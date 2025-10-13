Пока соседи спят, груши готовятся к морозам — уральский способ их не потерять

В Пермском крае первые заморозки обычно приходят во второй декаде сентября, устойчивый снежный покров формируется в октябре-начале ноября. Значит, основные обработки и влагозарядку планируем сразу после листопада в "окно" сухой погоды при +5…+10 °C. Опрыскивания делаем в безветренный день, утром или вечером.

Шаг 1. Санитария — половина успеха

Снимите и уничтожьте "мумии" плодов, соберите листву из приствольного круга, вырежьте сухие и больные ветви, зачистите мхи/лишайники скребком. Это снижает зимующие инфекции и вредителей и повышает эффективность последующих обработок.

Шаг 2. Искореняющее опрыскивание по голой кроне

После полного листопада проводим одну из базовых схем (выберите что-то одно).

Вариант А. Железный купорос

— Концентрация: 3-5 % по голой кроне (300-500 г/10 л воды).

— Цели: подавляет споры парши/ржавчины, мхи и лишайники на груше.

— Тайминг: строго после листопада, чтобы не обжечь листву.

Вариант Б. Карбамид (мочевина)

— Концентрация для яблони и груши: 7 % (700 г/10 л) по кроне и почве под деревом.

— Плюс: снижает запас спор парши и ряда пятнистостей, подавляет часть зимующих вредителей.

— Условие: работать по безлиственной кроне в сухую погоду, чтобы азот не спровоцировал рост.

Примечание по безопасности: концентрированные 5-7 % растворы допустимы только вне вегетации (после листопада/до распускания почек). Соблюдайте инструкцию и СИЗ.

Шаг 3. Влагозарядковый полив (особенно важен для Прикамья)

Смысл — промочить грунт глубоко перед устойчивыми минусами, чтобы корни лучше перезимовали. В Пермском крае это делаем сразу после листопада и до промерзания почвы.

— Нормы: молодые 2-5-летние — 40-80 л/дерево; взрослые — 100-150(-200) л/дерево, порциями, с паузами для впитывания.

Шаг 4. Побелка штамба и скелетных ветвей

В октябре-ноябре побелите штамб и основания скелетных ветвей. Это убережёт кору от февральско-мартовских "солнечных ожогов" и морозобоин, что типично для нашего региона с контрастами солнце/мороз. Используйте садовую побелку с клеем и фунгицидной добавкой, предварительно очистив кору. Если не успели осенью — повторно можно в конце зимы.

Шаг 5. Подкормки и мульча

Без "азотных перегибов". Осенью под грушу в Прикамье актуальны фосфорно-калийные (под перекопку/рыхление) и лёгкая мульча (лиственная, компост, хвоя), чтобы стабилизировать влажность и корневую зону.

Мини-алгоритм

Сбор падалицы/мумий, санитарная обрезка, зачистка штамба. После полного листопада — одна искореняющая обработка: 3-5 % железный купорос или 7 % карбамид. На следующий сухой день — влагозарядка по нормам. Побелка штамба в октябре-ноябре. Фосфор-калий + мульча, защита штамба от зайцев (сеткой/защитой).

Частые вопросы из Пермского края

Можно ли совместить купорос и карбамид? В быту такое встречается, но для начинающих надёжнее выбрать один препарат за сезон, чётко соблюдая концентрации и сроки. (Профессиональные схемы допускают вариации, но работают по регламентам и погодным "окнам".)

Какая погода "правильная" для опрыскивания? Сухо, без ветра, не ниже +5 °C, лучше утром/вечером.

Если осень тёплая и затяжная в Перми? Ждите листопада и устойчивого похолодания, чтобы азот из карбамида не дал вторую волну роста — это критично для груши на Урале.

Почему это работает именно у нас, в Пермском крае: у нас короткое "окно" между листопадом и промерзанием почвы, частые октябрьские снегопады и яркое весеннее солнце. Поэтому связка "санитария → искореняющее опрыскивание → влагозарядка → побелка" закрывает главный риск-набор — зимующие инфекции, иссушение и морозобоины.