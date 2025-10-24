Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя пробежка
Зимняя пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Минус двадцать — не повод терпеть жажду: секрет жидкой воды на пробежке

Предотвращение замерзания воды при зимнем беге: советы тренеров

Зимой тело теряет влагу не меньше, чем летом, хотя ощущение жажды почти не возникает. Мороз, сухой воздух и тёплая одежда создают коварное сочетание: организм обезвоживается, а бутылка воды рискует превратиться в кусок льда уже через несколько минут. Разбираемся, как сохранить воду жидкой и пригодной для питья, даже когда за окном минус двадцать.

Почему вода замерзает быстрее, чем кажется

При беге зимой скорость охлаждения воды зависит не только от температуры воздуха, но и от ветра, влажности, материала бутылки и её расположения. Металлические фляги замерзают мгновенно, а пластиковые чуть дольше, но тоже не спасают. Чем меньше воды, тем быстрее она превратится в лёд. Поэтому главная стратегия — сохранить тепло и минимизировать контакт жидкости с холодом.

Советы шаг за шагом

  1. Пейте заранее. За полчаса до пробежки выпейте 200-300 мл тёплой воды или изотоника. Этого достаточно для короткой тренировки, а организм получит нужное увлажнение без лишней нагрузки.

  2. Налейте горячую воду. Тёплая или почти кипяток быстро остынет до комфортной температуры, но не успеет замёрзнуть. Это особенно важно, если фляга находится снаружи — в поясе или кармане.

  3. Добавьте немного соли, сахара или сока. Эти вещества снижают температуру замерзания. Даже простая щепотка соли поможет воде дольше оставаться жидкой.

  4. Заверните бутылку в фольгу. Этот простой способ помогает удерживать тепло. Можно использовать фольгированный утеплитель, который продаётся в строительных магазинах.

  5. Положите бутылку во внутренний карман или под куртку. Контакт с телом — лучший способ избежать замерзания. Особенно удобно использовать поясные сумки, надетые поверх термобелья.

  6. Возьмите термосумку для детских бутылочек. Эти мини-чехлы хорошо сохраняют тепло и идеально подходят для бегунов.

  7. Используйте гидраторы. Современные модели со специальной термоизоляцией и утеплёнными шлангами рассчитаны именно на зимние тренировки. Такие системы предлагают бренды, ориентированные на лыжников и трейлраннеров.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: брать обычную пластиковую бутылку без защиты.
  • Последствие: жидкость замерзает уже через 10-15 минут, а клапан закупоривается льдом.
  • Альтернатива: использовать мягкие фляги с двойными стенками или гидропак с утеплённым рукавом.
  • Ошибка: не пить перед стартом.
  • Последствие: повышенная утомляемость и судороги уже в середине дистанции.
  • Альтернатива: заранее восполнить запас жидкости и электролитов.
  • Ошибка: класть еду и воду в наружные карманы.
  • Последствие: шоколад и батончики твердеют, а пить невозможно.
  • Альтернатива: размещать всё ближе к телу — под курткой или во внутреннем кармане.

А что если бег длится больше часа

Если планируется долгая дистанция или тренировка в сильный мороз, стоит подумать о продуманной системе гидратации. Оптимальное решение — небольшой рюкзак с утеплённым отсеком для питья. Можно использовать термопакеты с гелем, которые поддерживают температуру жидкости до часа. Воду наливают горячую, а трубку оборачивают тканью или утеплителем.

Для ультрамарафонцев подойдут модели с нагрудными флягами — при дыхании они получают тепло от тела. Такой вариант позволяет пить, не снимая перчаток и не останавливаясь.

FAQ

Какую воду лучше брать зимой?
Подойдёт обычная питьевая, но слегка подсоленная. Изотоники тоже работают — они дольше не замерзают.

Можно ли заменить воду чаем?
Да, но без сахара и кофеина: они усиливают мочегонный эффект. Лучше тёплый травяной настой.

Что делать, если вода всё же замёрзла?
Положите бутылку ближе к телу или в варежку — через 10-15 минут лёд подтает. Не используйте кипяток для разморозки пластика — он может деформироваться.

Стоит ли покупать зимний гидратор?
Если вы бегаете при минусовых температурах регулярно, это выгодное вложение: стоимость от 2500 ₽, а срок службы — несколько сезонов.

Мифы и правда

  • Миф: зимой пить не нужно, ведь не потеешь.
  • Правда: потери жидкости происходят постоянно — через дыхание и кожу, просто их не видно.
  • Миф: горячая вода согревает дольше.
  • Правда: она быстро остывает, если бутылка не утеплена. Без фольги или чехла эффект минимален.
  • Миф: спортивные напитки не замерзают.
  • Правда: замерзают, просто чуть позже воды. Добавки лишь снижают температуру кристаллизации, но не предотвращают её полностью.

Интересные факты

  • На морозе влага теряется до литра за час даже при лёгком беге, особенно при сильном ветре.

  • Пластиковые фляги с маркировкой TPU выдерживают до -30 °C без трещин.

  • Водители раллийных команд и биатлонисты используют те же приёмы утепления, что и бегуны — фольга, термосумки, подогрев телом.

Исторический контекст

Зимние марафоны появились в Европе в 1980-х. Тогда бегуны использовали обычные стеклянные бутылки, обмотанные газетой. Позже появились лёгкие фляги, термосы и гидраторы, сделавшие зимний бег комфортным. Сегодня профессионалы тренируются при любых температурах, а экипировка позволяет пить без риска для здоровья.

Советы, приведённые в статье, проверены практикой. Например, Алишер Якупов отмечает, что фольга и утеплённые сумки действительно работают, а бутылку удобно носить под курткой. Денис Ткалич советует пить воду заранее и брать с собой тёплый напиток в термосе, если дистанция длиннее десяти километров. Эти приёмы просты, но эффективны: они позволяют бегать даже в сильный мороз без обезвоживания и дискомфорта.

Зимний бег — это не испытание, а возможность насладиться движением в чистом воздухе. Достаточно знать, как правильно подготовить экипировку и питьевой запас, чтобы холод перестал быть преградой на пути к цели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевты признали позу собаки мордой вниз эффективным способом растяжки икроножных мышц сегодня в 4:50
Мышцы, которые работают даже во сне: почему они страдают первыми после бега

Боль в икрах после пробежки знакома многим. Узнайте, как простые упражнения помогут снять напряжение, улучшить гибкость и избежать травм.

Читать полностью » Физиотерапевт Иванов заявил, что пяти минут у стены достаточно для укрепления спины сегодня в 4:14
Обычная стена работает лучше тренажёра: упражнение, полезное для осанки, о котором забыли

Одно простое упражнение без тренажёров помогает выпрямить спину и снять напряжение всего за две недели. Узнайте, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Йога помогает бегунам улучшить равновесие и снизить риск травм, подтверждают спортивные физиологи сегодня в 4:10
Когда дыхание управляет шагом: почему бегуны открывают йогу заново

Йога помогает бегунам укрепить тело и разум. Узнайте, какие асаны улучшат равновесие и сделают каждую пробежку легче и безопаснее.

Читать полностью » Скоростные тренировки в беге: рекомендации по постепенному увеличению темпа от спортивных тренеров сегодня в 3:50
Эти ускорения меняют всё: бег становится легче, дыхание — ровнее, тело — мощнее

Скоростные тренировки не только для профи, но и для тех, кто хочет добавить драйва в пробежки. Узнайте, как безопасно развить скорость и не потерять мотивацию.

Читать полностью » Эксперты по спортивной физиологии уточнили, что пампинг не связан с ростом силы сегодня в 3:28
Что происходит с мышцами после тренировки — правда, которую не видно в зеркале

Почему мышцы увеличиваются сразу после тренировки, но потом быстро "сдуваются"? Разбираемся, что такое пампинг и как наука объясняет его эффект.

Читать полностью » Японский профессор Изуми Табата доказал эффективность четырёхминутных тренировок сегодня в 3:10
Короткая боль — долгая польза: почему табата эффективнее, чем час в спортзале

Когда спортзал далеко, а времени нет, табата становится спасением. Узнайте, как короткие интенсивные тренировки меняют тело и повышают выносливость.

Читать полностью » Лучшая тренировка для контроля над телом и улучшения выносливости — фартлек сегодня в 2:50
Как выбрать тренировку, которая сделает вас сильнее: фартлек, темповые или интервальные тренировки

Разница между фартлеком, темповой и интервальной тренировками может быть не так очевидна, как кажется. Узнайте, какие из них помогут вам улучшить беговую форму.

Читать полностью » Физиотерапевт МГУ объяснил, как тренировать глубокие мышцы без тренажёров сегодня в 2:25
Секрет идеальной осанки скрыт глубже, чем вы думаете

Она не делает пресс рельефным, но без неё тело теряет устойчивость. Узнайте, почему тренировка поперечной мышцы живота важнее, чем "кубики".

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные напомнили, что динамическая разминка снижает риск травм при зимнем беге
Красота и здоровье
Врач Клара Сычугова предупредила о вреде сидячего образа жизни для сердца и позвоночника
Наука
В горах Перу обнаружен храм инков, усиливавший звук во время ритуалов – Стелла Нэйр
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм назвала 2004 год самым тяжёлым периодом их брака
Технологии
Microsoft заблокировала Quick Preview для документов, загруженных из интернета
Красота и здоровье
Учёные подтвердили, что завтрак до восьми тридцати утра укрепляет здоровье
Еда
Салат Леди с курицей рекомендуется делать с йогуртовой заправкой
ДФО
Российские туристы могут оплачивать покупки в Китае через систему Yunshanfu с UnionPay
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet