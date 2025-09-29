Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:58

Какие трассы могут стать уже скоро смертельными: лёд коварно ждёт каждого поворота

Автодор предупредил о ледяной поверхности на дорогах М-11 и М-12 ночью

С наступлением холодов на российских трассах водителям приходится быть особенно внимательными. На автодорогах М-11 "Нева" и М-12 "Восток" фиксируются ночные заморозки, которые могут создавать опасные условия для движения. Государственная компания "Автодор" опубликовала рекомендации, которые помогут снизить риск аварий и сохранить безопасность на дороге.

Ночные заморозки представляют собой явление, при котором температура воздуха падает ниже нуля, а поверхность асфальта покрывается тонким слоем льда. Этот эффект особенно заметен в темное время суток, когда водители меньше видят изменения дорожного покрытия. В таких условиях шины теряют эластичность, сцепление с дорогой ухудшается, особенно при маневрах и резком торможении.

"При низкой температуре шины становятся твердыми и хуже держат дорогу, особенно на маневрах", — говорится в публикации.

Почему заморозки опасны для водителей

Опасность заморозок заключается в том, что даже опытные водители могут потерять контроль над автомобилем. На обледенелой дороге увеличивается тормозной путь, возрастает вероятность заноса на поворотах, а резкие маневры способны привести к ДТП. Особенно уязвимы участки трасс с подъемами, спусками и мостами, где лед образуется быстрее и держится дольше.

Кроме того, заморозки влияют на состояние шин и других систем автомобиля. При отрицательной температуре резина становится более жесткой, что ухудшает сцепление с дорожным покрытием. Давление в шинах может изменяться, что также сказывается на управляемости. Электронные помощники, такие как ABS и ESP, хотя и улучшают контроль, не заменяют внимательность водителя.

Рекомендации водителям

Чтобы безопасно передвигаться в условиях ночных заморозков, "Автодор" советует следовать нескольким простым, но эффективным правилам:

  1. снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями.

  2. избегать резких маневров, ускорений и торможений.

  3. проверять давление в шинах перед поездкой.

  4. использовать ближний свет фар для лучшей видимости.

  5. планировать остановки заранее, чтобы исключить экстренные торможения.

Прогноз погоды и влияние на дороги

Ночная температура на всей европейской территории России опустилась ниже нормы. В Приволжском федеральном округе ночью ожидается отрицательная температура, которая может достигать минус 5-8 градусов. На Урале и в Северо-Западном федеральном округе уже сформировался снежный покров, а дневные температуры остаются низкими. Все эти факторы создают дополнительные сложности для водителей и требуют повышенной внимательности.

Особенно это актуально для длинных поездок по трассам федерального значения, таких как М-11 и М-12. Регулярные остановки, внимательное наблюдение за дорожными условиями и подготовка автомобиля к зимним условиям позволяют снизить риск аварий и сохранить здоровье и жизнь водителей и пассажиров.

Советы шаг за шагом для безопасной езды

  1. Перед поездкой проверьте состояние шин и давление в них. Это ключевой фактор безопасности на льду.

  2. Подготовьте автомобиль: очистите фары, стекла и зеркала, чтобы обеспечить максимальную видимость.

  3. Планируйте маршрут заранее, учитывая возможные погодные изменения и заморозки.

  4. На трассе двигайтесь плавно, избегайте резких маневров и обгонов на скользкой дороге.

  5. Используйте системы стабилизации и контроля тяги, но не полагайтесь на них полностью.

  6. При необходимости остановитесь в безопасном месте, чтобы отдохнуть и оценить дорожную ситуацию.

А что если игнорировать рекомендации

Нарушение правил безопасного вождения в морозы может привести к неприятным последствиям.

  • Ошибка: резкое торможение на льду.
    Последствие: занос или столкновение.
    Альтернатива: плавное торможение с увеличением дистанции.

  • Ошибка: движение с обычной скоростью, без учета скользкой поверхности.
    Последствие: потеря контроля над автомобилем.
    Альтернатива: снижение скорости и внимательное наблюдение за дорогой.

  • Ошибка: недостаточная проверка давления в шинах и состояния автомобиля.
    Последствие: ухудшение сцепления и возможные поломки.
    Альтернатива: регулярная проверка шин и технического состояния машины.

FAQ

Как выбрать шины для зимы?
Зимние шины должны соответствовать климатическим условиям региона и иметь маркировку "M+S" или "3PMSF" для лучшего сцепления с дорогой.

Сколько стоит комплект зимних шин для легкового автомобиля?
Цена зависит от бренда и размера, в среднем комплект обойдется от 15 000 до 40 000 рублей.

Что лучше использовать на трассе — цепи противоскольжения или шины с шипами?
Шипованные шины эффективны при регулярных заморозках и льду, цепи подходят для экстремальных условий и редких участков со снежными заносами.

Мифы и правда о зимней езде

  • Миф: "На ABS можно резко тормозить на льду".
    Правда: ABS помогает избежать блокировки колес, но не сокращает тормозной путь на скользкой дороге.

  • Миф: "Летние шины на низких температурах ведут себя так же, как зимние".
    Правда: летняя резина становится жесткой и теряет сцепление, особенно на маневрах.

  • Миф: "Системы контроля тяги полностью защищают от заноса".
    Правда: электронные системы помогают, но внимание водителя и плавное вождение остаются ключевыми.

Интересные факты

  1. Обледенение дорог происходит даже при температуре чуть ниже нуля, особенно ночью.

  2. Мосты и эстакады промерзают быстрее, чем обычное покрытие, из-за циркуляции воздуха снизу.

  3. Давление в шинах падает на 0,1-0,2 бар на каждые 5 градусов мороза.

Исторический контекст

  • В прошлом зимние ДТП были частой причиной ограничения скорости на федеральных трассах.

  • С развитием технологий появились системы стабилизации и ABS, которые уменьшили количество аварий в холодное время.

  • Введение рекомендаций для водителей позволяет адаптироваться к сезонным изменениям и снизить риск на федеральных трассах М-11 и М-12.

