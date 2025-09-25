Первые заморозки приходят внезапно: кто рискует больше всех, тянув с заменой резины

Большинство российских автомобилистов ежегодно задумываются о том, когда лучше всего менять летние шины на зимние. Этот вопрос кажется простым, но на деле вызывает жаркие споры: кто-то ориентируется на прогноз погоды, другие строго придерживаются календаря, а некоторые вовсе делают ставку на универсальные всесезонные покрышки.

Недавний опрос телеграм-канала Autonews показал, что мнения автомобилистов разделились. Более 1800 респондентов рассказали, в какие сроки они обычно переобувают свои машины. Полученные данные хорошо иллюстрируют, как сильно влияют региональные особенности и привычки на выбор конкретного времени для замены шин.

Когда россияне меняют летнюю резину

Согласно результатам, самая популярная дата для перехода на зимние колёса — октябрь. За этот вариант проголосовали 32% опрошенных. Немногим меньше, 30%, предпочитают ждать до ноября.

17% автомобилистов меняют резину только тогда, когда появляется первый снег. Ещё 15% доверяют рекомендациям синоптиков.

4% респондентов выбрали всесезонные покрышки, чтобы вовсе не задумываться о сроках. А 3% торопятся на шиномонтаж уже в конце сентября.

В комментариях многие отметили, что сроки напрямую зависят от климата: в южных регионах страны часть водителей вообще никогда не меняла резину.

Сравнение сроков замены шин

Вариант Доля опрошенных Октябрь 32% Ноябрь 30% С первым снегом 17% По прогнозу синоптиков 15% Всесезонная резина 4% Конец сентября 3%

Советы шаг за шагом: как подготовиться к зиме

Проверьте состояние шин. Глубина протектора должна быть не меньше 4 мм, иначе сцепление со снегом и льдом будет плохим. Решите, какие шины выбрать: шипованные или фрикционные ("липучка"). Для снежных регионов лучше подходят шипы, для города — тихая "липучка". Запишитесь на шиномонтаж заранее. В октябре сервисы перегружены, и можно потерять целый день в очереди. Позаботьтесь о хранении летней резины. Идеальный вариант — специальные боксы на сервисе или сухой гараж. После замены проверьте давление и балансировку. Это влияет на безопасность и расход топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: менять шины только после снегопада.

→ Последствие: риск аварии при резком похолодании.

→ Альтернатива: ориентироваться на среднесуточную температуру +5 °C.

Ошибка: хранить летние колёса на балконе под солнцем.

→ Последствие: ускоренное старение резины и трещины.

→ Альтернатива: специальные чехлы и хранение в прохладном помещении.

Ошибка: покупать самые дешёвые покрышки.

→ Последствие: плохое сцепление и длинный тормозной путь.

→ Альтернатива: бренды среднего ценового сегмента, например Nokian, Hankook или Cordiant.

А что если не менять резину?

Если ездить на летних шинах зимой, машина буквально теряет управляемость. Даже на сухом, но холодном асфальте резина дубеет, тормозной путь увеличивается на десятки метров. В условиях гололёда риск ДТП возрастает многократно. Страховые компании могут отказать в выплате, если будет доказано, что авария произошла из-за несоответствия резины сезону.

Плюсы и минусы всесезонных шин

Плюсы Минусы Не нужно менять дважды в год Хуже держат дорогу зимой, чем "липучка" или шипы Экономия на шиномонтаже Быстрее изнашиваются при активной езде Подходят для мягкого климата В северных регионах небезопасны Удобство хранения В России эффективны лишь в южных областях

FAQ

Как выбрать зимние шины?

Ориентируйтесь на регион. Для снежных трасс подойдут шипованные модели, для мегаполиса лучше фрикционные.

Сколько стоит замена комплекта?

Средняя цена шиномонтажа — от 1500 до 3000 рублей в зависимости от региона и типа автомобиля.

Что лучше — шипы или "липучка"?

Шипы выигрывают на обледенелых дорогах, а "липучка" — на городском асфальте без гололёда.

Мифы и правда

Миф: можно ездить на летней резине до первого снега.

Правда: резина теряет эластичность уже при +5 °C, и машина становится опасной.

Миф: всесезонка подходит для любого региона.

Правда: в средней полосе и на севере её использование рискованно.

Миф: чем дороже шины, тем лучше.

Правда: важно соотношение цены и характеристик, а не бренд.

Исторический контекст: когда пришла зима на колёсах

В СССР массового перехода на зимнюю резину не было: автопарк был небольшим, а дороги часто чистили песком. Ситуация изменилась в 90-х, когда стали доступны иномарки и зарубежные покрышки. В начале 2000-х в крупных городах появились очереди на шиномонтаж, а сама замена колёс превратилась в ежегодный ритуал автомобилистов.

Три интересных факта о шинах