Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щавель
Щавель
© inaturalist.org by Валерия Ковалева is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:01

Семена спят под снегом, чтобы проснуться первыми: секрет раннего щавеля в Томской области

В Томской области подзимний посев щавеля проводят с конца октября до начала ноября

Подзимний посев даёт дружные ранние всходы за счёт естественной стратификации семян и влагозаряда талой водой: весной щавель стартует одним из первых и быстрее наращивает розетки. Зимой семена не тянутся и не перерастают, а весной используют влагу по максимуму. Эти принципы подтверждают практические руководства по подзимним посевам щавеля.

Когда сеять в Томской области

Ключ — посев по остывшей, слегка промёрзшей почве, когда кратковременное потепление уже маловероятно. Для Томска и окрестностей устойчивый снежный покров в норме формируется в конце октября — начале ноября (часто 28 октября-10 ноября, в отдельные годы сдвигается к 5-10 ноября). Значит, рабочее "окно" посева — с конца октября до первых чисел ноября, ориентируясь на фактическую погоду сезона.

Логика такая: как только дневные температуры стабильно держатся около нуля и ниже, грунт схватывается, а прогноз не обещает оттепелей в ближайшую неделю — можно сеять. Если прогнозируется "плюс", посев откладывают, чтобы семена не ушли в рост и не вымерзли.

Место и почва: что важно именно у нас

Томская область — таёжно-болотный регион; из-за переувлажнения ценны приподнятые, хорошо дренированные гряды на солнце или в лёгкой полутени. Щавель любит влажную, но не застойную почву со слабокислой реакцией (оптимум pH 5,5-6,8). Свежий навоз под посев не вносите; лучше перегной или компост при подготовке грядки.

Подготовка грядки (делаем заранее, в тёплую осень)

  1. Снимите растительные остатки, внесите 3-4 кг перепревшего компоста на м² и перекопайте на штык, формируя высокую гряду.
  2. Разметьте борозды и заготовьте сухую "засыпку" (ведёрко сухой земли/песка/просеянного компоста — храните под навесом до дня посева).
  3. Схема: междурядья 20-25 см для обычных сортов, шире — если планируете активную выгонку. Глубина заделки семян — 1-2 см.

День "Х": как сеять по холодной почве

  • Сейте сухими семенами (не замачивать и не стимуляторы!).
  • Рассыпьте по бороздам, слегка уплотните, засыпьте подготовленной сухой смесью на 1-2 см.
  • Мульчируйте тонким слоем торфа/перегноя (0,5-1 см) — он выровняет температуру и защитит от выдувания.
  • После первого снегопада набросайте на гряду ещё снега — это естественная "шуба" от вымерзания и иссушения.

Что учесть по погоде Томска

Зимы здесь длинные и снежные, а оттепели в ноябре возможны. Поэтому ориентируйтесь на фактическое установление "минуса" и первых настов. Если снег лёг рано и не успели посеять — аккуратно расчистите полосу, сделайте мелкие борозды скребком/деревянной рейкой и севайте прямо по промёрзшей земле с последующей засыпкой сухим субстратом.

Уход: зима и ранняя весна

  • Зима: дополнительно набрасывайте снег при ветровом выдувании.
  • Весна: как только сойдёт снег и подсохнет верхний сантиметр, слегка разрыхлите междурядья, удалите корку. При загущении проредите, оставляя 8-10 см между растениями.
  • Подкормка: ранней весной — азотно-калийная (умеренно), затем мульча из перегноя. Эти приёмы стандартны для щавеля при подзимнем посеве.

Локальные лайфхаки для Томской области

  • На участках с высоким стоянием воды делайте двухъярусные гряды: основание-дренаж (щепа, ветки), сверху плодородный слой — так корни не "сидят в холодной жиже" при затяжной весне.
  • Если дача на продуваемом месте (правобережье у Оби, открытые поляны) — ставьте снегозадержание: щиты/ветки с подветренной стороны гряд. Это накапливает влагу, но не даёт проморозить корневую зону.

Типовые ошибки

  • Ранний посев в тёплую землю. Оттепель — и семена трогаются в рост, после чего гибнут. Ждём стойкого похолодания.
  • Глубокая заделка (3-4 см и больше). Щавель мелкосемянный; оптимум 1-2 см.
  • Свежий навоз под борозду. Переизбыток азота и "горячая" органика — риск подпревания и вымерзания. Используем перегной.

Сорта и обновление плантации

Для подзимнего посева подойдут стандартные кислые и крупнолистные сорта; обновлять загущающиеся куртины желательно раз в 2-3 года — вкус стабильно кисловатый, листья нежнее. Конкретная "подзимняя" специализация у щавеля вторична: важнее соблюсти срок и глубину. Практические рекомендации по сортам и срокам согласованы в профильных материалах для огородников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя обрезка допустима только для метельчатых и гладких гортензий вчера в 18:12
Эти гортензии нельзя трогать осенью — иначе весной вы увидите только листья

Не все гортензии можно обрезать осенью. Узнаем, какие виды нуждаются в осенней обрезке, а какие потеряют цветы, если подстричь их слишком рано.

Читать полностью » Майк Гоуд: кизил при посадке в полутени даёт больше плодов и дольше живёт вчера в 17:21
Кизил — рубиновое сердце сада: весной дышит цветом, осенью сияет ягодами — вот что ему для этого надо

Кизил — красивое и полезное дерево, которое украсит сад и даст урожай витаминов. Узнаем, как правильно посадить, ухаживать и выбрать место для него.

Читать полностью » Опавшие листья осенью используют как мульчу, компост и природное удобрение для сада вчера в 17:18
Не мусор, а бесплатный сервис для почвы: зачем дачники собирают листья мешками обратно на грядки

Опавшие листья — не мусор, а природный ресурс. Узнайте, как превратить их в мульчу, компост, утеплитель и даже стильное украшение для дома.

Читать полностью » Хризантемы при регулярной прищипке и умеренном поливе цветут до поздней осени — Марина Власова вчера в 16:18
Хризантема — не капризная дама, а надёжная подруга: цветёт долго, если её не трогать лишний раз

Хризантемы способны превратить даже самый скромный сад в цветущий уголок. Рассказываем, как посадить их правильно, ухаживать и сохранить до весны.

Читать полностью » Istock Garden Center: осенняя посадка помогает сирени укорениться и зацвести весной вчера в 16:11
Сирень любит порядок: вот как выбрать место, почву и уход, чтобы куст стал гордостью участка

Осень — идеальное время для посадки сирени. Узнаем, где и как посадить куст, как ухаживать за ним и когда он начнёт радовать ароматными цветами.

Читать полностью » Укрытие роз на зиму проводят после заморозков при стабильной отрицательной температуре вчера в 15:18
Розам тоже нужен пуховик: как помочь любимым цветам перезимовать без потерь

Когда и как укрывать розы на зиму, чтобы они не погибли от мороза и не выпрели: пошаговая инструкция, частые ошибки и проверенные способы утепления.

Читать полностью » Древесная зола с уксусом обеспечивает растения калием, фосфором и растворимым кальцием эффективно вчера в 14:22
Дачники добавили уксус в золу — и получили чудо-средство: растения растут как на дрожжах

Опытные дачники знают: зола — универсальное удобрение, но не весь кальций в ней усваивается растениями. Рассказываем, как с помощью уксуса сделать её эффективнее.

Читать полностью » В Тверской области рекомендовали проверять тыкву каждые три недели, чтобы избежать гнили при хранении вчера в 14:11
Тыква доживает до весны только у тех, кто знает этот приём — остальные теряют урожай к Новому году

Осень в Тверской области — время запасов. Рассказываем, как сохранить тыкву до весны без плесени и потерь: секреты, проверенные местными дачниками.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-повар ресторана "Бон Аппетит": ризотто и джамбалайя объединились в одном блюде
Дом
Сантехники объяснили, почему на бачке унитаза образуется конденсат
Технологии
Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии
Туризм
Российские туроператоры пожаловались послу Болгарии на отмену квот в Москве
Питомцы
ABC News: у берегов Австралии у пирса Басселтона замечен синий кит
Авто и мото
Правительство России повысило госпошлины на водительские документы с 1 сентября
Спорт и фитнес
Простые потягивания утром помогают проснуться и снизить риск боли в спине
Наука
Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet