Зимние горки — не безобидная забава: почему каникулы часто заканчиваются травмами

Зимние каникулы традиционно сопровождаются ростом числа детских травм — свободное время, активные игры и отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых нередко приводят к опасным ситуациям. Особенно уязвимыми дети становятся во время катания с горок и использования популярных зимних аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики со ссылкой на консультанта отдела охраны материнства и детства Елену Тимофееву.

По словам специалиста, именно в зимний период, несмотря на внешнюю безобидность развлечений, фиксируется заметное увеличение обращений за медицинской помощью из-за ушибов, переломов и травм позвоночника.

Катание с горок: базовые правила безопасности

Елена Тимофеева подчёркивает, что при разрешении ребёнку кататься с горки взрослые обязаны заранее объяснить основные правила. Спускаться следует только с ровных и пологих склонов, где отсутствуют трамплины, кочки, деревья и кустарники. Перед каждым спуском ребёнок должен убедиться, что трасса свободна и на пути нет других катающихся.

Садиться на санки рекомендуется только верхом, держась за верёвку. Ноги нельзя ставить на полозья — их держат по бокам, слегка согнув. Для поворота достаточно опустить ногу на снег со стороны нужного направления, а для торможения — резко поставить ноги на снег и приподнять переднюю часть санок.

Как правильно падать и чего делать нельзя

Отдельное внимание специалист советует уделять навыкам безопасного падения. Ребёнка необходимо научить группироваться, чтобы при падении удар распределялся по большей площади тела, снижая риск серьёзных повреждений.

Категорически запрещается катание с горок, которые выходят на проезжую часть или железнодорожные пути. Такие спуски представляют прямую угрозу жизни, и дети должны чётко понимать возможные последствия.

Опасности тюбинга и "ватрушек"

Особый риск, по словам Тимофеевой, связан с надувными санками. Тюбинги способны разгоняться до 60-90 км/ч, при этом они практически неуправляемы. Во время спуска "ватрушка" может закручиваться вокруг своей оси, что резко повышает вероятность травм.

Кататься на тюбингах допустимо только на склонах с уклоном не более 20 градусов, без трамплинов и резких поворотов. Спуск должен хорошо просматриваться и не иметь препятствий — ям, бугров, камней или кустов. Перед началом катания важно убедиться, что впереди никого нет, а подниматься на горку следует на безопасном расстоянии от линии спуска.

Контроль и внимание взрослых

Во время катания на тюбинге ребёнок должен обязательно держаться за специальные ремни по бокам. Специалист подчёркивает, что даже при соблюдении всех правил присутствие и контроль взрослых остаются ключевым фактором безопасности.

По словам Елены Тимофеевой, внимательное отношение к организации зимнего досуга и своевременные разъяснения помогают существенно снизить риск травм и сохранить каникулы для детей радостными и безопасными.