Вячеслав Гладков
© council.gov.ru by www.council.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:04

Резерв мощности свыше 120 МВт: как в приграничье готовятся к любым сценариям в условиях обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе большой прямой линии в соцсетях подробно рассказал о подготовке региона к зиме — в том числе с учётом угрозы обстрелов и атак БПЛА на объекты инфраструктуры.

Формирование резервных источников энергии

По словам главы региона, в области активно создаются дополнительные источники генерации и проводится проверка готовности всех объектов жизнеобеспечения.

"Мы предпринимаем меры, чтобы минимизировать число пострадавших и обеспечить приемлемые условия для жителей в случае повреждения энергетической системы", — подчеркнул Гладков.

В регионе составляются списки жителей индивидуальных домов (ИЖС) для контроля наличия генераторов, а также проводится ревизия пунктов временного размещения (ПВР). Если у жителей не окажется собственного генератора, им предложат временно переехать в безопасные и отапливаемые помещения.

"Сейчас готовы разместить порядка 8 тысяч человек — в Старом Осколе, Губкине, Короче и Новом Осколе", — уточнил губернатор.

Топливо, генераторы и дрова

Гладков отметил, что топливо в регионе есть, и ограничений на заправках нет. Заправлять бензин в канистры разрешено — при условии, что они сертифицированы для хранения нефтепродуктов.

"Если на АЗС отказываются продавать топливо в канистру, прошу сообщать адрес заправки — такие случаи будем разбирать индивидуально", — добавил губернатор.

При этом закупить генераторы для всех жителей за счёт бюджета невозможно: только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домохозяйств.

Тем, кто пользуется печным отоплением, регион предоставит по три кубометра дров на дом. Также власти рекомендуют иметь фонарики, свечи, пауэрбанки, воду и запасы продуктов на случай отключений.

Резервная мощность и федеральная поддержка

С 2022 по 2024 год в области уже была создана резервная генерация мощностью более 120 МВт, обеспечившая больницы, объекты водоснабжения и приграничные муниципалитеты. Сейчас формируется дополнительный резерв для детсадов, школ и учреждений соцзащиты.

В ближайшее время Белгородская область ожидает новые поставки генераторов из других регионов, Росрезерва и федеральных министерств.

