© Freepik by standret is licensed under Рublic domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:36

Пластик вместо сцепления: чем обернётся зимняя поездка на летней резине

ГИБДД разъяснила порядок проверок сезонности автомобильных шин

С приходом холодов вопрос смены шин становится не просто делом привычки, а обязанностью каждого водителя. Теперь это закреплено законом: за езду зимой на летней резине предусмотрен официальный штраф. Почему он появился, как инспекторы проверяют сезонность покрышек и когда стоит "переобувать" автомобиль — разбираемся подробно.

Новые правила и суть штрафа

Изменения в правилах вступили в силу с сентября 2023 года. В обновлённый перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация машины запрещена, внесли пункт о несоответствии шин сезону. Этот документ — часть постановления правительства, утверждающего ПДД, и именно он стал правовым основанием для штрафов.

Теперь, если водитель использует летом шипованные покрышки или зимой ездит на летней резине, инспектор имеет право выписать штраф по статье 12.5 КоАП — 500 рублей. При этом предусмотрена скидка 25% при оплате в течение 20 дней.

Важно: отдельного закона о штрафе за "летнюю" резину не вводили. Просто ранее в техническом регламенте Таможенного союза уже существовал запрет на эксплуатацию автомобиля без зимних шин в зимние месяцы, но санкции за нарушение не были прописаны. Теперь они появились.

Как проходят проверки

По словам Дмитрия Безделина, ведущего специалиста Европейской юридической службы, инспекторы смогут проверять сезонность шин в ходе обычных остановок и специальных рейдов.

"Эти проверки, полагаю, будут осуществляться при стандартной остановке автомобилей, а также при соответствующих рейдах", — отметил юрист.

Он уточнил, что сезонность легко определить по маркировке на боковой поверхности шины: там указывается, для какого времени года она предназначена. После фиксации нарушения водитель получает протокол, но продолжить движение всё же может. В некоторых случаях инспектор выписывает предписание устранить "неисправность" — то есть заменить шины — в установленный срок.

Позиция ГАИ

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркивал, что сотрудники ГИБДД не намерены "охотиться" на водителей ради штрафов:

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать (за отсутствие зимней резины) никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", — заявил Черников.

Он уточнил, что машина с "непо сезону" установленными покрышками не подлежит задержанию или эвакуации. Однако ответственность за безопасность движения полностью лежит на водителе.

Чем опасна езда на летней резине зимой

Автоэксперты единодушны: эксплуатация летних шин при минусовых температурах — прямой путь к аварии. Летняя резина теряет эластичность при +5 °C и ниже, превращаясь в "пластик", который скользит даже на сухом асфальте.

"Понижение температуры за окном прямо пропорционально влияет на такое свойство шин как "уверенное сцепление с дорожным полотном". Сам процесс движения в таких условиях больше напоминает скольжение", — предупредил исполнительный директор Торгового дома "Кама" (KAMA TYRES) Тимур Шарипов.

Чтобы избежать аварий, если вы всё же оказались зимой на летней резине, стоит придерживаться простых правил:

  1. Держите дистанцию не менее 30 метров до впереди идущего автомобиля.

  2. Снижайте скорость до 40-50 км/ч.

  3. Избегайте резких поворотов и торможений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать летнюю резину при первых заморозках.
• Последствие: потеря сцепления, занос, увеличение тормозного пути.
• Альтернатива: заранее заменить комплект шин на зимние, даже если температура колеблется около +7 °C.

Чем отличаются зимние и летние шины

Главное различие — в составе резиновой смеси. У летних шин она рассчитана на жару, у зимних — на мороз. При низких температурах летняя резина твердеет, что снижает сцепление и управляемость.

В компании "Кордиант" напомнили, что оптимальная граница для замены — +5-7 °C. В "Ikon Tyres" добавили: при нуле и ниже летняя шина перестаёт справляться со льдом и снегом, а её протектор просто не способен "вцепиться" в дорогу.

