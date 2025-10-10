Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:33

Эти привычки убивают резину быстрее, чем гвозди — что делают 9 из 10 водителей

Специалисты объяснили, почему менять резину нужно при +5 °C

Погода в межсезонье всегда непредсказуема: днём солнце, ночью заморозки, а утром уже скользко. Именно в этот период водители начинают спорить — когда же менять резину? Одни ждут первых снегопадов, другие переобуваются заранее. Но специалисты уверяют: важен не календарь, а температура.

"Менять колёса на зимние следует при устойчивой температуре +5 °C днём. Однако, живущим за городом, необходимо переобуваться раньше", — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, на просёлочных дорогах температура ниже, а покрытие часто сложнее, чем в городе. И если тянуть до последнего, можно просто не доехать до сервиса.

Почему летняя резина теряет эффективность

Летние покрышки созданы для тёплого сезона: их состав остаётся эластичным при плюсовых температурах, а протектор обеспечивает оптимальное сцепление с сухим или влажным асфальтом. Но как только воздух охлаждается до +5 °C и ниже, материал становится жёстким, теряет гибкость, и тормозной путь резко увеличивается.

"Летняя резина при низких температурах перестаёт работать, поскольку становится "дубовой" и не обеспечивает должного сцепления с асфальтом", — пояснил специалист.

На скользкой дороге это означает потерю контроля и риск заноса даже при небольшой скорости.

Таблица "Сравнение": летние vs зимние шины

Параметр Летние шины Зимние шины
Рабочая температура от +7 °C и выше от -40 °C до +5 °C
Состав смеси жёсткая, устойчива к нагреву мягкая, сохраняет эластичность на морозе
Протектор мелкий рисунок, лучшее сцепление с сухим асфальтом глубокие ламели и канавки для снега и слякоти
Тормозной путь при 0 °C +30-40 % длиннее стабильный
Износ при летней температуре минимальный повышенный

Советы "шаг за шагом": как подготовиться к сезонной смене

  1. Оцените температуру. Следите за прогнозом: если несколько дней подряд днём +5 °C и ниже — пора в шиномонтаж.

  2. Проверьте состояние шин. Глубина протектора зимней резины должна быть не менее 4 мм, иначе она не справится со снегом и льдом.

  3. Выберите тип шин. Для умеренного климата подойдут фрикционные ("липучки"), для частых снегопадов — шипованные.

  4. Осмотрите диски и болты. Коррозия и трещины снижают безопасность.

  5. Сделайте балансировку. Небольшой дисбаланс увеличивает износ и расход топлива.

  6. Проверьте давление. На морозе оно падает, поэтому измеряйте его после установки и корректируйте.

  7. Не забывайте про страховку. Некоторые страховые компании (КАСКО) учитывают использование неподходящей резины при выплатах после ДТП.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: Смена резины после первых заморозков.
    Последствие: Повышенный риск ДТП на утреннем льду.
    Альтернатива: Переобуться заранее при +5 °C и ниже.

  • Ошибка: Экономия на "всесезонке".
    Последствие: Сцепление хуже как зимой, так и летом.
    Альтернатива: Использовать специализированные шины — например, Nokian Hakkapeliitta, Michelin X-Ice Snow, Bridgestone Blizzak.

  • Ошибка: Хранение резины в гараже при минусовых температурах.
    Последствие: Трещины и потеря свойств.
    Альтернатива: Держать покрышки в сухом помещении при +10 — +20 °C, использовать специальные чехлы или стойки.

А что если переобуться слишком рано?

Если установить зимнюю резину при температуре +10 — +15 °C, она будет быстрее изнашиваться, особенно на сухом асфальте. Однако в целом это безопаснее, чем опоздать. Современные фрикционные модели адаптированы к умеренному теплу, поэтому лучше немного раньше, чем слишком поздно.

Таблица "Плюсы и минусы"

Решение Плюсы Минусы
Ранняя смена шин Безопасность при внезапных заморозках; спокойствие на дороге Повышенный износ, шум на асфальте
Поздняя смена шин Комфорт при вождении в тёплую погоду Скользкая дорога, возможная потеря управления
"Всесезонные" шины Не нужно менять дважды в год Худшее сцепление и износ в экстремальных условиях
Шипованные шины Максимальное сцепление на льду Запрещены в некоторых странах, шумные
Фрикционные ("липучки") Комфорт, тихая езда, хорошо в городе Могут терять эффективность на обледенелых трассах

Мифы и правда

  • Миф 1. "Если аккуратно ехать, можно кататься на летней резине зимой".
    Правда: Даже опытный водитель не спасёт ситуацию при экстренном торможении — шины теряют контакт с дорогой.

  • Миф 2. "Дорогие шины — это просто переплата".
    Правда: У премиальных моделей резиновая смесь адаптирована к температурам, что продлевает срок службы и снижает расход топлива.

  • Миф 3. "Шипы портят асфальт".
    Правда: Современные шипы лёгкие и малотравматичные, они безопасны для дорог при соблюдении скоростного режима.

FAQ

Когда точно менять резину?
Ориентируйтесь не на календарь, а на погоду. Если температура стабильно держится ниже +5 °C, пора переобуваться.

Что выбрать: шипы или липучку?
Если вы живёте в регионе с гололёдом и снегом — берите шипы. Для мегаполисов и оттепелей подойдут фрикционные модели.

Можно ли хранить зимние шины на балконе?
Да, но только если температура не опускается ниже 0 °C и колёса защищены от прямого солнца.

Сколько служат зимние шины?
В среднем 4-5 сезонов при аккуратной езде и правильном хранении.

Сколько стоит переобуть машину?
Средняя цена услуги в 2025 году — от 1800 до 3000 рублей за комплект, в зависимости от размера колёс и региона.

3 интересных факта

• В Финляндии действует "зимнее правило 3 мм": минимальная глубина протектора — 3 мм, иначе штраф.
• В Германии водителя, попавшего в ДТП на летней резине зимой, страховая компания может оставить без компенсации.
• В России при температуре -5 °C тормозной путь автомобиля на летних шинах увеличивается почти в два раза.

Исторический контекст

Первые зимние шины появились в 1934 году в Финляндии — компания Nokian разработала их для тяжёлых грузовиков, ездивших по заснеженным дорогам. Позже технология распространилась по всей Европе. В СССР массовый переход на зимнюю резину начался только в 1970-х — тогда появились первые шипованные покрышки, рассчитанные на суровые зимы.

Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 тысяч шагов не подходит всем
Садоводство
Горчица и фацелия признаны лучшими зелёными удобрениями против проволочника
Дом
Украшаем квартиру к осени: пледы, свечи, подушки и аромат для дома
Садоводство
Малина плодоносит лучше при мульчировании и солнечном расположении участка — Ирина Павлова
Питомцы
Гуси распознают хозяина по голосу и походке — подтверждают наблюдения птицеводов
Наука
Иллюзия детского лица помогла взрослым вспомнить раннее детство в эксперименте ARU — Уткарш Гупта
Красота и здоровье
Наследственность определяет цвет, прикус и устойчивость эмали к кариесу — Роман Вольберг
Красота и здоровье
Минздрав России: витамин A и каротин поддерживают здоровье глаз
