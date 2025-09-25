Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шиномонтаж
Шиномонтаж
© Designed by Freepik by fxquadro is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Первые заморозки приходят внезапно: кто рискует больше всех, тянув с заменой резины

Autonews: 32% россиян меняют летние шины на зимние в октябре

Большинство российских автомобилистов ежегодно задумываются о том, когда лучше всего менять летние шины на зимние. Этот вопрос кажется простым, но на деле вызывает жаркие споры: кто-то ориентируется на прогноз погоды, другие строго придерживаются календаря, а некоторые вовсе делают ставку на универсальные всесезонные покрышки.

Недавний опрос телеграм-канала Autonews показал, что мнения автомобилистов разделились. Более 1800 респондентов рассказали, в какие сроки они обычно переобувают свои машины. Полученные данные хорошо иллюстрируют, как сильно влияют региональные особенности и привычки на выбор конкретного времени для замены шин.

Когда россияне меняют летнюю резину

Согласно результатам, самая популярная дата для перехода на зимние колёса — октябрь. За этот вариант проголосовали 32% опрошенных. Немногим меньше, 30%, предпочитают ждать до ноября.

17% автомобилистов меняют резину только тогда, когда появляется первый снег. Ещё 15% доверяют рекомендациям синоптиков.

4% респондентов выбрали всесезонные покрышки, чтобы вовсе не задумываться о сроках. А 3% торопятся на шиномонтаж уже в конце сентября.

В комментариях многие отметили, что сроки напрямую зависят от климата: в южных регионах страны часть водителей вообще никогда не меняла резину.

Сравнение сроков замены шин

Вариант Доля опрошенных
Октябрь 32%
Ноябрь 30%
С первым снегом 17%
По прогнозу синоптиков 15%
Всесезонная резина 4%
Конец сентября 3%

Советы шаг за шагом: как подготовиться к зиме

  1. Проверьте состояние шин. Глубина протектора должна быть не меньше 4 мм, иначе сцепление со снегом и льдом будет плохим.

  2. Решите, какие шины выбрать: шипованные или фрикционные ("липучка"). Для снежных регионов лучше подходят шипы, для города — тихая "липучка".

  3. Запишитесь на шиномонтаж заранее. В октябре сервисы перегружены, и можно потерять целый день в очереди.

  4. Позаботьтесь о хранении летней резины. Идеальный вариант — специальные боксы на сервисе или сухой гараж.

  5. После замены проверьте давление и балансировку. Это влияет на безопасность и расход топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: менять шины только после снегопада.
    → Последствие: риск аварии при резком похолодании.
    → Альтернатива: ориентироваться на среднесуточную температуру +5 °C.

  • Ошибка: хранить летние колёса на балконе под солнцем.
    → Последствие: ускоренное старение резины и трещины.
    → Альтернатива: специальные чехлы и хранение в прохладном помещении.

  • Ошибка: покупать самые дешёвые покрышки.
    → Последствие: плохое сцепление и длинный тормозной путь.
    → Альтернатива: бренды среднего ценового сегмента, например Nokian, Hankook или Cordiant.

А что если не менять резину?

Если ездить на летних шинах зимой, машина буквально теряет управляемость. Даже на сухом, но холодном асфальте резина дубеет, тормозной путь увеличивается на десятки метров. В условиях гололёда риск ДТП возрастает многократно. Страховые компании могут отказать в выплате, если будет доказано, что авария произошла из-за несоответствия резины сезону.

Плюсы и минусы всесезонных шин

Плюсы Минусы
Не нужно менять дважды в год Хуже держат дорогу зимой, чем "липучка" или шипы
Экономия на шиномонтаже Быстрее изнашиваются при активной езде
Подходят для мягкого климата В северных регионах небезопасны
Удобство хранения В России эффективны лишь в южных областях

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Ориентируйтесь на регион. Для снежных трасс подойдут шипованные модели, для мегаполиса лучше фрикционные.

Сколько стоит замена комплекта?
Средняя цена шиномонтажа — от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона и типа автомобиля.

Что лучше — шипы или "липучка"?
Шипы выигрывают на обледенелых дорогах, а "липучка" — на городском асфальте без гололёда.

Мифы и правда

  • Миф: можно ездить на летней резине до первого снега.
    Правда: резина теряет эластичность уже при +5 °C, и машина становится опасной.

  • Миф: всесезонка подходит для любого региона.
    Правда: в средней полосе и на севере её использование рискованно.

  • Миф: чем дороже шины, тем лучше.
    Правда: важно соотношение цены и характеристик, а не бренд.

Исторический контекст: когда пришла зима на колёсах

В СССР массового перехода на зимнюю резину не было: автопарк был небольшим, а дороги часто чистили песком. Ситуация изменилась в 90-х, когда стали доступны иномарки и зарубежные покрышки. В начале 2000-х в крупных городах появились очереди на шиномонтаж, а сама замена колёс превратилась в ежегодный ритуал автомобилистов.

Три интересных факта о шинах

  • Первые зимние шины с шипами появились в Финляндии в 1930-х годах.

  • Современные покрышки содержат силику, которая улучшает сцепление на льду.

  • В некоторых странах Европы обязательна зимняя резина, а за нарушение грозят штрафы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аварийность среди водителей старше 60 лет выросла на 7–10% — данные сегодня в 0:55

Старость жмёт на газ: как пожилые водители меняют карту ДТП в России

В России все больше пожилых людей остаются за рулем, и это меняет статистику ДТП. Какие регионы лидируют и что это значит для будущего?

Читать полностью » Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса вчера в 18:23

Империя Stellantis трещит по швам: массовые остановки заводов бьют по водителям

Stellantis временно закрывает заводы в Италии, Франции и других странах. Что происходит с Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale — и чего ждать покупателям?

Читать полностью » Эксперт назвал ошибки эксплуатации, которые сокращают ресурс турбонаддува до 50 тыс. км вчера в 17:58

Турбина горит быстрее, чем сигарета на ветру: одна ошибка и ремонт обойдётся в сотни тысяч

Главные ошибки, которые совершают водители китайских авто, приводят к поломке турбины. Разбираем, как продлить ресурс и избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Porsche, Mercedes и Audi пересмотрели планы по люксовым электромобилям из-за падения спроса вчера в 16:43

Электромечта треснула по швам: немецкие бренды откатываются к гибридам

Немецкие автогиганты корректируют стратегию: продажи дорогих электрокаров падают, и бренды возвращаются к гибридам и бензиновым решениям.

Читать полностью » Средняя зарплата водителей грузовиков в России в августе составила 180 тысяч рублей вчера в 15:51

Грузовики тащат золото России: где дальнобойщики всё ещё зарабатывают больше 180 тысяч

Зарплаты дальнобойщиков по регионам России: где выгоднее работать, как меняется рынок и что ждать от каршеринга в ближайшие годы.

Читать полностью » Эксперты: доля электромобилей Peugeot в Европе составила около 15% против более 20% у Volkswagen и Hyundai вчера в 14:52

Колесо крутится, но буксует: как Peugeot застрял на обочине электрогонки

Peugeot удерживает лидирующие позиции в Европе, но отстаёт от Volkswagen и Hyundai по доле электромобилей. Почему стратегия мультиэнергетики работает не идеально?

Читать полностью » Porsche заморозила выпуск новой линейки электромобилей из-за рыночных условий вчера в 13:19

Батареи не спасли: премиум-бренд ушёл в минус из-за провала электропланов

Volkswagen пересматривает стратегию после проблем с Porsche: отмена новой линейки электромобилей привела к многомиллиардным убыткам.

Читать полностью » Эксперты напомнили: недокачанные шины увеличивают расход топлива на 5–10% вчера в 12:18

Один лишний рывок — минус 30% бензина: что вы не знали о расходе топлива

Эксперты назвали простой способ сократить расходы на бензин — плавное вождение. Как стиль езды, давление в шинах и скорость влияют на экономию?

Читать полностью »

Новости
Дом

Японские панели, макраме и шаттерсы назвали трендами в оформлении окон
Наука

Смитсоновский институт сообщил о росте температуры воды в Панамском заливе
Еда

Роспотребнадзор: хранение хлеба в полиэтилене ускоряет появление плесени
Авто и мото

"Автостат": в России за январь-август выдали на 58% меньше кредитов на "вторичку"
Красота и здоровье

Врач Сережина: спазмы и бессонница осенью могут быть признаком дефицита или избытка магния
Технологии

На State of Play представили Pulse Elevat — новые беспроводные колонки Sony
СФО

Аналитики: цена iPhone 16 в Югре снизилась на треть
ПФО

В России переходят к круглогодичной работе военкоматов без изменения дат призыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet