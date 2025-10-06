Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Укрытие роз на зиму
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:11

Розы укрыли — а весной остались пеньки: главная ошибка, которую совершают почти все

Агрономы: розы нужно укрывать только после −5 °C и 3–5 ночей с заморозками

Осенью садоводы делятся на два лагеря: одни уже к середине октября спешат закутать розы "потеплее", другие ждут первых морозов. Многие совершают одну и ту же ошибку — торопятся укрывать, пока тепло. В итоге весной достают почерневшие побеги и гниющие корни. Проблема не в морозе, а в неправильном подходе.

Чтобы кусты пережили зиму без потерь, важно не просто укрыть, а сделать это вовремя и правильно.

Когда укрывать розы: точный момент

Главная ошибка новичков — спешка. Растения, накрытые при плюсовой температуре, быстро "задыхаются". Под плотной тканью или бутылкой скапливается конденсат, начинается парниковый эффект, и побеги гниют.

Укрывать розы нужно только по мерзлой земле, когда ночами стабильно держится -5 °C в течение 3-5 дней. Обычно это конец октября — начало ноября.

До наступления устойчивых холодов идут подготовительные работы, от которых зависит зимовка растений.

Советы шаг за шагом

  1. Первая неделя октября. Удалите все невызревшие, красноватые побеги — они не переживут морозы.

  2. Вторая неделя. Обработайте кусты 1%-м раствором медного купороса для профилактики грибковых заболеваний.

  3. Третья неделя. Замульчируйте приствольный круг сухой корой или крупной щепой слоем 5-10 см.

  4. Четвёртая неделя. Подготовьте дуги, пластиковые бутылки и спанбонд. Следите за прогнозом: укрывайте только после устойчивых минусов.

Главное правило: лучше укрыть на неделю позже, чем на день раньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: укрытие вплотную к побегам.
    Последствие: конденсат и гниль.
    Альтернатива: оставляйте воздушную прослойку для циркуляции воздуха.

  2. Ошибка: герметичные бутылки и пакеты.
    Последствие: накопление влаги и выпревание побегов.
    Альтернатива: делайте вентиляционные отверстия, крышки не закручивайте.

  3. Ошибка: высокое окучивание влажной землёй.
    Последствие: трещины на коре из-за перепадов температур.
    Альтернатива: используйте только сухую мульчу (кора, опилки), не выше 10 см.

  4. Ошибка: шипы рвут укрывной материал.
    Последствие: защита теряет свойства, внутрь попадает влага.
    Альтернатива: надевайте пластиковые стаканчики на концы веток.

  5. Ошибка: слабая конструкция под снегом.
    Последствие: дуги ломаются, побеги переламываются у основания.
    Альтернатива: укрепляйте арки подпорками и фиксируйте колышками.

Простые методы для мягких зим

Если зима снежная и мягкая, можно обойтись без сложных конструкций.

  1. Естественное укрытие снегом.
    После обрезки бутонов и листьев мульчируйте почву под кустом сухой корой. Снег выше 50 см создаст естественную защиту. Но если он выпадет поздно, растения рискуют вымерзнуть.
  2. Окучивание с сухой мульчей.
    Для умеренных зим достаточно присыпать основание куста сухой корой или щепой на 5-10 см. Такой слой спасает при морозах до -18 °C, если есть снег. Но в бесснежье не помогает.

Надёжные способы для суровых морозов

Когда зима нестабильная, а температура падает ниже -25 °C, нужны более прочные конструкции.

Защитные колпаки с вентиляцией

Идеальны для молодых и компактных кустов. Используйте пластиковые бутыли от 5 до 20 л: срежьте дно, крышку не закручивайте. Для прочности вбейте колышек через горлышко в землю.

Сверху наденьте мешок из спанбонда и закрепите шпильками. Такая система "дышит" и защищает от морозов до -25 °C.

Каркасное укрытие

Самый надёжный вариант. Над кустами устанавливают дуги из стеклопластика высотой 40-50 см. Материал — спанбонд плотностью 60: два слоя при -20 °C, три — при -30 °C.

Чтобы снег не продавил конструкцию, под перекрестие дуг ставят деревянную подпорку. Сверху кладут плёнку как "зонтик", а торцы оставляют открытыми до морозов -10 °C.

Такое укрытие выдерживает любую зиму и сохраняет кусты целыми.

Комбинированный способ для капризных сортов

Редкие и дорогие сорта — плетистые и чайно-гибридные — требуют максимальной защиты.

Пока побеги гибкие, пригните их к земле и закрепите скобами. На пучки веток наденьте 5-литровые бутылки без крышек, закрепите колышками. Сверху установите дуги, накройте тремя слоями спанбонда и добавьте плёнку-зонтик. При морозах ниже -25 °C можно положить четвёртый слой.

Весной, когда температура днём поднимается выше +5 °C, торцы укрытия открывают.

А что если…

…мороз пришёл раньше, чем успели укрыть?
Розы выдерживают кратковременные заморозки до -7 °C. Подождите, пока земля схватится, и только потом накрывайте.

…уже укрыли, а потеплело?
Откройте торцы для проветривания, чтобы не допустить запотевания.

…нет спанбонда?
Подойдут старые мешки из-под сахара или муки. Главное — не используйте полиэтилен целиком: он не пропускает воздух.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Снеговое укрытие Естественно и бесплатно Ненадёжно при бесснежных зимах
Мульча Просто и быстро Не спасает от сильных морозов
Колпаки Удобно для одиночных кустов Требует крепления
Каркас Надёжный и долговечный Более трудоёмкий
Комбинированный Максимальная защита Нужны материалы и время

FAQ

Какой спанбонд выбрать?
Плотность 60 — оптимальна: не рвётся, пропускает воздух.

Нужно ли поливать розы перед укрытием?
За 3-4 дня до укрытия — да. Влажная почва удержит тепло.

Можно ли использовать листву вместо мульчи?
Нет. Листья слёживаются и вызывают гниль. Лучше кора или опилки.

Когда снимать укрытие весной?
Когда днём температура стабильно выше +5 °C. Делайте это постепенно, чтобы побеги не обожгло солнцем.

Мифы и правда

Миф: розы нужно укрывать сразу после первых заморозков.
Правда: раннее укрытие вредно — растения прют и выпревают.

Миф: толстый слой земли спасает от мороза.
Правда: влажная почва разрушает кору и вызывает ожоги.

Миф: полиэтилен — лучший материал для тепла.
Правда: он не пропускает воздух и губит побеги.

3 интересных факта о зимовке роз

  • В старину розы укрывали лапником и соломой — так они выдерживали даже -30 °C.
  • Зимостойкость зависит от сорта: флорибунды и парковые розы переносят холод легче, чем чайно-гибридные.
  • Излишне сухой воздух под укрытием так же опасен, как влажность: побеги пересыхают и трескаются.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке садоводы считали розу растением не для северных широт. В Петербурге кусты накрывали деревянными ящиками, в Туле — закапывали в землю. Сегодня всё проще: лёгкий, воздухопроницаемый спанбонд позволяет выращивать даже южные сорта в средней полосе и на Урале.

