Москва метёт дороги шинами: где в России водители уже переобулись к зиме

Осень в России всегда сопровождается резкими перепадами температур, а первые ночные заморозки заставляют водителей задуматься о безопасности на дорогах. Ежегодно с приходом холодов увеличивается спрос на услуги шиномонтажей и продажу автомобильных покрышек, и 2025 год не стал исключением. Уже в октябре в некоторых регионах страны автомобилисты начали менять летнюю резину на зимнюю, чтобы вовремя подготовиться к зимнему сезону.

Траты на шиномонтаж и новые шины

Банк Русский Стандарт поделился с Авто Mail статистикой расходов автовладельцев на услуги шиномонтажа и покупку шин в начале холодного сезона. По данным банка, средний чек за шиномонтаж по стране в октябре составил 2 542 рубля, а за новые покрышки — 13 863 рубля. Особенность 2025 года — активизация спроса именно в тех регионах, где температура уже опустилась близко к нулю.

Лидеры по шиномонтажу

Наибольшее количество платежей за услуги шиномонтажа пришлось на города Центрального федерального округа (ЦФО), Сибирского федерального округа (СФО) и Приволжского федерального округа (ПФО).

В ЦФО средний чек составил 3 410 рублей. На первом месте по количеству услуг оказался мегаполис Москва, где движение на дорогах интенсивное и безопасность особенно важна.

В Сибири активнее всех "переобувались" жители Новосибирска и Улан-Удэ, где уже ощущается резкое похолодание. Средний чек в СФО — 2 617 рублей.

В ПФО чаще всего на шиномонтаж обращались жители Казани и Уфы, средний чек здесь составил 2 349 рублей.

Покупка шин: регионы и средние чеки

Приобретение новых покрышек в октябре 2025 года также показало явное региональное распределение. Лидерами по числу покупок стали города Центрального федерального округа, Уральского федерального округа (УФО) и Сибирского федерального округа.

В ЦФО средняя стоимость покупки шин достигла 14 344 рублей. Лидеры по платежам — Москва и Тверь.

В УФО активнее всего покупали шины в Екатеринбурге и Магнитогорске, средний чек — 11 574 рубля.

В Сибири наибольшая активность наблюдалась в Новосибирске и Хабаровске, где средний чек за шины составил 17 053 рубля.

Советы шаг за шагом: подготовка к зиме

Планируйте визит на шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей в начале холодного сезона. Проверяйте состояние старой резины: даже если протектор не изношен полностью, возраст и трещины могут снизить сцепление с дорогой. Сравнивайте цены на новые шины в нескольких магазинах и обращайте внимание на акции. Не откладывайте замену покрышек до первых снегопадов — это гарантирует безопасность на дорогах.

А что если не переобуться вовремя

Отсрочка замены резины на зимнюю может привести к ухудшению управляемости автомобиля, увеличению тормозного пути и риску аварий. Альтернативой является своевременный визит на шиномонтаж и выбор качественных покрышек с подходящим индексом скорости и сцепления для вашего региона.

Плюсы и минусы покупки шин заранее

Плюсы Минусы Гарантия безопасности на дороге Возможность переплаты в высокий сезон Возможность выбрать лучшие модели Необходимость выделить время для установки Снижение стресса при первых заморозках Хранение старых шин до следующего сезона

FAQ

Как выбрать зимние шины?

Обращайте внимание на тип резины (липучка или шипованная), индекс нагрузки и скорость, а также рекомендации производителя автомобиля.

Сколько стоит шиномонтаж и новые покрышки?

Средний чек за шиномонтаж по России — около 2 500 рублей, за шины — от 11 500 до 17 000 рублей в зависимости от региона и бренда.

Что лучше — покупать шины заранее или дожидаться снега?

Лучше приобретать и устанавливать шины до первых заморозков, чтобы избежать очередей и опасных ситуаций на дороге.

Мифы и правда

Миф: "Новые шины зимой не нужны, если летняя резина хорошая".

Правда: даже качественная летняя резина теряет сцепление на холодном и скользком асфальте, увеличивая риск аварий.

3 интересных факта