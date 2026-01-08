Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя шина
Зимняя шина
© unsplash.com by Daniel Foster is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:35

Штраф — это не самое страшное: как несвоевременная замена шин может лишить вас автомобиля

Зимние шины обязательны для легковых авто с декабря по февраль — ГИБДД

С началом 2026 года контроль за техническим состоянием автомобилей на российских дорогах заметно ужесточился. Особое внимание инспекторы уделяют соответствию шин сезону, и для многих водителей проверки стали неожиданно жесткими. О том, как именно проходят рейды и чем грозят нарушения, сообщает издание RuNews24. ru.

Усиление контроля за сезонной резиной

В первые недели 2026 года в России активизировались проверки, связанные с использованием зимних и летних шин. Сотрудники ГИБДД в ходе обычных остановок и специальных рейдов оценивают, соответствует ли установленная резина времени года. Поводом для усиления контроля стали требования, закрепленные в перечне неисправностей к Правилам дорожного движения.

Согласно действующим нормам, эксплуатация шипованных шин полностью запрещена в период с июня по август. В зимние месяцы — с декабря по февраль — легковые автомобили и грузовые машины массой до 3,5 тонны обязаны использовать зимние покрышки. Причем на всех колесах должны быть установлены одинаковые шины, без смешения летних и зимних или шипованных и нешипованных вариантов.

Штрафы и возможные последствия

В 2026 году эти правила действуют на всей территории страны без исключений. За их нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 12.5 КоАП РФ. Водителю может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, инспектор вправе выдать предписание об устранении нарушения — например, заменить летнюю резину на зимнюю или демонтировать шипы в теплый сезон. В случае неисполнения такого предписания в установленный срок возможно аннулирование регистрации транспортного средства, что уже считается более серьезной мерой воздействия.

Отказ подчиняться требованиям инспектора

Отдельное внимание уделяется водителям, которые отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции. В таких случаях применяется статья 19.3 КоАП РФ. Санкции по ней могут включать штраф до 4 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Подобные меры уже используются и в отношении водителей, которые повторно управляют автомобилем без полиса ОСАГО или игнорируют требования по устранению технических неисправностей. Таким образом, отказ от выполнения предписаний по шинам может привести к куда более серьезным последствиям, чем первоначальный штраф.

Южные регионы под особым вниманием

В январе 2026 года контрольные мероприятия особенно усилены в южных регионах России. В районе Сочи и на трассах, ведущих в сторону Красной Поляны, инспекторы проводят масштабные проверки из-за сложных погодных условий и последствий аномальных снегопадов.

После серии ДТП, произошедших по вине автомобилей на летней резине, водителям без зимних шин в ряде случаев запрещают продолжать движение. Их разворачивают обратно или ограничивают проезд до устранения нарушения. Иногда меры принимаются без оформления штрафов, но движение по маршруту все равно блокируется.

Как инспекторы определяют тип шин

Сотрудники ГИБДД могут определить тип установленной резины визуально. Они обращают внимание на маркировку, наличие обозначений M+S или символа снежинки на боковине шины. Проверки проходят как в рамках стандартных остановок, так и во время специализированных рейдов.

Водителям рекомендуют заранее позаботиться о сезонной замене шин. В 2026 году соблюдение этих требований рассматривается не как формальность, а как один из ключевых элементов обеспечения безопасности дорожного движения. Несоблюдение правил может обернуться не только штрафами, но и более жесткими административными мерами.

