Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Груши
Груши
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:40

Пока соседи спят, груши готовятся к морозам — уральский способ их не потерять

Садоводы Прикамья проводят осеннее опрыскивание груш после листопада

В Пермском крае первые заморозки обычно приходят во второй декаде сентября, устойчивый снежный покров формируется в октябре-начале ноября. Значит, основные обработки и влагозарядку планируем сразу после листопада в "окно" сухой погоды при +5…+10 °C. Опрыскивания делаем в безветренный день, утром или вечером.

Шаг 1. Санитария — половина успеха

Снимите и уничтожьте "мумии" плодов, соберите листву из приствольного круга, вырежьте сухие и больные ветви, зачистите мхи/лишайники скребком. Это снижает зимующие инфекции и вредителей и повышает эффективность последующих обработок.

Шаг 2. Искореняющее опрыскивание по голой кроне

После полного листопада проводим одну из базовых схем (выберите что-то одно).

Вариант А. Железный купорос
— Концентрация: 3-5 % по голой кроне (300-500 г/10 л воды).
— Цели: подавляет споры парши/ржавчины, мхи и лишайники на груше.
— Тайминг: строго после листопада, чтобы не обжечь листву.

Вариант Б. Карбамид (мочевина)
— Концентрация для яблони и груши: 7 % (700 г/10 л) по кроне и почве под деревом.
— Плюс: снижает запас спор парши и ряда пятнистостей, подавляет часть зимующих вредителей.
— Условие: работать по безлиственной кроне в сухую погоду, чтобы азот не спровоцировал рост.

Примечание по безопасности: концентрированные 5-7 % растворы допустимы только вне вегетации (после листопада/до распускания почек). Соблюдайте инструкцию и СИЗ.

Шаг 3. Влагозарядковый полив (особенно важен для Прикамья)

Смысл — промочить грунт глубоко перед устойчивыми минусами, чтобы корни лучше перезимовали. В Пермском крае это делаем сразу после листопада и до промерзания почвы.
— Нормы: молодые 2-5-летние — 40-80 л/дерево; взрослые — 100-150(-200) л/дерево, порциями, с паузами для впитывания.

Шаг 4. Побелка штамба и скелетных ветвей

В октябре-ноябре побелите штамб и основания скелетных ветвей. Это убережёт кору от февральско-мартовских "солнечных ожогов" и морозобоин, что типично для нашего региона с контрастами солнце/мороз. Используйте садовую побелку с клеем и фунгицидной добавкой, предварительно очистив кору. Если не успели осенью — повторно можно в конце зимы.

Шаг 5. Подкормки и мульча

Без "азотных перегибов". Осенью под грушу в Прикамье актуальны фосфорно-калийные (под перекопку/рыхление) и лёгкая мульча (лиственная, компост, хвоя), чтобы стабилизировать влажность и корневую зону.

Мини-алгоритм

  1. Сбор падалицы/мумий, санитарная обрезка, зачистка штамба.
  2. После полного листопада — одна искореняющая обработка: 3-5 % железный купорос или 7 % карбамид.
  3. На следующий сухой день — влагозарядка по нормам.
  4. Побелка штамба в октябре-ноябре.
  5. Фосфор-калий + мульча, защита штамба от зайцев (сеткой/защитой).

Частые вопросы из Пермского края

Можно ли совместить купорос и карбамид? В быту такое встречается, но для начинающих надёжнее выбрать один препарат за сезон, чётко соблюдая концентрации и сроки. (Профессиональные схемы допускают вариации, но работают по регламентам и погодным "окнам".)

Какая погода "правильная" для опрыскивания? Сухо, без ветра, не ниже +5 °C, лучше утром/вечером.

Если осень тёплая и затяжная в Перми? Ждите листопада и устойчивого похолодания, чтобы азот из карбамида не дал вторую волну роста — это критично для груши на Урале.

Почему это работает именно у нас, в Пермском крае: у нас короткое "окно" между листопадом и промерзанием почвы, частые октябрьские снегопады и яркое весеннее солнце. Поэтому связка "санитария → искореняющее опрыскивание → влагозарядка → побелка" закрывает главный риск-набор — зимующие инфекции, иссушение и морозобоины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Использование опавших листьев улучшает почву, ускоряет разложение компоста и повышает урожайность вчера в 18:37
Деревья сбросили богатство, а вы — в мешки: как осенняя листва спасает почву от холода и голода

Осенняя листва может стать не мусором, а бесплатным удобрением. Как собрать её правильно, какие листья подходят для мульчи и почему важно учитывать погоду?

Читать полностью » Мандевилла не переносит ночных похолоданий, предупредила садовод Дана Макрликова вчера в 18:22
Тропическая принцесса в спячке: вот как уговорить мандевиллу пережить зиму и снова расцвести

Мандевилла поражает ярким цветением, но не переносит холода. Разбираемся, как помочь ей успешно перезимовать и зацвести вновь весной.

Читать полностью » Мульчирование осенью улучшает структуру грунта и предотвращает промерзание корней вчера в 17:37
Одеяло для грядок: как садоводы укутывают землю, чтобы зима не украла урожай

Осеннее мульчирование — простой способ защитить растения от холода и сохранить влагу. Разбираемся, какие материалы выбрать и как их правильно уложить.

Читать полностью » Веганство стало причиной возвращения моды на сбор грибов в Германии вчера в 17:09
Грибная революция: веганы вдохнули жизнь в забытое ремесло собирательства

В Германии снова стало модно собирать грибы и ягоды. Разбираемся, почему веганы вдохнули жизнь в старинное искусство собирательства.

Читать полностью » Натуральные удобрения для домашних растений: кофе и аквариумная вода повышают рост и иммунитет вчера в 16:37
Когда горшок пахнет латте: садоводы нашли способ оживить растения без химии

Обычный кофе и вода из аквариума способны заменить магазинные удобрения. Узнайте, как применять их правильно и какие растения поблагодарят вас пышным ростом.

Читать полностью » Ботаник Тимея Панни: осенний крокус признан одним из самых токсичных цветов Европы вчера в 16:11
Красота против жизни: вот почему осенний крокус стал символом коварства природы

Фиолетовые поля осенью скрывают коварное растение с нежными лепестками. Разбираемся, почему осенний крокус сочетает смертельный яд и завораживающую красоту.

Читать полностью » Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и укрепляет корни растений — советы агрономов вчера в 15:37
Сокровища из мусорного ведра: зачем опытные дачники собирают яичную скорлупу по банкам

Яичная скорлупа — доступное и безопасное удобрение, которое обогащает почву кальцием и улучшает её структуру. Узнайте, как правильно её подготовить и применять.

Читать полностью » Жимолость в Мордовии выдерживает морозы до −45 °C вчера в 14:26
Мороз выдержит, а оттепели — нет: почему крепкая жимолость всё же нуждается в защите

Жимолость славится своей выносливостью, но суровая зима в Мордовии способна испытать даже этот кустарник. Разбираемся, когда укрывать, чем и стоит ли вообще это делать.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV
Авто и мото
Пары лакокрасочных материалов вызывают у автомаляров болезни дыхательных путей
Еда
Холодец без желатина готовится без длительной обработки и жирного слоя сверху
Спорт и фитнес
Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20
Еда
Курица с апельсинами в духовке получается сочной и аппетитной
Наука
Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений
Авто и мото
Sinomach Auto сообщила о начале обновления Li Auto с русским интерфейсом
Красота и здоровье
Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet