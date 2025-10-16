Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимние шины
Зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

SUV зимой: почему полный привод бессилен без правильных шин

Nokian Tyres: зимние шины для кроссоверов должны иметь индекс нагрузки от 100

Зима — серьёзное испытание для любого автомобиля, особенно для тяжёлых и мощных кроссоверов. Даже полный привод не спасёт, если шины не справляются со своими задачами. От выбора правильной резины зависит не только безопасность, но и комфорт, управляемость, расход топлива и долговечность подвески. Разберёмся, какие шины действительно подойдут вашему SUV и на что обращать внимание при покупке.

Чем зимние шины для кроссоверов отличаются от обычных

Шины с маркировкой SUV разрабатываются с учётом особенностей кроссоверов — их массы, центра тяжести и повышенных нагрузок. Они имеют более жёсткий каркас, усиленные боковины и оптимизированный рисунок протектора для уверенного сцепления на льду и снегу.

"У кроссоверов высокий вес и инерция, поэтому им нужны шины с усиленной конструкцией", — отметил технический специалист компании Nokian Tyres Алексей Гаврилов.

Если поставить на кроссовер обычные легковые шины, они могут быстрее изнашиваться, хуже держать дорогу и создавать вибрацию на скорости.

Как правильно выбрать зимние шины для SUV

Главное правило — ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля. Размерность, индекс нагрузки и скорости — это базовые параметры, от которых зависит безопасность.

Индекс нагрузки

Этот показатель показывает, какую массу может выдержать одна шина. Например, индекс 95 означает допустимую нагрузку 690 кг. Кроссоверы, особенно полноприводные, требуют повышенного индекса — от 100 и выше.

Индекс скорости

Он обозначается латинскими буквами:

  • S - до 180 км/ч

  • T - до 190 км/ч

  • H - до 210 км/ч

Для большинства кроссоверов оптимален T, так как езда зимой редко превышает эти скорости.

Сравнение типов шин

Тип шины Преимущества Недостатки Где лучше использовать
Шипованные Отличное сцепление на льду, уверенность в снегу Шум, износ асфальта, ограничение в городах Загородные трассы, северные регионы
Фрикционные (липучки) Тихие, комфортные, не портят асфальт Хуже ведут себя на голом льду Город, южные регионы
Runflat Можно ехать после прокола Жёсткость, цена Длинные зимние поездки
Всесезонные (M+S) Универсальны, не требуют замены Неэффективны при сильных морозах Тёплые регионы, редкие поездки

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте размерность - она указана в руководстве или на крышке бензобака. Например: 265/60 R18.

  2. Выберите тип - фрикционные для города, шипованные для трасс.

  3. Проверьте дату производства - шины старше 5 лет теряют эластичность.

  4. Сравните индексы нагрузки и скорости — они должны соответствовать требованиям авто.

  5. Проверьте маркировку - зимние шины обозначаются символом снежинки или надписью 3PMSF.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка шин с заниженным индексом нагрузки.
Последствие: перегрев и возможное разрушение каркаса.
Альтернатива: модели с маркировкой XL (усиленные).

Ошибка: использование летних шин зимой.
Последствие: плохое сцепление и увеличенный тормозной путь.
Альтернатива: фрикционные или шипованные зимние модели.

Ошибка: выбор слишком широких шин ради "красоты”.
Последствие: риск аквапланирования и ухудшение управляемости.
Альтернатива: шины с профилем, рекомендованным производителем.

А что если зима мягкая?

В регионах, где температура редко опускается ниже -5 °C, можно выбрать всесезонные шины с зимним сертификатом. Однако в средней полосе России это не лучший вариант — при морозах их состав дубеет, и сцепление резко падает.

Плюсы и минусы шипованных и фрикционных шин

Характеристика Шипованные Фрикционные
Сцепление на льду Отличное Среднее
Поведение на асфальте Среднее Отличное
Уровень шума Высокий Низкий
Износостойкость Средняя Высокая
Комфорт Ниже среднего Высокий

Если вы живёте в регионе с переменчивой погодой — идеальным решением станут скандинавские фрикционные шины с мягким составом резины.

Часто задаваемые вопросы

Какой протектор лучше для кроссовера?
Для зимы — направленный или V-образный рисунок. Он улучшает сцепление и эффективно отводит снег и воду.

Сколько стоят хорошие зимние шины SUV?
Цены варьируются от 12 000 до 30 000 рублей за комплект в зависимости от бренда и диаметра.

Можно ли использовать Runflat зимой?
Да, но только на автомобилях, где производитель предусмотрел эту систему.

Мифы и правда

Миф: чем больше шипов, тем лучше.
Правда: избыток шипов увеличивает шум и снижает сцепление на асфальте.

Миф: фрикционные шины не подходят для снега.
Правда: современные модели с 3D-ламелями прекрасно справляются даже с рыхлым снегом.

Миф: кроссовер не нуждается в зимней резине.
Правда: полный привод не заменяет сцепление шин — без зимней резины тормозной путь увеличивается почти вдвое.

Интересные факты

  1. Шипы изготавливают из карбида вольфрама — одного из самых твёрдых материалов на планете.

  2. Финские инженеры тестируют шины на трассах за Полярным кругом.

  3. Некоторые премиум-модели имеют датчики износа, встроенные прямо в протектор.

Исторический контекст

Первые зимние шины появились в 1934 году в Финляндии. Тогда компания Nokian создала модель Kelirengas для грузовиков, чтобы улучшить проходимость на заснеженных дорогах. Позже появились легковые варианты, а с 1960-х годов — шипованные шины, ставшие стандартом зимнего вождения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: шипованные шины обеспечивают максимальную безопасность на льду сегодня в 7:22
Эта ошибка на зимней дороге стоит дороже новых шин: её совершают все

Как выбрать зимние шины и не пожалеть о покупке? Разбираемся, чем отличаются шипы от "липучек" и какие из них подойдут именно вам.

Читать полностью » В Китае обвалился рынок перепродажи заказов на электромобили Xiaomi SU7 и YU7 сегодня в 6:49
Золотая бронь превратилась в тыкву: как перекупщики на SU7 и YU7 потеряли тысячи юаней

Рынок перепродажи заказов на электромобили Xiaomi рухнул: премии исчезли, а интерес покупателей угас. Что пошло не так — и есть ли шанс на восстановление?

Читать полностью » Автоэксперт: до 30% топлива теряется из-за ошибок вождения и ухода за машиной сегодня в 6:26
Экономия топлива не миф: эти мелочи решают больше, чем стиль езды

Экономия топлива — не миф. Три простых, но малоизвестных метода помогут сократить расход бензина до 30%, если знать, как их применять.

Читать полностью » Автоновости дня: УАЗ повысил цены на весь модельный ряд из-за перехода на стандарт сегодня в 5:45
Хотите сэкономить 150 тысяч на новом УАЗе? Смотрите не на цвет кузова, а на строчку в ПТС

Покупатели УАЗ заметили внезапное исчезновение старых прайс-листов и рост стоимости всех моделей. Разбираемся, почему российские внедорожники подорожали и что изменилось под капотом.

Читать полностью » Michelin и Bridgestone рекомендовали менять шины после десяти лет эксплуатации сегодня в 5:22
Невидимый срок годности: как четыре цифры на колесе решают, выживешь ли ты на трассе

На боковине каждой шины скрыт код, который может рассказать, насколько она безопасна и свежа. Узнайте, как расшифровать номер DOT и не ошибиться при покупке.

Читать полностью » ACEA: производство дизельных автомобилей в Европе сократится после 2025 года сегодня в 4:26
Дизель становится золотом: почему старые машины скоро начнут дорожать

В ближайшие годы дизельные автомобили могут стать роскошью. Почему их производство становится убыточным и что ждет владельцев — читайте в материале.

Читать полностью » В советское время автомобили ездили зимой на летней резине без роста аварийности сегодня в 4:03
Дороги без страха: как в СССР ездили по снегу без зимней резины

В СССР водители спокойно ездили зимой на летней резине и не попадали в аварии. Почему это было возможно и чем тогдашние покрышки отличались от современных?

Читать полностью » Повышенный расход масла в современных двигателях связан с экологическими нормами сегодня в 3:57
Тихий убийца под капотом: почему новые технологии сокращают срок жизни двигателя

Почему даже новые автомобили тратят литр масла на тысячу километров и почему производители считают это нормой — объяснение от опытного моториста.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из огурцов и сыра с яйцами можно приготовить всего за 30-40 минут
Технологии
Правительство Тайваня планирует ограничить доступ к TikTok в школах
Садоводство
На Сахалине объяснили: для капусты важно известковать почву перед посадкой
Дом
Эксперты рассказали, чем МДФ отличается от ЛДСП и какой материал выбрать в 2025 году
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская рассказала, почему осенью в России растёт заболеваемость ветряной оспой
Авто и мото
ГИБДД разрешает ездить на мотоцикле зимой при исправной технике и зимних шинах
Туризм
Цена билета в купе поезда №104 Сочи — Москва выросла почти на 50% за год
Красота и здоровье
Стакан сока на завтрак вызывает скачки сахара и перегружает поджелудочную железу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet