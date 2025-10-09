Скользкий обман: что скрывают всесезонные шины и почему они подводят зимой

С наступлением холодов вопрос сезонной смены шин становится особенно актуальным для всех автомобилистов. Министерство транспорта России напомнило: до 1 декабря установка зимней резины обязательна, независимо от региона и погодных условий. Это требование закреплено в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и направлено на повышение безопасности на дорогах.

"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7°С и случаются постоянные заморозки", — сообщили в Минтрансе России.

По данным ведомства, для Урала этот момент обычно наступает в октябре, а для Центральной России — ближе к ноябрю. Важно не дожидаться первых снегопадов: подготовка автомобиля к зиме должна начинаться заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на скользкой дороге.

Почему важно менять шины вовремя

Зимняя резина отличается от летней не только рисунком протектора, но и составом. При понижении температуры летние покрышки становятся твёрдыми, теряют эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь и риск заноса.

Минтранс подчёркивает: в период с декабря по февраль эксплуатация автомобиля на летних шинах запрещена. Это требование касается всех регионов России.

Что говорит закон

Согласно техрегламенту Таможенного союза, использование летних шин зимой запрещено. При этом водитель может выбирать между шипованными и нешипованными зимними шинами, главное — чтобы на покрышках присутствовала маркировка:

• M+S,

• M&S,

• M S.

Эти обозначения означают, что шина адаптирована к эксплуатации на грязи и снегу (Mud & Snow).

Также в правилах оговаривается и обратное требование: летом нельзя использовать шипованные шины в период с июня по август. Нарушение может привести к административным штрафам и ухудшению управляемости автомобиля.

Когда менять шины по регионам

Регион России Рекомендуемое время замены Средняя температура перехода Урал Октябрь +5 °C Центральная Россия Ноябрь +6 °C Сибирь Конец сентября — начало октября +4 °C Юг России Конец ноября +7 °C

Автомобилисты должны ориентироваться не на календарь, а на среднесуточную температуру. Как только она стабильно держится в пределах +5…+7 °C, летнюю резину стоит менять на зимнюю.

Советы по подготовке к зимнему сезону

Проверьте протектор. Минимальная глубина для зимних шин — 4 мм. Изношенные покрышки теряют эффективность на льду и снегу. Проверьте давление. С понижением температуры давление падает, поэтому необходимо регулярно его корректировать. Балансировка и развал-схождение. После замены резины обязательно проведите балансировку — это снизит износ и улучшит управляемость. Храните летние шины правильно. Держите их в сухом, прохладном помещении, защищённом от прямого света. Используйте одинаковый тип шин на всех колёсах. Разные модели и степени износа могут негативно повлиять на устойчивость автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: тянуть с заменой до первого снега.

Последствие: высокий риск ДТП из-за плохого сцепления.

Альтернатива: менять резину при температуре около +7 °C.

• Ошибка: ставить зимнюю резину только на ведущие колёса.

Последствие: потеря управляемости и занос на поворотах.

Альтернатива: использовать комплект зимних шин на все колёса.

• Ошибка: выбирать шины без маркировки M+S.

Последствие: ухудшенные характеристики, штрафы.

Альтернатива: покупать шины только с подтверждённой сертификацией.

Плюсы и минусы зимних шин

Плюсы Минусы Отличное сцепление на льду и снегу Быстрее изнашиваются при плюсовой температуре Уменьшенный тормозной путь Более высокий уровень шума Повышенная устойчивость автомобиля Стоимость выше, чем у летних шин Безопасность при гололёде Требуют правильного хранения летом

3 интересных факта

На некоторых зимних шинах есть индикаторы износа в виде снежинки — когда она исчезает, шину нужно менять. Шипованные покрышки сокращают тормозной путь на льду на 15-20%, но на асфальте увеличивают его. В Скандинавии за езду без зимних шин при отрицательных температурах могут назначить штраф до 500 евро.

А что если зима пришла внезапно?

Если водитель не успел поменять резину и температура резко упала, лучше временно воздержаться от поездок. На летних шинах автомобиль теряет устойчивость даже при лёгком гололёде. В экстренных случаях можно обратиться в мобильный шиномонтаж, который предоставляют многие сервисы.

Исторический контекст

Требование о сезонной смене шин действует в России с 2015 года. До этого вопрос регулировался только рекомендациями. Новые нормы позволили снизить число аварий в зимний период более чем на 20%. С тех пор большинство водителей соблюдают сроки замены, осознавая, что это не формальность, а важный элемент безопасности.

FAQ

Можно ли ездить на всесезонных шинах зимой?

Можно, если они имеют маркировку M+S и соответствуют требованиям безопасности, однако в условиях сильных морозов такие шины менее эффективны.

Какой штраф грозит за езду без зимней резины?

На данный момент прямого штрафа нет, но при ДТП водитель может быть признан виновным, если экспертиза покажет, что шины не соответствовали сезону.

Какие шины лучше — шипованные или липучки?

Шипованные обеспечивают лучшее сцепление на льду, а нешипованные ("липучки") — на утрамбованном снегу и мокром асфальте. Выбор зависит от региона и условий эксплуатации.

Мифы и правда

• Миф: зимняя резина нужна только при снегопаде.

Правда: сцепление ухудшается уже при +5 °C, даже без снега.

• Миф: шипы портят асфальт, поэтому их стоит избегать.

Правда: современные шипы лёгкие и не наносят значительного вреда дорожному покрытию.

• Миф: если мало ездишь, менять шины не нужно.

Правда: даже при редких поездках важно соблюдать требования безопасности.