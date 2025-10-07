Пять градусов до беды: как вовремя понять, что пора менять резину

Переход от тёплого сезона к холодному — не просто смена одежды, но и время подготовить автомобиль. Одним из ключевых этапов становится установка зимней резины. Казалось бы, дело привычное, но даже опытные водители ошибаются с выбором момента и типом шин. Разберёмся, когда именно пора "переобувать" машину, какие покрышки выбрать и чего опасаться.

Оптимальное время для замены

Автоэксперты сходятся во мнении: ориентироваться нужно не на календарь, а на погоду. Главный показатель — среднесуточная температура воздуха. Как только она устойчиво опускается ниже +5 градусов и держится так пять дней подряд, летнюю резину пора менять.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что делать это стоит, когда дневные температуры не поднимаются выше 5 градусов, а ночные стабильно уходят в минус.

"Среднесуточная температура ниже нуля — сигнал к установке зимней резины", — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем не менее многие шиномонтажные мастера советуют не дожидаться морозов. Уже при +7 градусов летняя резина теряет эластичность и сцепление, даже если дороги ещё сухие. При этом зимняя в такую погоду не стирается слишком быстро — именно это "окно" считается идеальным временем для замены.

Почему нельзя тянуть до первых заморозков

Многие откладывают замену, чтобы "докатать сезон". Но у этого подхода есть несколько рисков: утром и ночью может появиться гололёд, а очереди в шиномонтажах к первому снегу растут в разы.

Кроме того, по мере охлаждения летняя резина твердеет, а тормозной путь увеличивается — даже на чистом асфальте.

Водителям стоит учитывать региональные особенности: климат, работу коммунальных служб, интенсивность движения. Например, в центральных областях России асфальт часто обрабатывают реагентами, а в Сибири дороги большую часть зимы остаются заснеженными — это важно при выборе типа шин.

Что говорят эксперты

Известный специалист по автотюнингу Юрий Пархоменко считает, что компромиссов в выборе зимней резины быть не должно.

"Если есть возможность поставить хорошие шипованные шины, лучше выбрать их. Любая "липучка" на голом льду поведет себя непредсказуемо", — считает эксперт Юрий Пархоменко.

Он подчёркивает: в регионах с устойчивыми снегами "липучка" подходит, но при ледяных дождях или гололеде только шипы обеспечивают надёжное сцепление. Водителю важно помнить — каждый метр тормозного пути зимой может стать решающим.

Виды зимних шин и маркировка

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, зимние шины должны иметь маркировку с изображением трёх вершин и снежинки - этот знак подтверждает соответствие требованиям к эксплуатации при низких температурах.

Также допустимы обозначения M+S, M&S или M S.

Характерные отличия зимних покрышек:

глубокий протектор с выраженными грунтозацепами;

множественные ламели для сцепления со льдом;

резиновая смесь, сохраняющая мягкость на морозе.

Минимальная глубина протектора для зимней резины — 4 мм. При меньшем износе шина теряет сцепные свойства. Для шипованных моделей предусмотрено ограничение — не более 60 шипов на погонный метр, если производитель не прошёл дополнительные испытания.

Сравнение типов шин

Тип шин Условия эксплуатации Преимущества Недостатки Шипованные Лёд, укатанный снег Лучшее сцепление, устойчивость Шум, более дорогой монтаж Фрикционные ("липучки") Мокрый снег, реагенты, город Тише, комфортнее, не портят покрытие Слабее на льду Всесезонные Мягкий климат, редкие морозы Универсальность Неэффективны в сильные холода

Советы шаг за шагом

Следите за прогнозом. Как только температура стабильно держится у +5 градусов — записывайтесь в шиномонтаж. Проверьте протектор. Если глубина менее 4 мм — шину пора заменить. Очистите диски и арки. Перед установкой зимней резины важно удалить грязь и остатки реагентов. Проверьте давление. На холоде давление падает, поэтому его нужно немного увеличить (на 0,1-0,2 атм). Сбалансируйте колёса. Это продлит срок службы покрышек и снизит расход топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать "всесезонку" зимой.

Последствие: плохое сцепление, заносы на льду.

Альтернатива: шипованные шины известных брендов (Nokian, Continental, Michelin).

Ошибка: менять резину в последний момент.

Последствие: очереди, спешка, возможная установка бракованных шин.

Альтернатива: "переобуваться" заранее — при +7 градусов.

Ошибка: экономить на балансировке.

Последствие: вибрации, износ подвески.

Альтернатива: комплексное ТО с регулировкой развала и схождения.

А что если использовать шипы летом?

С июня по август использовать шипованные шины запрещено: это установлено Техрегламентом Таможенного союза. Нарушение грозит штрафом (хотя на практике наказание применяется редко). В зимние месяцы — с декабря по февраль — наоборот, их использование обязательно. При этом регионы могут сдвигать сроки под свои климатические условия.

Плюсы и минусы шипованных шин

Плюсы Минусы Надёжное сцепление на льду Повышенный шум Безопасность на трассе Более дорогие Долговечность при бережной езде Не допускаются в ряде стран Европы

К слову, в Германии, Испании, Чехии, Венгрии и ещё ряде стран Европы "шиповки" запрещены. Там разрешены только цепи противоскольжения и то — при определённых условиях и скорости не выше 50 км/ч.

Современные технологии: Run Flat

Шины с технологией Run Flat позволяют проехать до 100 км даже после прокола. Это достигается благодаря усиленным боковинам. Такие покрышки часто ставят на премиальные автомобили.

Их плюсы — безопасность и отсутствие необходимости возить запаску. Минусы — высокая цена и ограниченная ремонтопригодность. После серьёзного прокола их, как правило, заменяют целиком.

Стоит ли доверять российскому производству

Опасения по поводу качества отечественных шин давно неактуальны. Многие известные бренды — Michelin, Continental, Bridgestone — выпускают продукцию на российских заводах, соблюдая международные стандарты.

Шины, сделанные в России, нередко идут на экспорт, а цена на них ниже за счёт локализации производства. Главное — выбирать проверенные модели и не гнаться за самыми дешёвыми предложениями.

FAQ

Когда менять резину в средней полосе России?

Как только среднесуточная температура несколько дней подряд держится у +5 градусов — самое время переходить на зимние шины.

Что лучше для города — "шиповка" или "липучка"?

В мегаполисах, где дороги обрабатывают реагентами, лучше подойдут фрикционные шины. Для загородных трасс предпочтительнее шипованные.

Можно ли ездить зимой на "всесезонке"?

Только в регионах с мягкой зимой и температурой выше -5 градусов. В остальных случаях это небезопасно.

Какой минимальной должна быть глубина протектора?

Не менее 4 мм для зимних шин и 1,6 мм для летних.

Есть ли штраф за летнюю резину зимой?

Прямого наказания нет, но при ДТП страховщик может отказать в выплате, если шины не соответствуют сезону.

Мифы и правда

Миф: шипы скользят по асфальту.

Правда: современные шипы обеспечивают устойчивость и на мокром покрытии.

Миф: "липучки" бессмысленны в мороз.

Правда: качественные фрикционные шины сохраняют сцепление до -20 градусов.

Миф: российские шины уступают импортным.

Правда: при локальном производстве контроль качества не ниже, чем в Европе.

3 интересных факта