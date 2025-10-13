Дороги готовят к зиме, как к войне: что за техника выйдет против гололёда на Урале

Зимний сезон на Южном Урале встретят во всеоружии. В Челябинской и Курганской областях завершена масштабная проверка готовности федеральных трасс к содержанию в холодное время года. По данным ФКУ Упрдор "Южный Урал", в борьбу со снегом и гололедом будут брошены 250 единиц спецтехники.

Дороги под контролем

"Будет задействовано 250 единиц дорожной техники, включая машины, произведенные предприятиями Южного Урала и Зауралья: грейдеры, коммунальные дорожные машины, самосвалы, тракторы. К зимнему сезону заготовлено около 56 тысяч кубометров песка и 110 тысяч тонн песко-соляной смеси", — сообщили URA. RU в пресс-службе ведомства.

Такой запас позволит оперативно очищать трассы даже при сильных снегопадах. Кроме того, техника местного производства обеспечит ремонтопригодность и быструю замену оборудования при необходимости.

Проверка инфраструктуры

Дорожные службы провели инспекцию всех ключевых объектов: мостов, систем водоотведения, элементов обустройства трасс. Особое внимание уделили метеостанциям, которые способны предсказывать снегопады за несколько часов до начала осадков.

Это дает возможность заранее обработать дорожное полотно противогололедными материалами и вывести технику на маршруты без промедления.

Круглосуточная готовность

Работа по обеспечению безопасности не прекращается ни днем, ни ночью. Дежурно-диспетчерская служба функционирует круглосуточно, координируя действия дорожных бригад и следя за состоянием трасс в реальном времени.