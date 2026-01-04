Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото прогулки в снежную погоду
Фото прогулки в снежную погоду
© https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:59

Зимние горки — не безобидная забава: почему каникулы часто заканчиваются травмами

Рост детских травм зафиксировали во время зимних каникул — консультант Тимофеева

Зимние каникулы традиционно сопровождаются ростом числа детских травм — свободное время, активные игры и отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых нередко приводят к опасным ситуациям. Особенно уязвимыми дети становятся во время катания с горок и использования популярных зимних аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики со ссылкой на консультанта отдела охраны материнства и детства Елену Тимофееву.

По словам специалиста, именно в зимний период, несмотря на внешнюю безобидность развлечений, фиксируется заметное увеличение обращений за медицинской помощью из-за ушибов, переломов и травм позвоночника.

Катание с горок: базовые правила безопасности

Елена Тимофеева подчёркивает, что при разрешении ребёнку кататься с горки взрослые обязаны заранее объяснить основные правила. Спускаться следует только с ровных и пологих склонов, где отсутствуют трамплины, кочки, деревья и кустарники. Перед каждым спуском ребёнок должен убедиться, что трасса свободна и на пути нет других катающихся.

Садиться на санки рекомендуется только верхом, держась за верёвку. Ноги нельзя ставить на полозья — их держат по бокам, слегка согнув. Для поворота достаточно опустить ногу на снег со стороны нужного направления, а для торможения — резко поставить ноги на снег и приподнять переднюю часть санок.

Как правильно падать и чего делать нельзя

Отдельное внимание специалист советует уделять навыкам безопасного падения. Ребёнка необходимо научить группироваться, чтобы при падении удар распределялся по большей площади тела, снижая риск серьёзных повреждений.

Категорически запрещается катание с горок, которые выходят на проезжую часть или железнодорожные пути. Такие спуски представляют прямую угрозу жизни, и дети должны чётко понимать возможные последствия.

Опасности тюбинга и "ватрушек"

Особый риск, по словам Тимофеевой, связан с надувными санками. Тюбинги способны разгоняться до 60-90 км/ч, при этом они практически неуправляемы. Во время спуска "ватрушка" может закручиваться вокруг своей оси, что резко повышает вероятность травм.

Кататься на тюбингах допустимо только на склонах с уклоном не более 20 градусов, без трамплинов и резких поворотов. Спуск должен хорошо просматриваться и не иметь препятствий — ям, бугров, камней или кустов. Перед началом катания важно убедиться, что впереди никого нет, а подниматься на горку следует на безопасном расстоянии от линии спуска.

Контроль и внимание взрослых

Во время катания на тюбинге ребёнок должен обязательно держаться за специальные ремни по бокам. Специалист подчёркивает, что даже при соблюдении всех правил присутствие и контроль взрослых остаются ключевым фактором безопасности.

По словам Елены Тимофеевой, внимательное отношение к организации зимнего досуга и своевременные разъяснения помогают существенно снизить риск травм и сохранить каникулы для детей радостными и безопасными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Похудение в среднем возрасте усиливает воспаление гипоталамуса вчера в 23:54
Была уверена, что снижение веса улучшает всё — но у мозга, похоже, есть своя "оговорка"

Новое исследование показало, что похудение в среднем возрасте вызывает неожиданные реакции мозга. Узнайте, как ваше здоровье может пострадать!

Читать полностью » Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва вчера в 21:07
Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Медики Карелии объяснили, сколько шагов нужно пройти, чтобы похудеть на один килограмм, и почему важна продолжительность прогулок.

Читать полностью » У детей выявляют тяжёлые сердечно-сосудистые болезни — ректор СПбГПМУ Иванов вчера в 20:35
Граница между детством и взрослыми диагнозами стирается: что пугает врачей всё чаще

Врачи фиксируют у детей инсульты, инфаркты и хронические заболевания, которые раньше считались исключительно взрослыми.

Читать полностью » Домашний уход с пилингами и масками улучшает состояние кожи — косметологи вчера в 19:56
Салон больше не нужен: три средства, которые заставляют кожу сиять даже дома

Домашний уход может дать эффект, сравнимый с салонным. Какие средства помогают обновить кожу, усилить увлажнение и добиться естественного сияния.

Читать полностью » Специалист порекомендовал заменить колбасу в оливье на курицу — Газета.ru вчера в 15:57
Оливье становится легче за 2 замены — вкус остаётся прежним, а тяжесть исчезает: многие делают иначе

Врач рассказал, как сделать новогодний салат оливье полезнее, заменив некоторые ингредиенты, и какие напитки лучше всего сочетаются с этим блюдом.

Читать полностью » Панкреатит усиливает опоясывающую боль с отдачей в спину — Меньщикова вчера в 15:03
Боль в животе бывает терпимой — а бывает опоясывающей: когда переедание превращается в панкреатит

Тяжесть после застолья может быть безобидной, но иногда это сигнал панкреатита — врач объяснила, какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Еда при комнатной температуре ускоряет рост бактерий за 2–3 часа — Спеценко вчера в 15:03
Салаты с майонезом уходят в тёмную зону: два часа — и праздник становится рискованным

Оставленные на столе салаты и горячее могут стать опаснее, чем кажется. Эксперт Роскачества объяснила, какие блюда портятся первыми.

Читать полностью » Функциональное питание снижает нагрузку на организм без отказа от блюд — Давлекамова вчера в 15:03
Тяжесть и усталость после Нового года — не неизбежность: меню можно обезвредить без отказов

Как пережить новогодние застолья без тяжести и усталости: эксперт Роскачества объяснила, какие замены помогут облегчить рацион без отказов.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Красота и здоровье
Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Красота и здоровье
Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян
Красота и здоровье
Рак невозможно полностью победить из-за разной биологии опухолей — онколог Каприн
Наука
Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт
Общество
Русский язык назвали сложным для носителей английского — профессор Брумфилд
Мир
Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet