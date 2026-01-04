Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:00

Коммунальный кризис затянулся на дни: где на Кубани проблемы не ушли даже после праздников

Снегопады оставили десятки тысяч жителей Кубани без света

В ночь на 31 декабря 2025 года восточная часть Краснодарского края оказалась в центре масштабного коммунального кризиса: сильнейшие снегопады обрушили работу инфраструктуры, оставив десятки тысяч человек без света, воды и тепла, а железнодорожное сообщение было практически парализовано. Многие жители встретили Новый год в поездах, застрявших в пути — такую картину в своих репортажах показывали очевидцы. Такую хронику событий публиковал портал 93.ru.

Ситуация начала постепенно меняться к 2-3 января 2026 года, однако восстановительные работы продолжались, и к вечеру третьего числа в ряде районов края ещё сохранялись перебои в электроснабжении и водообеспечении.

Эпицентр проблем — снегопады и последствия

Сильные снегопады, обрушившиеся на Кубань в канун Нового года, стали причиной коммунального коллапса. На время были нарушены поставки электричества и водоснабжения, в результате чего десятки тысяч людей оказались без элементарных бытовых благ. Движение поездов также серьёзно затруднилось, и пассажиры вынуждены были проводить новогоднюю ночь прямо в вагонах.

К 2 января власти края сообщали о постепенном улучшении ситуации, однако реальное восстановление услуг шло медленно, отмечали корреспонденты 93. ru.

Трудности восстановления в нескольких районах

К вечеру 3 января ремонтные работы по восстановлению электроснабжения продолжались в населённых пунктах Апшеронского, Гулькевичского, Белореченского и Курганинского районов, а также в Туапсинском округе. Самая тяжёлая обстановка сохранялась в Белореченском и Апшеронском районах, где последствия стихии ощущались наиболее остро.

Работа коммунальных служб в Белореченске

4 января глава Белореченского района Сергей Сидоренко заявил, что "все котельные работают в штатном режиме", а до конца дня планируется восстановить подачу воды в многоквартирные дома в полном объёме. Он также отметил, что бригады продолжают выезжать на устранение последствий обрыва линий электропередачи и поднятие упавших столбов — об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Обращение главы района

Из-за серьёзных проблем со связью глава Белореченского района просил жителей в комментариях под своими публикациями в "Телеграме" сообщать, кому необходима помощь с горячим питанием или подвозом воды. Это стало ещё одним признаком того, насколько осложнилась жизнь людей после наступления непогоды.

