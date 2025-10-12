Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хранение летних шин зимой
Хранение летних шин зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:41

Новая — не значит безопасная: почему свежие на вид шины могут убить на льду

Эксперт Колодочкин: шины старше пяти лет теряют эластичность и увеличивают риск аварий

Сезонная "переобувка" — не просто ритуал для автовладельцев, а вопрос безопасности и экономии. С приближением холодов важно не ошибиться с выбором зимних шин: от их состояния и характеристик напрямую зависит управляемость автомобиля, расход топлива и даже срок службы подвески. Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, как распознать качественные покрышки и не переплатить за резину, срок которой уже на исходе.

"Еще один параметр, на который стоит внимательно смотреть, скорее важен для тех, кто покупает подержанные шины. Хотя и при покупке новых шин (особенно импортных) на него стоит обращать внимание. Это дата изготовления", — отметил обозреватель "За рулем" Михаил Колодочкин.

Почему возраст шин важен

На первый взгляд новая резина может выглядеть идеально: блестящий протектор, четкие надписи, ровная форма. Но даже если шина никогда не касалась дороги, она стареет. Пока она путешествует от завода к складам, а затем в магазин, проходит не один месяц, а порой и годы. За это время полимеры постепенно теряют эластичность, а состав резины изменяется.

Даже небольшие микротрещины на боковинах или протекторе могут привести к снижению сцепления с дорогой и повышенному риску разрыва при нагрузке. Особенно это актуально для зимних шин, где мягкость смеси — ключевой фактор безопасности на льду и снегу.

Как читать маркировку

На боковине каждой шины выбит четырехзначный код, указывающий дату производства. Первые две цифры обозначают неделю, а вторые две — год. Например, надпись "2519" говорит о том, что шина произведена на 25-й неделе 2019 года.

Если покрышке больше пяти лет, стоит насторожиться. Даже при идеальных условиях хранения шина теряет часть своих свойств. А если она лежала в сыром или жарком помещении — процесс старения ускоряется в разы.

Срок службы разных типов шин

Срок жизни шин зависит не только от возраста, но и от их типа. Летняя резина в среднем служит около пяти-шести лет, после чего начинает разрушаться структура смеси. На поверхности появляются микротрещины, снижается сцепление и увеличивается тормозной путь.

Зимние шины, благодаря более мягкому составу, сохраняют эластичность дольше. Однако использовать покрышки старше девяти-десяти лет крайне нежелательно — даже если протектор выглядит прилично. Старая резина становится жесткой, а значит, теряет способность "цепляться" за обледеневшую дорогу.

Сравнение сроков службы шин

Тип шин Средний срок эксплуатации Основные признаки старения Рекомендуемая замена
Летние 5-6 лет Микротрещины, потеря сцепления После 6 лет
Зимние 7-8 лет Жесткость, скольжение на снегу После 9 лет
Всесезонные 4-5 лет Потеря эластичности, шум После 5 лет

Советы шаг за шагом: как выбрать зимнюю резину

  1. Проверяйте дату выпуска. Смотрите на четырехзначный код — покупайте шины не старше двух лет.

  2. Изучайте условия хранения. На складе должно быть сухо, прохладно и без прямых солнечных лучей.

  3. Проверяйте протектор. Глубина должна быть не менее 4 мм — для новых шин это обязательный минимум.

  4. Выбирайте тип рисунка. Для города — направленный или симметричный, для загородных трасс — асимметричный.

  5. Не гонитесь за брендом. Иногда менее известные марки (например, Nordman или Gislaved) служат не хуже именитых Michelin и Bridgestone.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка "новых" шин, произведенных 5-6 лет назад.
    Последствие: потеря сцепления на льду и увеличенный тормозной путь.
    Альтернатива: проверяйте дату изготовления и выбирайте модели текущего года, даже если дороже на 5-10%.

  • Ошибка: эксплуатация старой резины без визуальных повреждений.
    Последствие: разрыв шины при скорости выше 100 км/ч.
    Альтернатива: меняйте покрышки по возрасту, а не только по состоянию протектора.

  • Ошибка: хранение шин на солнце или возле отопительных приборов.
    Последствие: пересыхание и деформация резины.
    Альтернатива: используйте специальные чехлы и держите шины в прохладном помещении.

А что если купить б/у шины?

Рынок подержанных шин огромен, и соблазн сэкономить очевиден. Однако риски зачастую перевешивают выгоду. Даже если остаточная глубина протектора кажется приемлемой, нельзя знать, в каких условиях эксплуатировалась шина.

Кроме того, большинство таких комплектов уже теряли мягкость и не обеспечат стабильного сцепления на льду. Если уж решились на покупку б/у резины, требуйте показать дату производства и внимательно осматривайте поверхность на наличие трещин, вздутий и следов ремонта.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать зимние шины для кроссовера?
Обратите внимание на индекс нагрузки. Он должен соответствовать массе автомобиля. Лучше брать модели с маркировкой SUV или XL — они рассчитаны на повышенные нагрузки.

Что лучше — шипованные или фрикционные?
Шипы обеспечивают лучшее сцепление на льду, но хуже ведут себя на асфальте. Фрикционные ("липучки") тише и экономичнее, зато требуют аккуратного стиля вождения.

Можно ли хранить шины в гараже зимой?
Да, если помещение сухое и температура не опускается ниже -10 °C. Храните шины вертикально или подвешенными, чтобы избежать деформации.

Мифы и правда

  • Миф: шины стареют только при эксплуатации.
    Правда: резина теряет свойства даже без езды — при неправильном хранении процесс ускоряется.

  • Миф: если протектор глубокий, можно ездить сколько угодно.
    Правда: изношенные по возрасту шины опасны, даже если рисунок выглядит идеально.

  • Миф: европейские шины всегда лучше азиатских.
    Правда: современные бренды из Китая и Кореи (например, Sailun, Hankook, Nexen) уже доказали надежность и долговечность.

3 интересных факта о шинах

  1. На изготовление одного комплекта шин уходит около 60 литров нефти.

  2. Температура в зоне контакта шины с асфальтом может достигать 120 °C.

  3. Срок службы покрышек сокращается вдвое, если давление в них занижено на 20%.

Исторический контекст: от каучука до нанополимеров

Первые автомобильные шины изготавливались из натурального каучука и служили всего пару лет. Сегодня производители используют сложные синтетические смеси с нанополимерами, которые замедляют старение и повышают устойчивость к износу.

Современные технологии, такие как добавление кремния и графена, позволяют создавать зимние шины с минимальной потерей эластичности даже при -40 °C. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на дату, но и на состав смеси — он напрямую влияет на долговечность.

