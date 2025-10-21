Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:03

Скорость под запретом: почему опытным водителям придётся сбавить обороты на популярных трассах

На платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября вводят зимний скоростной режим — Автодор

С наступлением холодного сезона водителям важно учитывать изменения в правилах движения на платных трассах. С 27 октября несколько крупных магистралей перейдут на зимний скоростной режим, что связано с безопасностью в условиях ухудшения погодных условий.

Ограничения на М-11 "Нева" и М-4 "Дон"

На трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" отменяется повышенный скоростной режим. На участках от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области, северном обходе Твери и участке от села Медное до Санкт-Петербурга разрешённая скорость составит 110 км/ч. Аналогичные ограничения введены на обходах Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.

Особенности отдельных участков

На обходе Ефремова в Тульской области скорость движения будет ограничена 90 км/ч. Такие меры призваны снизить риск аварий и обеспечить безопасное передвижение по трассам в осенне-зимний период.

Сезонная подготовка автомобиля

Перевод трасс на зимний режим совпадает с ростом спроса на сезонную замену шин. В этом году услуга заметно подорожала. В Москве установка зимней резины на одно колесо обходится в среднем 820 рублей, что на 22,4% выше прошлогодней цены. Полный комплект для четырёх колёс обойдётся в 3280 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость выросла на 13,9%, до 631 рубля за одно колесо и 2524 рубля за комплект.

Практические советы для водителей

  1. Планируйте поездки с учётом новых ограничений, особенно на дальние расстояния.

  2. Проверяйте состояние шин и других элементов автомобиля перед выездом на платные трассы.

  3. Учитывайте возможность увеличения времени в пути из-за снижения скорости на отдельных участках.

А что если не соблюдать ограничения?

Несоблюдение зимнего скоростного режима повышает риск аварий и может привести к штрафам. Кроме того, это увеличивает износ автомобиля и повышает вероятность повреждений в сложных погодных условиях. Использование качественных зимних шин и соблюдение скоростного режима помогает снизить эти риски.

Плюсы и минусы зимнего режима

Плюсы Минусы
Повышение безопасности Увеличение времени в пути
Снижение вероятности ДТП Возможные очереди на трассе
Защита автомобиля от износа Неудобство для опытных водителей, привыкших к высокой скорости

FAQ

Как выбрать зимние шины? Выбирайте шины, подходящие по сезону и погодным условиям региона, учитывайте тип автомобиля и нагрузку.

Сколько стоит сезонная замена шин? В Москве средняя цена за комплект зимних шин составляет 3280 рублей, в Санкт-Петербурге — 2524 рубля.

Что лучше: шипованные или нешипованные шины? Шипованные подходят для обледенелых дорог, нешипованные — для снега и мокрого асфальта.

Мифы и правда

Миф: зимний режим только для новичков.
Правда: ограничения актуальны для всех водителей, независимо от опыта, так как обеспечивают общую безопасность на дороге.

Исторический контекст

Перевод трасс на зимний скоростной режим — практика, применяемая на крупных магистралях России уже несколько лет. Ранее скорость снижалась в зависимости от погодных условий, а с внедрением цифровых систем контроля ограничение стало более предсказуемым и управляемым.

Интересные факты

  1. На некоторых участках М-11 "Нева" летом разрешена скорость до 130 км/ч.

  2. Рост цен на сезонную замену шин связан с увеличением стоимости материалов и логистики.

  3. Автомобилисты, соблюдающие зимний режим, в среднем тратят на 10-15% меньше на ремонт подвески и шин.

