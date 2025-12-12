Петербург ломает систему: как город белых ночей планирует стать столицей зимнего туризма

Петербург хочет перестать быть городом "высокого сезона" и превратить зиму из паузы в полноценный туристический продукт. Об этом сообщают "Аргументы недели": в городе планируют запустить программу по развитию зимнего туризма, делая ставку на гостей из стран, где снег — редкость. Обсуждение этой повестки прошло на профильной площадке и сразу обозначило, что ключ к круглогодичному спросу лежит не только в событиях и музеях, но и в логистике.

Зимний туризм как ответ на сезонность

В рамках международного туристского форума "Travel Hub. Приезжай. Зима" в Петербурге состоялась стратегическая сессия о трансформации туристической модели города. Участники рассматривали, как Северной столице стать круглогодичным мировым хабом притяжения. В фокусе оказалась проблема сезонности, которая напрямую влияет на загрузку инфраструктуры и работу отрасли.

В дискуссии участвовали представители комитета по транспорту Петербурга и управляющей компании аэропорта Пулково. Также были приглашены ведущие туроператоры, включая "Интурист" и Anex, и представители авиарынка. В списке авиакомпаний названы Pegasus Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и "Северный ветер".

На кого ориентируют зимний сезон

Первый заместитель председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков обозначил задачу: справиться с выраженной сезонностью в сфере туризма. По его словам, зиму предлагается превратить в ключевое конкурентное преимущество города. Для этого, как прозвучало на сессии, важно наладить стабильные авиасообщения с рядом стран.

Ключевой аудиторией для зимнего сезона назвали жителей государств, где снег воспринимается как экзотика. В перечне указаны Турция, ОАЭ, Иран и страны Юго-Восточной Азии. Эту позицию, как отмечается, озвучили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Транспорт и транзит как основа "круглогодичного хаба"

Отдельным приоритетом участники встречи назвали усиление транзитной функции города. В качестве условия выделили необходимость регулярного зимнего авиасообщения, которое должно поддерживать поток не только в пиковые даты. В этой логике роль перевозчиков и аэропортовой инфраструктуры становится равной роли туристических продуктов.

Успех инициативы, по оценке участников обсуждения, зависит от согласованной работы сразу нескольких звеньев. В числе необходимых партнеров названы транспортные компании, туроператоры, отельеры и культурные учреждения. Именно такая связка должна обеспечить устойчивый спрос и сделать зимний Петербург не исключением в календаре поездок, а привычным выбором.