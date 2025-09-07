Резина не прощает ошибок: какой градус превращает машину в угрозу

Первые осенние похолодания всегда заставляют автомобилистов задуматься о предстоящей смене резины. Эксперты уверяют: тянуть с заменой летних шин на зимние крайне опасно, ведь внезапный гололед или неожиданный снегопад могут застать водителя врасплох. При этом существует четкий ориентир, позволяющий не ошибиться с выбором момента.

Когда пора менять резину

Оптимальное время для перехода на зимние покрышки наступает тогда, когда среднесуточная температура стабильно держится ниже +7 градусов. В реальности это соответствует примерно +2…+3 градуса ночью и +9…+10 градусов днем. Именно при таких условиях летняя резина теряет эластичность и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой.

"Важно не пропустить этот момент и тем более не пытаться эксплуатировать автомобиль на летней резине в случае гололеда или внезапного снегопада", — предупредил вице-президент "Ренессанс страхования" Сергей Демидов.

Опасность несвоевременной замены

Весной 2025 года последствия поспешного перехода на летнюю резину почувствовали жители Москвы и Петербурга. Когда многие автомобилисты переобулись слишком рано, два неожиданных снегопада спровоцировали резкий рост числа аварий.

В Москве 6 апреля общее количество страховых случаев увеличилось на 11%, а по полисам каско — на 27,7%. В Петербурге 11 апреля рост составил 10,5% и 14,6% соответственно. Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько опасно недооценивать погодные условия и ориентироваться только на календарь.

Как меняется риск ДТП в разное время года

Статистика страховщиков показывает: осенью количество столкновений автомобилей занимает второе место после зимы. Именно такие аварии составляют 24,5% от общего числа происшествий. Зимой этот показатель выше — 30,1%.

Весной доля аварий достигает 24,3%, а летом — 21,1%. То есть осенний период всегда связан с ростом рисков, что напрямую связано с изменением дорожных условий и частой неподготовленностью водителей к ним.

Новая манера вождения

Эксперты напоминают, что замена шин — это только первый шаг в подготовке к холодному сезону. Не менее важно перестроиться на так называемую "зимнюю манеру" вождения.

Она включает три ключевых правила:

заблаговременное и плавное торможение;

увеличение дистанции между автомобилями;

отказ от резких маневров.

Согласно опросам, проведенным страховой компанией, сами водители чаще всего называют источником опасности не плохие дороги, а поведение других участников движения. Почти две трети респондентов попадали в рискованные ситуации из-за чужих ошибок, а 35% сталкивались с этим неоднократно.

Техническая подготовка автомобиля

Помимо замены резины, в преддверии холодов следует проверить общее техническое состояние машины. Особенно это касается:

глубины протектора и состояния шипов на зимних шинах; исправности тормозной системы и работы ABS и ESP; работы фар, габаритных огней и указателей поворотов; состояния стеклоочистителей и наличия незамерзающей жидкости; уровня заряда аккумулятора.

Такая профилактика позволяет не только снизить вероятность ДТП, но и избежать неприятных поломок в самый неподходящий момент.