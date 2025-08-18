Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:19

Скрытая угроза: чем может обернуться экономия на смене шин

ГИБДД: штраф за езду на зимней резине летом составляет 500 рублей

С приходом тепла многие водители задумываются: а обязательно ли переобувать машину? Владелец шиномонтажа в интервью заявил, что спешить с заменой не стоит. Но так ли это безопасно?

Штрафы и технический осмотр

Если зимой ездить на летней резине опасно, то обратная ситуация не кажется критичной. По закону, зимние шины разрешены до середины мая, а штраф за их использование летом — всего 500 рублей. Инспекторы редко выписывают такие протоколы, так что риск минимален.

Другое дело — техосмотр. С резиной не по сезону его не пройти, но на практике многие СТО закрывают глаза на этот нюанс. Получается, формально нарушение есть, а фактически — последствий почти нет.

Чем грозит езда на зимней резине летом?

Но стоит ли рисковать? Вот главные проблемы:

  • потеря сцепления — зимние шины хуже держат дорогу в жару, увеличивается тормозной путь.
  • ускоренный износ — за один сезон покрышки могут стереться на 30-50%, и через год их всё равно придётся менять.
  • повышенный риск ДТП — даже аккуратный водитель теряет в управляемости.

Это касается и шипованных шин, и "липучки". Правда, за последние летом не наказывают — их просто не отличить от летних.

Экономия или переплата?

Казалось бы, зачем тратиться на летний комплект, если можно доездить на зимнем? Но в итоге придётся чаще покупать новые шины. Получается, сиюминутная экономия обернётся большими расходами в будущем.

