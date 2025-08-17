Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опубликована сегодня в 17:10

Как 10 минут перед выходом на снег могут спасти весь сезон

Физиотерапевт Зак Рэй назвал комплекс упражнений для зимних видов спорта

Представьте, что перед вами снежный склон или гладкий лёд, а сердце уже стучит в ожидании скорости. Но есть один секрет, который отличает приятный день на лыжах или коньках от визита к травматологу: правильная разминка. Зимой мышцы и суставы требуют особого внимания — холод сужает сосуды, замедляет кровоток и делает тело менее подвижным.

"В холодную погоду тело становится более скованным, — объясняет физиотерапевт и основатель Live Athletics Зак Рэй. — Поэтому важно разогреть внутреннюю температуру и активировать конкретные мышцы и суставы, которые будут работать на лыжах или коньках".

Почему разминка — это страховка от травм

Горные лыжи, сноуборд и катание на коньках активно задействуют квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра. При столкновении с неровностями склона или попытке удержать равновесие на льду именно сильный кор и активные мышцы ног защищают колени и бёдра от повреждений.

Правильная подготовка улучшает баланс и помогает телу безопасно "гасить" удар при падении или жёстком приземлении. Для этого достаточно 10-минутного комплекса упражнений, включающего 1-2 подхода по 8-10 повторений в каждом движении.

Комплекс упражнений для зимних видов спорта

Прыжок с платформы 2:1

Научит тело безопасно поглощать силу при приземлении. Встаньте на носки с поднятыми руками, затем опустите пятки и спрыгните на одну ногу, слегка согнув колено. Повторите на обе ноги.

Выпад с возвратом

Идеален для разогрева коленей и квадрицепсов, а также тренировки мягкой амортизации при приземлении. Сделайте широкий шаг вперёд, согнув колено до 90 градусов, затем вернитесь в исходное положение.

Наклон к носку двумя руками

Похоже на румынскую тягу на одной ноге: активирует заднюю поверхность бедра, ягодицы и кор, улучшая баланс. Если сложно дотянуться до носка, коснитесь колена или голени.

Поворот "аист"

Развивает стабильность и координацию, имитируя движения при катании на коньках. Стоя на одной ноге, прижмите другую к устойчивой поверхности и поворачивайте корпус из стороны в сторону.

Перекат с пятки на носок с наклоном таза

Улучшает подвижность бёдер и тренирует способность удерживать равновесие при падениях. Приседайте до параллели с полом, перенося вес на пятки, затем поднимайтесь на носки со сжатием ягодиц.

Несколько фактов о разминке зимой

  • Даже лёгкая активность перед выходом на мороз улучшает эластичность мышц на 10-15%.
  • Разогрев снижает риск растяжений и разрывов связок почти вдвое.
  • Упражнения на баланс полезны не только для спорта, но и для профилактики падений в быту.

