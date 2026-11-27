Физическую природу зимы не следует путать с метеорологическими изменениями, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснил, почему астрономическая зима наступает в конце декабря.

Ранее сообщалось, что в текущем году зимнее солнцестояние зафиксировано 21 декабря в 23:50 по московскому времени. Этот момент знаменует начало астрономической зимы и приносит самую продолжительную ночь жителям Северного полушария.

Шувалов подчеркнул, что дата начала астрономической зимы в конце декабря обусловлена исключительно фундаментальными законами механики небесных тел. Это событие привязано к наклону земной оси и траектории движения планеты вокруг Солнца, а не к текущим температурным рекордам. Примечательно, что даже ритм планетарного вращения может оказывать влияние на точность современных систем навигации.

Специалист уточнил, что ключевым маркером данного периода является минимальная продолжительность светового дня, достигающая своего пика в полярную ночь за полярным кругом. В то же время метеорологическая зима определяется по иным критериям, когда фиксируется устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 градусов Цельсия.

"Это минимальное время, когда светлый день. Это полярная ночь за полярным кругом. И все это связано с наклоном оси Земли и ее вращением вокруг Солнца. Только и всего", — рассказал эксперт.

Хотя астрономические циклы неизменны, реальные погодные условия зачастую отклоняются от календаря. Специалисты признают, что сегодня точность метеопрогнозов сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных климатических сдвигов.

Кроме того, сокращение светового времени отражается не только на человеке, так как короткий день служит биологическим сигналом для перестройки жизненных циклов у представителей дикой фауны.

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