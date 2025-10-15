Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимние шины
Зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:01

Москва метёт дороги шинами: где в России водители уже переобулись к зиме

Автовладельцы Москвы, Новосибирска и Казани лидируют по числу услуг шиномонтажа в начале зимнего сезона

Осень в России всегда сопровождается резкими перепадами температур, а первые ночные заморозки заставляют водителей задуматься о безопасности на дорогах. Ежегодно с приходом холодов увеличивается спрос на услуги шиномонтажей и продажу автомобильных покрышек, и 2025 год не стал исключением. Уже в октябре в некоторых регионах страны автомобилисты начали менять летнюю резину на зимнюю, чтобы вовремя подготовиться к зимнему сезону.

Траты на шиномонтаж и новые шины

Банк Русский Стандарт поделился с Авто Mail статистикой расходов автовладельцев на услуги шиномонтажа и покупку шин в начале холодного сезона. По данным банка, средний чек за шиномонтаж по стране в октябре составил 2 542 рубля, а за новые покрышки — 13 863 рубля. Особенность 2025 года — активизация спроса именно в тех регионах, где температура уже опустилась близко к нулю.

Лидеры по шиномонтажу

Наибольшее количество платежей за услуги шиномонтажа пришлось на города Центрального федерального округа (ЦФО), Сибирского федерального округа (СФО) и Приволжского федерального округа (ПФО).

В ЦФО средний чек составил 3 410 рублей. На первом месте по количеству услуг оказался мегаполис Москва, где движение на дорогах интенсивное и безопасность особенно важна.

В Сибири активнее всех "переобувались" жители Новосибирска и Улан-Удэ, где уже ощущается резкое похолодание. Средний чек в СФО — 2 617 рублей.

В ПФО чаще всего на шиномонтаж обращались жители Казани и Уфы, средний чек здесь составил 2 349 рублей.

Покупка шин: регионы и средние чеки

Приобретение новых покрышек в октябре 2025 года также показало явное региональное распределение. Лидерами по числу покупок стали города Центрального федерального округа, Уральского федерального округа (УФО) и Сибирского федерального округа.

В ЦФО средняя стоимость покупки шин достигла 14 344 рублей. Лидеры по платежам — Москва и Тверь.

В УФО активнее всего покупали шины в Екатеринбурге и Магнитогорске, средний чек — 11 574 рубля.

В Сибири наибольшая активность наблюдалась в Новосибирске и Хабаровске, где средний чек за шины составил 17 053 рубля.

Советы шаг за шагом: подготовка к зиме

  1. Планируйте визит на шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей в начале холодного сезона.

  2. Проверяйте состояние старой резины: даже если протектор не изношен полностью, возраст и трещины могут снизить сцепление с дорогой.

  3. Сравнивайте цены на новые шины в нескольких магазинах и обращайте внимание на акции.

  4. Не откладывайте замену покрышек до первых снегопадов — это гарантирует безопасность на дорогах.

А что если не переобуться вовремя

Отсрочка замены резины на зимнюю может привести к ухудшению управляемости автомобиля, увеличению тормозного пути и риску аварий. Альтернативой является своевременный визит на шиномонтаж и выбор качественных покрышек с подходящим индексом скорости и сцепления для вашего региона.

Плюсы и минусы покупки шин заранее

Плюсы Минусы
Гарантия безопасности на дороге Возможность переплаты в высокий сезон
Возможность выбрать лучшие модели Необходимость выделить время для установки
Снижение стресса при первых заморозках Хранение старых шин до следующего сезона

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Обращайте внимание на тип резины (липучка или шипованная), индекс нагрузки и скорость, а также рекомендации производителя автомобиля.

Сколько стоит шиномонтаж и новые покрышки?
Средний чек за шиномонтаж по России — около 2 500 рублей, за шины — от 11 500 до 17 000 рублей в зависимости от региона и бренда.

Что лучше — покупать шины заранее или дожидаться снега?
Лучше приобретать и устанавливать шины до первых заморозков, чтобы избежать очередей и опасных ситуаций на дороге.

Мифы и правда

Миф: "Новые шины зимой не нужны, если летняя резина хорошая".
Правда: даже качественная летняя резина теряет сцепление на холодном и скользком асфальте, увеличивая риск аварий.

3 интересных факта

  1. Средний чек за шиномонтаж в Москве выше, чем в большинстве регионов России.

  2. В Сибири покупка новых шин стоит дороже, чем в Центральной России, что связано с повышенной активностью спроса.

  3. Первые массовые визиты на шиномонтаж обычно совпадают с прогнозами первых заморозков и снегопадов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza сегодня в 13:22
Мощность стала роскошью: утилизационный удар откладывают, но ненадолго

Повышение утильсбора на автомобили в России решено отложить. Почему правительство пошло на паузу, кого коснутся изменения и что это значит для покупателей?

Читать полностью » В ПДД появится знак сегодня в 12:59
На дороге появятся знаки, которые видят не все: что меняется и кто теперь в особом внимании

В России появятся новые дорожные знаки — от предупреждений о глухих пешеходах до вертикальной стоп-линии. Как изменятся ПДД и что ждёт водителей?

Читать полностью » Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 50% в сентябре — Автостат сегодня в 10:59
Роскошь снова в моде: богатые меняют Cullinan на Urus — но знают ли они, чем рискуют

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 50%, а лидер неожиданно сменился. Кто обошёл Rolls-Royce и почему спрос снова растёт?

Читать полностью » Неправильное отключение аккумулятора может привести к короткому замыканию сегодня в 9:28
Отключил аккумулятор — и попал на ремонт: главные ошибки, которые совершают даже опытные водители

Опытный автоэлектрик рассказал, как правильно отключать аккумулятор, чтобы не повредить электронику и продлить срок службы батареи.

Читать полностью » Автоинспекция: правая полоса не всегда безопасна для начинающих водителей сегодня в 9:22
Даже опытные водители теряются: где на самом деле ехать безопаснее

Выбор полосы — не просто привычка, а вопрос безопасности. Почему левый ряд не всегда лучший, а правый может быть коварным — объясняем на примерах.

Читать полностью » Tesla отзывает 1962 праворульных Model Y в Японии из-за сбоя системы стеклоподъёмников сегодня в 8:24
Палец против технологии: зачем Tesla устраивает массовый отзыв в Японии

Tesla отзывает почти 2000 праворульных Model Y в Японии из-за сбоя стеклоподъёмников. Что произошло и почему компания решила действовать превентивно?

Читать полностью » Юрист Цветкова: продать госномер после продажи автомобиля нельзя сегодня в 8:16
Хотели продать номер после продажи машины? Это может закончиться уголовным делом

Можно ли продать красивый номер после продажи машины? Юрист объясняет, почему это противозаконно и как сохранить номер за собой легально.

Читать полностью » Stellantis вложит 13 миллиардов долларов в модернизацию заводов в США сегодня в 7:21
Битва за дороги Америки обостряется: как Stellantis запускает новую индустриальную гонку

Stellantis инвестирует $13 млрд в американские заводы, возвращает Jeep Cherokee, обновляет Durango и готовит преемника Ram Dakota, создавая тысячи рабочих мест.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Мария Орлова: дети охотнее едят, если еда выглядит как игра или десерт
Туризм
Туроператоры скорректировали стоимость туров после укрепления рубля
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как упражнение "ласточка" развивает баланс и укрепляет спину
Питомцы
Кинолог Григорий Тавуларис: команда "ко мне" может спасти жизнь питомцу
Садоводство
Спрос на элитную загородную недвижимость в Москве упал из-за насыщения рынка
Технологии
The Washington Post: Китай стал мировым лидером по числу промышленных роботов и делает ставку на гуманоидов
Культура и шоу-бизнес
Умер художник Дрю Струзан — автор постеров "Звёздных войн" и "Индианы Джонса"
Красота и здоровье
Медовый блонд визуально омолаживает лицо и не требует частого окрашивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet