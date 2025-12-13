Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:40

Грузовики в снегу, автобусы замерли: Самару парализовала зимняя стихия

На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ

Холод и снегопады накрыли Самарскую область, парализовав движение на федеральных трассах. Из-за метели и шквального ветра машины вязнут в сугробах, а видимость на дорогах упала почти до нуля. Об этом сообщает издание "КП-Самара".

Ограничения на трассах региона

С 17:00 субботы, 13 декабря, в Самарской области введены временные ограничения движения для грузовых автомобилей и автобусов, выполняющих пассажирские перевозки. Решение принято региональной Госавтоинспекцией в связи с ухудшением погодных условий. По данным ведомства, запрет коснулся ряда федеральных дорог, включая участки, ведущие к Самаре и соседним регионам.

"Временные ограничения движения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения. Они распространяются на ряд федеральных автомобильных дорог, в том числе проходящих на подъездах к Самарской области", — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Причины запрета и ситуация на дорогах

Синоптики зафиксировали интенсивные снегопады, сильный боковой ветер и низовую метель, из-за которых дорожное покрытие быстро обледенело. На отдельных участках наблюдается резкое снижение видимости — автомобилисты вынуждены двигаться практически вслепую. По сообщениям дорожных служб, техника работает круглосуточно, однако снегопад не утихает, и расчистка осложняется порывами ветра.

Региональные власти настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и дождаться улучшения погоды. Ограничения для грузовиков и автобусов сохранятся до стабилизации обстановки и восстановления безопасных условий движения.

Подготовка к зимним испытаниям

Местные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На трассах развернуты пункты обогрева для водителей, а спасатели дежурят в районах с наибольшими снегопадами. По оценке специалистов, стихия может продержаться ещё несколько дней, а температура ночью опустится ниже минус 15 градусов.

Такие меры, по словам представителей региональных властей, позволяют минимизировать риск массовых ДТП и задержек движения на ключевых магистралях. Водителей просят сохранять спокойствие и соблюдать требования инспекторов.

Читайте также

В Госдуме обсудят ужесточение мер для лиц, находящихся за границей и избегающих наказания — Вячеслав Володин сегодня в 11:49
Госдума подготовила законопроект: как ужесточение мер коснется тех, кто скрывается за рубежом

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и нарушителей законодательства.

Читать полностью » Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги сегодня в 8:09
53% россиян решили не откладывать покупки: на что они готовы потратиться до конца года

Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года. В приоритете техника, ремонт, образование и вложения в здоровье.

Читать полностью » В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды сегодня в 8:09
Снег и ветер проверяют инфраструктуру на прочность: регион переведён в режим готовности

В Пензенской области из-за резкого ухудшения погоды введён режим повышенной готовности: фиксируются отключения света и ожидается сильный снег.

Читать полностью » Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы сегодня в 8:09
Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Сергей Миронов раскритиковал перегруженность школьной программы и заявил, что вместо увеличения сроков обучения нужно сократить лишние предметы.

Читать полностью » Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью » Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью »

