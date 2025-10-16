Машину не спасёт даже ABS: вот с какой температуры летняя резина становится бесполезной

Московским автомобилистам пора готовиться к смене сезона: синоптики предупреждают, что уже через несколько дней температура в регионе опустится до уровня, при котором летняя резина перестает быть безопасной.

Когда менять резину

По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, откладывать визит на шиномонтаж больше не стоит.

"В начале третьей декады октября среднесуточная температура становится ниже +5 градусов, а это тот предел, когда летняя резина теряет эластичность. Уже пора переходить на зимний режим эксплуатации", — сказала Позднякова.

Эксперты напоминают: снижение температуры даже до +5 °C делает летние шины жестче, ухудшая сцепление с дорогой. Особенно это заметно утром и вечером, когда асфальт промерзает. Поэтому оптимально заменить резину в ближайшие выходные.

Сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

Специалисты аналитического проекта "Чек Индекс" подсчитали: стандартная подготовка легкового автомобиля к зиме обойдется в среднем в 38 018 рублей. В расчет вошли:

комплект зимних шин (4 колеса); набор стеклоочистителей; незамерзающая жидкость; услуги шиномонтажа и мойки.

Стоимость выросла примерно на 8 % по сравнению с прошлым годом. Основное подорожание связано с ценами на шины и расходники.

Сравнение: шипы или "липучка"

Тип шин Где использовать Преимущества Недостатки Шипованные Подходят для частых поездок за город, регионов с обильным снегом и гололедом Отличное сцепление на льду и утрамбованном снегу Повышенный шум, быстрый износ на асфальте Фрикционные ("липучка") Оптимальны для города и мягкой зимы Тише, не портят асфальт, комфортное управление Сцепление хуже на льду, особенно при резком торможении

Советы шаг за шагом

Проверить протектор. Минимальная глубина — не менее 4 мм. Проверить давление. На холоде оно падает, что снижает управляемость. Заменить щетки стеклоочистителя. Старые резинки могут примерзнуть к стеклу. Залить зимнюю "незамерзайку". Она не даст омывателю замерзнуть уже при -20 °C. Осмотреть аккумулятор. Холод снижает емкость, а старый аккумулятор может подвести в мороз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отложить замену шин до первых заморозков.

Последствие: резина теряет сцепление, увеличивается тормозной путь, возрастает риск аварии.

Альтернатива: сменить шины при среднесуточной температуре +5 °C и ниже.

Ошибка: покупать дешевые "ноунейм" шины.

Последствие: быстрый износ, слабая управляемость.

Альтернатива: выбирать бренды с проверенными отзывами — Michelin, Nokian, Continental, Cordiant.

А что если…

Если зима окажется мягкой, а снег выпадет поздно — менять резину всё равно стоит заранее. Фрикционные шины отлично справляются с сырым асфальтом и холодными ночами. Опоздание же может обернуться очередями на шиномонтаже и повышением цен.

FAQ

Когда именно менять летнюю резину в Москве?

Лучше сделать это до 20 октября, когда среднесуточная температура стабильно держится около +5 °C.

Можно ли ездить зимой на "всесезонке"?

Только в регионах с мягкой зимой. В Подмосковье такая резина быстро дубеет и теряет сцепление.

Сколько стоит монтаж комплекта шин?

В среднем 3 000-4 000 рублей, в зависимости от размера колес и сервиса.

Мифы и правда

Миф: "Шипы вредят асфальту, поэтому лучше отказаться от них".

Правда: современные шипы имеют защитные вставки, снижающие износ покрытия.

Миф: "Липучка не подходит для льда".

Правда: качественные фрикционные модели показывают стабильное сцепление при городском темпе движения.

Миф: "Переобуваться стоит только после первого снега".

Правда: к этому времени резина уже теряет эластичность, а первые морозы могут застать врасплох.

Исторический контекст

Обязательная сезонная смена шин в России обсуждается уже более десяти лет. В 2015 году предлагали ввести штраф за езду зимой на летней резине, но до закона дело не дошло. Однако опытные водители знают: безопасность дороже любых штрафов.

Интересные факты

• Первые зимние шины появились в Финляндии в 1934 году.

• Средний срок службы качественного комплекта — около 5 сезонов.

• В Японии водители меняют резину строго по календарю, независимо от погоды.