"В условиях низких или отрицательных температур резиновая смесь летних шин становится более жесткой, имеющиеся на протекторе прорези и края шашек перестают давать необходимый эффект сцепления с дорогой", — объяснили в компании.

Также в KAMA Tyres подчеркнули: летняя резина отличается не только рисунком протектора, но и структурой материала — при холоде она "дубеет", тормозной путь увеличивается, а ход становится жёстким.

Таблица: Сравнение типов шин

Параметр Летние Зимние Всесезонные
Рабочая температура от +7 °C и выше от -30 до +5 °C от -5 до +25 °C
Состав резины твёрдый, жароустойчивый мягкий, морозостойкий универсальный
Протектор мелкие ламели глубокие ламели и шипы смешанный
Износостойкость высокая летом низкая в жару средняя
Сцепление на льду низкое отличное удовлетворительное

Советы шаг за шагом: как подготовиться к сезону

  1. Проверьте маркировку шин (M+S, снежинка в треугольнике, AGT и др.).

  2. Замерьте глубину протектора — минимум 4 мм для зимних шин.

  3. Проверьте давление: холодный воздух его снижает.

  4. Запишитесь на шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей.

  5. После установки проверьте балансировку колес и давление.

Когда пора "переобуваться"

Большинство производителей шин советуют ориентироваться на температуру воздуха. Когда среднесуточная температура опускается ниже +7 °C, а ночью бывают заморозки — пора менять резину.

"Как только средняя дневная температура опускается ниже +5-7°С градусов, а ночью наблюдается 0 или даже небольшой минус хотя бы в перспективе — стоит ехать на шиномонтаж", — отметил представитель компании "Кордиант" Александр Наконечный.

Затягивать с заменой не стоит: с первыми заморозками очередь на шиномонтаж может растянуться на недели.

А что если ездить на всесезонке?

Многие считают, что всесезонные шины — универсальное решение. Но специалисты предупреждают: для российских климатических условий они подходят далеко не везде.

В "Ikon Tyres" подчеркнули, что "всесезонки" быстрее изнашиваются и теряют свойства уже через год активной эксплуатации. Они не рассчитаны на суровые морозы — при -10 °C становятся слишком жёсткими.

Для южных регионов подойдут европейские зимние модели, но для Центральной и Северной России безопаснее выбирать "скандинавские" шины — с направленным протектором и повышенной мягкостью.

Таблица: Плюсы и минусы типов шин

Тип шин Плюсы Минусы
Летние Отличное сцепление в жару, низкий износ Опасны при минусовых температурах
Зимние Уверенное поведение на снегу и льду Быстро стираются летом
Всесезонные Не требуют смены Универсальны только в мягком климате

Мифы и правда о зимней резине

Миф 1: Шипы портят асфальт.
Правда: Современные шипы изготавливаются из сплавов, минимально влияющих на покрытие.

Миф 2: На фрикционной резине безопаснее, чем на шипованной.
Правда: Это зависит от условий: на льду шипы эффективнее, на мокром асфальте — фрикционка.

Миф 3: Если зима тёплая, можно не менять шины.
Правда: Даже при +5 °C летняя резина теряет эластичность и становится скользкой.

FAQ

Когда точно менять резину?
При устойчивом снижении температуры до +5-7 °C.

Какой штраф предусмотрен за несоответствие сезона?
500 рублей по статье 12.5 КоАП с возможностью 25% скидки при быстрой оплате.

Можно ли ездить на всесезонных шинах зимой?
Возможно, но небезопасно — они не рассчитаны на сильные морозы и лёд.

Как определить сезонность шин?
По маркировке: M+S, снежинка или надпись Winter означают зимние, Summer — летние.

Что делать, если штраф уже выписан?
Оплатить в течение 20 дней со скидкой или оспорить, если ошибка в протоколе.

3 интересных факта

  1. В Норвегии и Финляндии штраф за езду без зимних шин может превышать 200 евро.

  2. Первые зимние шины с шипами появились в 1930-х годах в Скандинавии.

  3. Российский стандарт ГОСТ Р 52302-2005 определяет минимальную глубину протектора зимней шины — 4 мм.

