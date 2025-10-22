Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:59

Асфальт превращается в каток: почему езда на летней резине зимой — игра со смертью

Летние шины теряют до 40% сцепления при минусовой температуре

Многие водители каждый год повторяют одну и ту же ошибку — не спешат менять летние шины на зимние, надеясь, что "ещё пару недель можно поездить". Но подобная беспечность способна обернуться не просто неприятностями, а настоящей угрозой для жизни. Как показывают статистика и мнения экспертов, использование летней резины при низких температурах — это прямой путь к авариям, штрафам и непредсказуемому поведению автомобиля на дороге.

Почему летняя резина не подходит для зимы

Летние шины разрабатываются специально для тёплого сезона. Их состав рассчитан на стабильную температуру выше +7°C, при которой резина остаётся эластичной и обеспечивает надёжное сцепление с асфальтом. Когда температура опускается ниже этой отметки, материал твердеет и буквально "дубеет". Автомобиль перестаёт уверенно держаться за дорогу, особенно на поворотах и при торможении.

Главная проблема заключается в том, что у летней резины протектор неглубокий и не предназначен для отвода снега, воды и грязи. На скользкой поверхности такие шины теряют сцепление, и даже опытный водитель может не справиться с управлением.

"Летние покрышки при минусовой температуре теряют до 40% сцепления", — отметил автоэксперт.

Зимняя резина, напротив, сохраняет мягкость даже в сильный мороз. Её протектор снабжён ламелями — мелкими прорезями, которые вгрызаются в лёд и снег, а особый химический состав резиновой смеси делает шину гибкой и устойчивой к холоду.

Сравнение: летние и зимние шины

Параметр Летняя резина Зимняя резина
Рабочая температура от +7°C и выше от -30°C до +7°C
Эластичность при холоде Теряет Сохраняет
Протектор Мелкий рисунок Глубокие ламели
Сцепление на льду Минимальное Максимальное
Шумность Ниже Выше
Износ зимой Повышенный Умеренный

Советы шаг за шагом: подготовка к зиме

  1. Проверьте дату изготовления шин. Даже зимняя резина теряет свойства после 5 лет.

  2. Меняйте резину при +7°C. Не ждите снега — ориентируйтесь на температуру.

  3. Следите за давлением. В холод воздух сжимается, и давление падает.

  4. Храните летние шины правильно. В тени, на дисках или вертикально, чтобы не деформировались.

  5. Проверяйте балансировку и развал-схождение. Это влияет на устойчивость на скользком покрытии.

Такая профилактика не занимает много времени, но значительно снижает вероятность аварий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: езда на летних шинах зимой.

  • Последствие: увеличение тормозного пути в 2-3 раза, занос, штраф за нарушение ПДД.

  • Альтернатива: установка зимней или всесезонной резины, сертифицированной по стандарту "снежинки" (3PMSF).

  • Ошибка: выбор дешёвой, неизвестной марки.

  • Последствие: быстрое старение, растрескивание, потеря сцепления.

  • Альтернатива: надёжные бренды среднего класса (Nokian, Continental, Bridgestone, Michelin).

  • Ошибка: несвоевременная замена.

  • Последствие: попадание под неожиданный гололёд и потеря контроля.

  • Альтернатива: установка зимней резины заранее, ориентируясь на прогноз.

А что если зима мягкая?

Многие водители оправдывают отказ от смены резины тёплой зимой. Однако погодные сюрпризы никто не отменял. Даже кратковременное похолодание ночью способно превратить дороги в каток. А одна неудачная остановка или занос может стоить дорого — от ремонта кузова до судебных разбирательств.

Кроме того, в России действует пункт 5.5 технического регламента Таможенного союза, обязывающий использовать зимние шины с декабря по февраль. За нарушение предусмотрен штраф до 500 рублей, но куда опаснее — риск ДТП.

Плюсы и минусы зимней резины

Плюсы Минусы
Надёжное сцепление со льдом и снегом Более высокий уровень шума
Улучшенная управляемость в мороз Быстрее изнашивается на сухом асфальте
Короткий тормозной путь Более высокая цена
Уверенность на поворотах Требует сезонной замены

Как видно, минусы незначительны по сравнению с безопасностью, которую обеспечивают зимние покрышки.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать зимнюю резину?
Ориентируйтесь на тип дорог, стиль езды и климат. Для города подойдут нешипованные шины (фрикционные), для регионов с частыми гололёдами — шипованные.

Сколько стоит комплект зимних шин?
Цена варьируется от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от бренда и размера. Качественные модели среднего класса — оптимальное решение по соотношению цены и ресурса.

Что лучше: всесезонка или "зимка"?
Всесезонная резина подходит для регионов с мягким климатом, где температура редко опускается ниже -5°C. В условиях настоящей зимы она не обеспечивает достаточной безопасности.

Мифы и правда о зимней езде

Миф 1. "Можно ездить на летней, если аккуратно".
Правда: даже на малой скорости сцепление непредсказуемо, и тормозной путь увеличивается в разы.

Миф 2. "Шипы портят асфальт и расход увеличивается".
Правда: современные шипованные шины не разрушают покрытие и мало влияют на расход топлива.

Миф 3. "Зимняя резина нужна только при снегопаде".
Правда: она эффективна при любых температурах ниже +7°C, даже на сухом асфальте.

