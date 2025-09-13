Цветочный суицид в саду: раннее укрытие превращает розы в парник с грибками

Садоводы часто стремятся как можно раньше защитить розы от холода, но именно это становится главной ошибкой при подготовке кустов к зиме. Если торопиться с укрытием, растение не проходит необходимую закалку и рискует погибнуть не от мороза, а от выпревания.

Почему нельзя торопиться

По информации корреспондента ТУТ НОВОСТИ, укрывать кусты нужно только после наступления устойчивых минусовых температур. Если сделать это раньше, роза продолжит вегетировать и не войдет в состояние покоя.

Закалка проходит постепенно, когда температура колеблется в пределах лёгких морозов. В этот период в тканях растения происходят биохимические изменения, повышающие их устойчивость к холоду.

Если же накрыть кусты слишком рано, под укрытием образуется парниковый эффект — влажно и тепло. В таких условиях активно развиваются грибки, поражающие стебли и корневую шейку.

Это состояние носит название "выпревание", и оно гораздо опаснее, чем промерзание. Весной такие растения почти невозможно восстановить.

Когда укрывать розы

Главный ориентир для садоводов — стабильные морозы в пределах -5…-7 градусов, сохраняющиеся несколько дней подряд. К этому моменту почва слегка промерзает, и растение готово к зимовке.

Важно помнить: слишком ранняя спешка приносит только вред. Терпение в этом случае является главным союзником цветовода.

Подготовка кустов

Перед укрытием проводят обязательную осеннюю обрезку, удаляя листья и слабые побеги. Это снижает риск инфекций и уменьшает испарение влаги.

Основание куста необходимо окучить сухой землёй или компостом, сформировав холмик высотой 20-30 сантиметров. Такой способ надёжно защищает корневую шейку, которая считается самой уязвимой частью растения.

Далее куст накрывают воздушно-сухим методом: сооружают лёгкий каркас и обтягивают его нетканым материалом. Этот способ одновременно сохраняет тепло и обеспечивает вентиляцию.

Что нельзя использовать

Категорически запрещено укрывать розы полиэтиленовой плёнкой. Она не пропускает воздух, под ней скапливается конденсат, и растение гарантированно погибнет от выпревания.

Правильно подобранные сроки и метод укрытия позволяют сохранить розы здоровыми до весны. Терпение и внимательность садовода будут вознаграждены пышным цветением в новом сезоне.

