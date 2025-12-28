Ноги должны болтаться в сапогах: какой совет от спасателей удивляет всех в мороз

Зимняя природа может быть красивой и обманчиво спокойной — и именно поэтому потеряться в лесу или оказаться вдали от жилья в мороз особенно опасно: холод и быстро наступающая темнота не оставляют времени на раздумья. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тульской области: спасатели напомнили, какие действия помогут выжить, если человек зимой оказался в поле или лесу без связи и помощи, и как снизить риск переохлаждения, обморожения и ошибок, которые могут стоить жизни.

Как позвать на помощь и выйти к людям

В МЧС подчеркнули, что в службу спасения по номеру 112 можно позвонить даже при отсутствии сети и сим-карты в телефоне. Это правило важно помнить заранее: если телефон разрядился или не ловит сигнал, попытка дозвониться может всё равно сработать. Если же телефона нет вовсе, первое, что нужно сделать, — постараться как можно быстрее выйти к людям и обратиться за помощью.

Спасатели советуют ориентироваться по заметным "линиям", которые могут вывести к населённым пунктам. Если рядом есть река, лучше идти вниз по течению — там выше шанс встретить жильё или дорогу. Ещё один вариант — двигаться вдоль линии электропередач: такие маршруты обычно приводят к инфраструктуре и населенным местам, а значит увеличивают вероятность быстро найти помощь.

Как избежать обморожения и переохлаждения

Спасатели отмечают, что главная опасность зимой — это не просто холод, а обморожение и переохлаждение. Чаще всего страдают нижние конечности, поэтому важно защитить ноги и при необходимости утеплить их подручными средствами. В МЧС рекомендуют обматывать ноги поверх носков импровизированными "портянками" из рукавов свитера, лишней одежды или другого материала, но при этом помнить: нога в обуви должна чувствовать себя свободно — иначе утепление не поможет.

Чтобы защитить лицо, спасатели советуют постоянно растирать его руками, особенно участки, которые начинают терять чувствительность. При этом подчёркивается важный запрет: нельзя растирать кожу снегом — это усиливает охлаждение. Для согревания лица также помогают низкие наклоны тела, чтобы кровь приливала к голове. Руки и ноги можно согреть, сделав 40-50 маховых движений.

Костёр или снежное укрытие: что делать в поле и в лесу

Гораздо опаснее локальных обморожений общее переохлаждение, и в таких случаях действовать нужно быстро. Если человек находится в лесу, спасатели рекомендуют развести костёр. Если же он оказался в поле — построить снежное убежище. Важно учитывать, что во время подготовки костра или укрытия лучше снять верхнюю одежду: если вспотеть, ткань станет влажной и перестанет согревать.

Спасатели напоминают и об экономии сил. Голод и усталость ускоряют переохлаждение, поэтому нельзя тратить энергию на лишние движения и бессмысленное блуждание. Во время привала категорически не рекомендуется ложиться на снег или голую землю — так тепло теряется значительно быстрее, и риск переохлаждения резко возрастает.

Как идти по глубокому снегу и почему нельзя двигаться в метель

Если идти по рыхлому снегу тяжело, спасатели советуют изготовить снегоступы. Для этого можно обмотать ноги тёплыми вещами, сверху — более плотной тканью, а вместо подошвы использовать кусок коры. Всё это закрепляют ремнём или верёвкой. Также отмечается, что на открытых пространствах часто образуется снежный наст, по которому двигаться легче, чем по рыхлой целине.

Отдельно подчеркивается: нельзя передвигаться в метель или буран. В таких условиях человек легко теряет ориентацию, и вероятность окончательно заблудиться увеличивается. Лучше переждать непогоду, чем пытаться идти наугад, тратя силы и рискуя оказаться в ещё более опасной ситуации.

Почему важно готовиться к ночи заранее

Зимой темнеет быстро, и именно темнота становится одним из самых сильных факторов риска. Спасатели советуют засветло обустроить место ночлега и подготовить костёр, потому что ночью работать руками, искать дрова и строить укрытие в мороз значительно сложнее. Для ночёвки рекомендуют выбирать тихие безветренные места — овраги, балки, низины — а вход в укрытие делать с подветренной стороны.

Самым простым временным жилищем может стать пространство вокруг дерева. Спасатели предлагают выкопать под ёлкой небольшую траншею, где нижние ветки будут играть роль крыши. Такой вариант помогает хотя бы частично защититься от ветра и удерживать тепло.

Как безопасно развести костёр

МЧС подчеркивает: место под костёр и запас дров нужно готовить в светлое время суток. Сначала необходимо расчистить площадку от снега до земли — иначе костёр может "утонуть" и погаснуть. Не стоит разводить огонь рядом с деревьями, поскольку это увеличивает риск возгорания.

Отдельно спасатели предупреждают: нельзя разводить даже маленький костёр внутри укрытия или заносить туда тлеющие угли. Это может привести к отравлению угарным газом, даже если огонь кажется слабым. Поэтому костёр всегда должен оставаться снаружи, а в укрытии нужно сохранять чистый воздух и избегать любых источников дыма.