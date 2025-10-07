Пять градусов до беды: как вовремя понять, что пора менять резину
Переход от тёплого сезона к холодному — не просто смена одежды, но и время подготовить автомобиль. Одним из ключевых этапов становится установка зимней резины. Казалось бы, дело привычное, но даже опытные водители ошибаются с выбором момента и типом шин. Разберёмся, когда именно пора "переобувать" машину, какие покрышки выбрать и чего опасаться.
Оптимальное время для замены
Автоэксперты сходятся во мнении: ориентироваться нужно не на календарь, а на погоду. Главный показатель — среднесуточная температура воздуха. Как только она устойчиво опускается ниже +5 градусов и держится так пять дней подряд, летнюю резину пора менять.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что делать это стоит, когда дневные температуры не поднимаются выше 5 градусов, а ночные стабильно уходят в минус.
"Среднесуточная температура ниже нуля — сигнал к установке зимней резины", — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Тем не менее многие шиномонтажные мастера советуют не дожидаться морозов. Уже при +7 градусов летняя резина теряет эластичность и сцепление, даже если дороги ещё сухие. При этом зимняя в такую погоду не стирается слишком быстро — именно это "окно" считается идеальным временем для замены.
Почему нельзя тянуть до первых заморозков
Многие откладывают замену, чтобы "докатать сезон". Но у этого подхода есть несколько рисков: утром и ночью может появиться гололёд, а очереди в шиномонтажах к первому снегу растут в разы.
Кроме того, по мере охлаждения летняя резина твердеет, а тормозной путь увеличивается — даже на чистом асфальте.
Водителям стоит учитывать региональные особенности: климат, работу коммунальных служб, интенсивность движения. Например, в центральных областях России асфальт часто обрабатывают реагентами, а в Сибири дороги большую часть зимы остаются заснеженными — это важно при выборе типа шин.
Что говорят эксперты
Известный специалист по автотюнингу Юрий Пархоменко считает, что компромиссов в выборе зимней резины быть не должно.
"Если есть возможность поставить хорошие шипованные шины, лучше выбрать их. Любая "липучка" на голом льду поведет себя непредсказуемо", — считает эксперт Юрий Пархоменко.
Он подчёркивает: в регионах с устойчивыми снегами "липучка" подходит, но при ледяных дождях или гололеде только шипы обеспечивают надёжное сцепление. Водителю важно помнить — каждый метр тормозного пути зимой может стать решающим.
Виды зимних шин и маркировка
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, зимние шины должны иметь маркировку с изображением трёх вершин и снежинки - этот знак подтверждает соответствие требованиям к эксплуатации при низких температурах.
Также допустимы обозначения M+S, M&S или M S.
Характерные отличия зимних покрышек:
-
глубокий протектор с выраженными грунтозацепами;
-
множественные ламели для сцепления со льдом;
-
резиновая смесь, сохраняющая мягкость на морозе.
Минимальная глубина протектора для зимней резины — 4 мм. При меньшем износе шина теряет сцепные свойства. Для шипованных моделей предусмотрено ограничение — не более 60 шипов на погонный метр, если производитель не прошёл дополнительные испытания.
Сравнение типов шин
|Тип шин
|Условия эксплуатации
|Преимущества
|Недостатки
|Шипованные
|Лёд, укатанный снег
|Лучшее сцепление, устойчивость
|Шум, более дорогой монтаж
|Фрикционные ("липучки")
|Мокрый снег, реагенты, город
|Тише, комфортнее, не портят покрытие
|Слабее на льду
|Всесезонные
|Мягкий климат, редкие морозы
|Универсальность
|Неэффективны в сильные холода
Советы шаг за шагом
-
Следите за прогнозом. Как только температура стабильно держится у +5 градусов — записывайтесь в шиномонтаж.
-
Проверьте протектор. Если глубина менее 4 мм — шину пора заменить.
-
Очистите диски и арки. Перед установкой зимней резины важно удалить грязь и остатки реагентов.
-
Проверьте давление. На холоде давление падает, поэтому его нужно немного увеличить (на 0,1-0,2 атм).
-
Сбалансируйте колёса. Это продлит срок службы покрышек и снизит расход топлива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать "всесезонку" зимой.
Последствие: плохое сцепление, заносы на льду.
Альтернатива: шипованные шины известных брендов (Nokian, Continental, Michelin).
-
Ошибка: менять резину в последний момент.
Последствие: очереди, спешка, возможная установка бракованных шин.
Альтернатива: "переобуваться" заранее — при +7 градусов.
-
Ошибка: экономить на балансировке.
Последствие: вибрации, износ подвески.
Альтернатива: комплексное ТО с регулировкой развала и схождения.
А что если использовать шипы летом?
С июня по август использовать шипованные шины запрещено: это установлено Техрегламентом Таможенного союза. Нарушение грозит штрафом (хотя на практике наказание применяется редко). В зимние месяцы — с декабря по февраль — наоборот, их использование обязательно. При этом регионы могут сдвигать сроки под свои климатические условия.
Плюсы и минусы шипованных шин
|Плюсы
|Минусы
|Надёжное сцепление на льду
|Повышенный шум
|Безопасность на трассе
|Более дорогие
|Долговечность при бережной езде
|Не допускаются в ряде стран Европы
К слову, в Германии, Испании, Чехии, Венгрии и ещё ряде стран Европы "шиповки" запрещены. Там разрешены только цепи противоскольжения и то — при определённых условиях и скорости не выше 50 км/ч.
Современные технологии: Run Flat
Шины с технологией Run Flat позволяют проехать до 100 км даже после прокола. Это достигается благодаря усиленным боковинам. Такие покрышки часто ставят на премиальные автомобили.
Их плюсы — безопасность и отсутствие необходимости возить запаску. Минусы — высокая цена и ограниченная ремонтопригодность. После серьёзного прокола их, как правило, заменяют целиком.
Стоит ли доверять российскому производству
Опасения по поводу качества отечественных шин давно неактуальны. Многие известные бренды — Michelin, Continental, Bridgestone — выпускают продукцию на российских заводах, соблюдая международные стандарты.
Шины, сделанные в России, нередко идут на экспорт, а цена на них ниже за счёт локализации производства. Главное — выбирать проверенные модели и не гнаться за самыми дешёвыми предложениями.
FAQ
Когда менять резину в средней полосе России?
Как только среднесуточная температура несколько дней подряд держится у +5 градусов — самое время переходить на зимние шины.
Что лучше для города — "шиповка" или "липучка"?
В мегаполисах, где дороги обрабатывают реагентами, лучше подойдут фрикционные шины. Для загородных трасс предпочтительнее шипованные.
Можно ли ездить зимой на "всесезонке"?
Только в регионах с мягкой зимой и температурой выше -5 градусов. В остальных случаях это небезопасно.
Какой минимальной должна быть глубина протектора?
Не менее 4 мм для зимних шин и 1,6 мм для летних.
Есть ли штраф за летнюю резину зимой?
Прямого наказания нет, но при ДТП страховщик может отказать в выплате, если шины не соответствуют сезону.
Мифы и правда
-
Миф: шипы скользят по асфальту.
Правда: современные шипы обеспечивают устойчивость и на мокром покрытии.
-
Миф: "липучки" бессмысленны в мороз.
Правда: качественные фрикционные шины сохраняют сцепление до -20 градусов.
-
Миф: российские шины уступают импортным.
Правда: при локальном производстве контроль качества не ниже, чем в Европе.
3 интересных факта
-
Первая шипованная шина появилась в Финляндии в 1930-х годах.
-
В России ежегодно производится свыше 50 млн шин.
-
Новые технологии позволяют создавать шины с биоразлагаемыми компонентами — это снижает экологический след.
