Цветочный суицид в саду: раннее укрытие превращает розы в парник с грибками
Садоводы часто стремятся как можно раньше защитить розы от холода, но именно это становится главной ошибкой при подготовке кустов к зиме. Если торопиться с укрытием, растение не проходит необходимую закалку и рискует погибнуть не от мороза, а от выпревания.
Почему нельзя торопиться
По информации корреспондента ТУТ НОВОСТИ, укрывать кусты нужно только после наступления устойчивых минусовых температур. Если сделать это раньше, роза продолжит вегетировать и не войдет в состояние покоя.
Закалка проходит постепенно, когда температура колеблется в пределах лёгких морозов. В этот период в тканях растения происходят биохимические изменения, повышающие их устойчивость к холоду.
Если же накрыть кусты слишком рано, под укрытием образуется парниковый эффект — влажно и тепло. В таких условиях активно развиваются грибки, поражающие стебли и корневую шейку.
Это состояние носит название "выпревание", и оно гораздо опаснее, чем промерзание. Весной такие растения почти невозможно восстановить.
Когда укрывать розы
Главный ориентир для садоводов — стабильные морозы в пределах -5…-7 градусов, сохраняющиеся несколько дней подряд. К этому моменту почва слегка промерзает, и растение готово к зимовке.
Важно помнить: слишком ранняя спешка приносит только вред. Терпение в этом случае является главным союзником цветовода.
Подготовка кустов
Перед укрытием проводят обязательную осеннюю обрезку, удаляя листья и слабые побеги. Это снижает риск инфекций и уменьшает испарение влаги.
Основание куста необходимо окучить сухой землёй или компостом, сформировав холмик высотой 20-30 сантиметров. Такой способ надёжно защищает корневую шейку, которая считается самой уязвимой частью растения.
Далее куст накрывают воздушно-сухим методом: сооружают лёгкий каркас и обтягивают его нетканым материалом. Этот способ одновременно сохраняет тепло и обеспечивает вентиляцию.
Что нельзя использовать
Категорически запрещено укрывать розы полиэтиленовой плёнкой. Она не пропускает воздух, под ней скапливается конденсат, и растение гарантированно погибнет от выпревания.
Правильно подобранные сроки и метод укрытия позволяют сохранить розы здоровыми до весны. Терпение и внимательность садовода будут вознаграждены пышным цветением в новом сезоне.
Три интересных факта
- Первые садовые розы появились в Древнем Риме, где их выращивали не только ради красоты, но и для приготовления масел и вин.
- Существует более 30 тысяч сортов роз, и каждый год селекционеры выводят новые.
- В некоторых странах розы символизируют не только любовь, но и защиту: в средневековой Европе ими украшали гербы рыцарей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru