца России. Суздаль, Ярославль и Кострома традиционно ассоциируются с неспешным ритмом, древней архитектурой и насыщенной культурной программой. В зимний сезон эти города становятся особенно популярны благодаря праздничным ярмаркам, фестивалям и музейным мероприятиям.

Дополнительным преимуществом направления остается доступность отдыха. Стоимость проживания в местных гостиницах начинается от 3000 рублей за стандартный номер. Экскурсионные программы рассчитаны на разный бюджет: цены варьируются от 500 до 1500 рублей, что делает поездку привлекательной для семей и туристов с ограниченным временем.

Карелия и северные впечатления

Стабильный интерес у путешественников вызывает Карелия, где зима раскрывается через заснеженные леса и природные достопримечательности. Туристам рекомендуют включать в маршрут остров Кижи, водопад Кивач и Петрозаводск. Регион также привлекает возможностью увидеть северное сияние.

Активные развлечения становятся важной частью отдыха. Гости региона выбирают поездки на собачьих упряжках, зимнюю рыбалку и посещение горного парка "Рускеала", где зимой проводят салюты над мраморным каньоном. Размещение в отелях начинается от 4000 рублей, аренда коттеджа — от 7000 рублей, а стоимость экскурсионных программ может достигать 30 000 рублей.

Юг России: море и горы

Тем, кто не готов отказываться от мягкого климата, эксперты советуют Сочи и горный кластер Красной Поляны. К праздникам город украшают световыми инсталляциями и елками, создавая курортную атмосферу. Туристы совмещают прогулки по набережной с катанием на лыжах в горах.

Цены на проживание в отелях варьируются от 7000 до 15 000 рублей. Развлекательная программа включает как пешеходные экскурсии стоимостью от 3100 рублей, так и морские прогулки на яхте, цена которых достигает 11 500 рублей.

Байкал: символ настоящей зимы

Особое место в списке занимает Байкал, где зима воспринимается как самостоятельное туристическое событие. Путешественников привлекают ледяные просторы озера, остров Ольхон и маршруты по Кругобайкальской железной дороге. Регион также предлагает возможности для горнолыжного отдыха — в Байкальске работает курорт с 20 трассами.

Стоимость проживания в гостиницах составляет 4000-6000 рублей в сутки. Экскурсии по льду Байкала и другие уникальные туры относятся к наиболее затратным: их цена может достигать 33 000 рублей.

Кавказские Минеральные Воды

Замыкают перечень популярных направлений Кавказские Минеральные Воды. Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки привлекают туристов санаторным лечением, термальными источниками и праздничными программами. В новогодний период здесь проводят концерты и балы.

Отдых с лечением и питанием обходится от 4200 до 7600 рублей в сутки с человека. Регион выбирают те, кто стремится совместить оздоровление с познавательным туризмом и горными пейзажами.