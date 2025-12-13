Грузовики в снегу, автобусы замерли: Самару парализовала зимняя стихия

Холод и снегопады накрыли Самарскую область, парализовав движение на федеральных трассах. Из-за метели и шквального ветра машины вязнут в сугробах, а видимость на дорогах упала почти до нуля. Об этом сообщает издание "КП-Самара".

Ограничения на трассах региона

С 17:00 субботы, 13 декабря, в Самарской области введены временные ограничения движения для грузовых автомобилей и автобусов, выполняющих пассажирские перевозки. Решение принято региональной Госавтоинспекцией в связи с ухудшением погодных условий. По данным ведомства, запрет коснулся ряда федеральных дорог, включая участки, ведущие к Самаре и соседним регионам.

"Временные ограничения движения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения. Они распространяются на ряд федеральных автомобильных дорог, в том числе проходящих на подъездах к Самарской области", — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Причины запрета и ситуация на дорогах

Синоптики зафиксировали интенсивные снегопады, сильный боковой ветер и низовую метель, из-за которых дорожное покрытие быстро обледенело. На отдельных участках наблюдается резкое снижение видимости — автомобилисты вынуждены двигаться практически вслепую. По сообщениям дорожных служб, техника работает круглосуточно, однако снегопад не утихает, и расчистка осложняется порывами ветра.

Региональные власти настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и дождаться улучшения погоды. Ограничения для грузовиков и автобусов сохранятся до стабилизации обстановки и восстановления безопасных условий движения.

Подготовка к зимним испытаниям

Местные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На трассах развернуты пункты обогрева для водителей, а спасатели дежурят в районах с наибольшими снегопадами. По оценке специалистов, стихия может продержаться ещё несколько дней, а температура ночью опустится ниже минус 15 градусов.

Такие меры, по словам представителей региональных властей, позволяют минимизировать риск массовых ДТП и задержек движения на ключевых магистралях. Водителей просят сохранять спокойствие и соблюдать требования инспекторов.