Москва метёт дороги шинами: где в России водители уже переобулись к зиме
Осень в России всегда сопровождается резкими перепадами температур, а первые ночные заморозки заставляют водителей задуматься о безопасности на дорогах. Ежегодно с приходом холодов увеличивается спрос на услуги шиномонтажей и продажу автомобильных покрышек, и 2025 год не стал исключением. Уже в октябре в некоторых регионах страны автомобилисты начали менять летнюю резину на зимнюю, чтобы вовремя подготовиться к зимнему сезону.
Траты на шиномонтаж и новые шины
Банк Русский Стандарт поделился с Авто Mail статистикой расходов автовладельцев на услуги шиномонтажа и покупку шин в начале холодного сезона. По данным банка, средний чек за шиномонтаж по стране в октябре составил 2 542 рубля, а за новые покрышки — 13 863 рубля. Особенность 2025 года — активизация спроса именно в тех регионах, где температура уже опустилась близко к нулю.
Лидеры по шиномонтажу
Наибольшее количество платежей за услуги шиномонтажа пришлось на города Центрального федерального округа (ЦФО), Сибирского федерального округа (СФО) и Приволжского федерального округа (ПФО).
В ЦФО средний чек составил 3 410 рублей. На первом месте по количеству услуг оказался мегаполис Москва, где движение на дорогах интенсивное и безопасность особенно важна.
В Сибири активнее всех "переобувались" жители Новосибирска и Улан-Удэ, где уже ощущается резкое похолодание. Средний чек в СФО — 2 617 рублей.
В ПФО чаще всего на шиномонтаж обращались жители Казани и Уфы, средний чек здесь составил 2 349 рублей.
Покупка шин: регионы и средние чеки
Приобретение новых покрышек в октябре 2025 года также показало явное региональное распределение. Лидерами по числу покупок стали города Центрального федерального округа, Уральского федерального округа (УФО) и Сибирского федерального округа.
В ЦФО средняя стоимость покупки шин достигла 14 344 рублей. Лидеры по платежам — Москва и Тверь.
В УФО активнее всего покупали шины в Екатеринбурге и Магнитогорске, средний чек — 11 574 рубля.
В Сибири наибольшая активность наблюдалась в Новосибирске и Хабаровске, где средний чек за шины составил 17 053 рубля.
Советы шаг за шагом: подготовка к зиме
-
Планируйте визит на шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей в начале холодного сезона.
-
Проверяйте состояние старой резины: даже если протектор не изношен полностью, возраст и трещины могут снизить сцепление с дорогой.
-
Сравнивайте цены на новые шины в нескольких магазинах и обращайте внимание на акции.
-
Не откладывайте замену покрышек до первых снегопадов — это гарантирует безопасность на дорогах.
А что если не переобуться вовремя
Отсрочка замены резины на зимнюю может привести к ухудшению управляемости автомобиля, увеличению тормозного пути и риску аварий. Альтернативой является своевременный визит на шиномонтаж и выбор качественных покрышек с подходящим индексом скорости и сцепления для вашего региона.
Плюсы и минусы покупки шин заранее
|Плюсы
|Минусы
|Гарантия безопасности на дороге
|Возможность переплаты в высокий сезон
|Возможность выбрать лучшие модели
|Необходимость выделить время для установки
|Снижение стресса при первых заморозках
|Хранение старых шин до следующего сезона
FAQ
Как выбрать зимние шины?
Обращайте внимание на тип резины (липучка или шипованная), индекс нагрузки и скорость, а также рекомендации производителя автомобиля.
Сколько стоит шиномонтаж и новые покрышки?
Средний чек за шиномонтаж по России — около 2 500 рублей, за шины — от 11 500 до 17 000 рублей в зависимости от региона и бренда.
Что лучше — покупать шины заранее или дожидаться снега?
Лучше приобретать и устанавливать шины до первых заморозков, чтобы избежать очередей и опасных ситуаций на дороге.
Мифы и правда
Миф: "Новые шины зимой не нужны, если летняя резина хорошая".
Правда: даже качественная летняя резина теряет сцепление на холодном и скользком асфальте, увеличивая риск аварий.
3 интересных факта
-
Средний чек за шиномонтаж в Москве выше, чем в большинстве регионов России.
-
В Сибири покупка новых шин стоит дороже, чем в Центральной России, что связано с повышенной активностью спроса.
-
Первые массовые визиты на шиномонтаж обычно совпадают с прогнозами первых заморозков и снегопадов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru