© unsplash.com by Alex Lange is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:50

Ночь у горнолыжных трасс в России подорожала до "премиума": где ценник взлетел до 17,8 тысячи

Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло

Цены на размещение рядом с российскими горнолыжными трассами в зимний сезон заметно разошлись: на одних курортах ночь в отеле приближается к уровню премиальных направлений, на других остаётся в пределах привычного бюджета. Данные о стоимости проживания на самых дорогих площадках привели аналитики сервиса бронирования, чьё исследование оказалось в распоряжении "Ленты.ру". Самая высокая планка, как следует из подсчётов, держится в Сочи.

Сочи — самый дорогой кластер

По оценке экспертов "Отелло", максимальные средние чеки зафиксированы на курортах Сочи. Проживание в районе "Красной Поляны" в среднем обойдётся в 17,8 тысячи рублей за ночь. В районе курорта "Газпром" показатель составляет 16,6 тысячи рублей, а в пешей доступности от "Розы Хутор" — 14 тысяч рублей.

При этом аналитики отмечают, что именно сочинские площадки остаются наиболее востребованными у российских любителей зимних видов спорта. Высокая стоимость не мешает им удерживать лидерство по популярности.

Какие курорты чаще выбирают россияне

Помимо сочинских направлений, в пятёрку самых популярных у горнолыжников вошли "Шерегеш" и "Архыз". В топ-10 также попали "Манжерок", "Домбай", "Белокуриха", "Эльбрус" и "Гора Соболиная". Этот список показывает, что спрос распределяется между несколькими регионами, а не сосредоточен только на юге страны.

Самым доступным вариантом в исследовании названы отели курорта "Гора Соболиная" в Иркутской области. Там средний чек, по данным сервиса, не превышает 4 тысяч рублей за ночь.

Ранее эксперты этого сервиса определили самые доступные горнолыжные курорты в России. В число трех лучших вошли курорты Иркутской области, Башкортостана и Карачаево-Черкесии.

Что известно об опросе на сезон 2025-2026

Аналитики "Отелло" также оценили планы аудитории на зимний сезон 2025-2026. По итогам опроса 87% респондентов собираются поехать именно на специализированный горнолыжный курорт. Из них 71% планируют выбраться кататься один раз, а 16% — несколько раз.

Уточняется, что исследование проводилось в ноябре методом онлайн-опроса. В нём приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек.

