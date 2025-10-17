Опасный сезон для хвостов и лап: ветеринары рассказали, чего бояться больше всего

Зимой прогулки с домашними животными превращаются в испытание — и не только из-за холода. Скользкие дороги, короткий световой день и химикаты на тротуарах делают этот сезон потенциально опасным для собак и кошек. Однако прогулки по-прежнему необходимы: движение помогает питомцам поддерживать здоровье, сохранять мышечный тонус и бороться со скукой. Главное — знать, как сделать зимние прогулки безопасными.

По данным благотворительной организации PDSA, только в Великобритании ежегодно более 3700 животных получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Чтобы снизить риски, ветеринары из клиники скорой помощи Глазго поделились практическими рекомендациями, которые помогут сохранить жизнь и здоровье питомцев в тёмное время суток.

Безопасность на дороге

Зимой световой день короткий, и многие прогулки происходят уже после заката. Поэтому главная мера безопасности — сделать питомца заметным для окружающих.

"Один совет, который я бы дала владельцам домашних животных в холодные и темные месяцы, — держите своего питомца на поводке или используйте светоотражающий ошейник", — сказала ветеринарный врач Ана Маркес.

Такое простое средство действительно спасает жизнь. Светоотражающие элементы на ошейнике, шлейке или куртке делают животное заметным для водителей. Кроме того, поводок помогает избежать неожиданного выбегания на проезжую часть — типичной причины зимних ДТП с участием собак.

Для усиления эффекта можно использовать мигающие LED-подвески или фонари на ошейнике. Они легкие, водонепроницаемые и не мешают животному.

Советы шаг за шагом

Перед выходом убедитесь, что все застёжки на шлейке исправны. Проверьте светоотражающие элементы — они должны быть чистыми. Выбирайте маршруты с хорошим освещением и избегайте оживлённых трасс. В сильный туман или снегопад лучше ограничить длительность прогулки.

Опасность антифриза и бытовой химии

Зимой автомобилисты активно используют антифриз, а дорожные службы — реагенты. Эти вещества крайне токсичны для животных. Даже несколько капель, попавших на лапы, могут вызвать тяжёлое отравление, если питомец их слижeт.

Ветеринары предупреждают: антифриз содержит этиленгликоль — соединение, которое нарушает работу почек и нервной системы. Особенно уязвимы кошки, которых привлекает сладковатый вкус жидкости.

"Некоторые животные, особенно кошки, находят эти химикаты вкусными и привлекательными, но если они их проглотят, это может быть для них смертельно опасно", — пояснила ветеринарный врач.

По данным организации Cats Protection, даже минимальное количество антифриза способно вызвать необратимые повреждения внутренних органов. Если вы заметили, что животное стало вялым, шатким или у него появились судороги, необходимо срочно доставить его к ветеринару.

Как защитить питомца:

храните антифриз и бытовую химию в недоступных местах;

сразу вытирайте случайно пролитую жидкость;

мойте лапы питомца после каждой прогулки, особенно если на дорогах реагенты;

не допускайте, чтобы кошки имели доступ к гаражам или стоянкам.

Тёплые укрытия и неожиданные опасности

В холодные дни кошки часто ищут тёплые уголки для сна. Иногда они забираются в самые неожиданные места — в садовые сараи, под капоты или даже в колесные арки автомобилей.

"Проверяйте сараи, прежде чем запирать двери, гаражи, прежде чем запирать их на ночь, и проверяйте колесные арки, чтобы убедиться, что там не прячутся пушистые друзья", — добавила ветеринарный врач.

Чтобы избежать трагедии, перед запуском двигателя постучите по капоту или хлопните дверцей машины — это даст животному шанс выбраться.

Если у вас собственная кошка, стоит оборудовать ей безопасное место для отдыха — мягкий домик или тёплую подстилку, установленную вдали от сквозняков. В продаже есть подогреваемые лежанки, которые поддерживают комфортную температуру даже при выключенном отоплении.

Лапы и соль: тихая зимняя угроза

Посыпанная солью дорога защищает людей от падений, но может причинить боль животным. Частицы соли раздражают кожу между подушечками, вызывают микротрещины и жжение.

"Соль может раздражать чувствительные лапы, поэтому люди часто забывают об этом", — сказал ветеринар.

Чтобы избежать воспаления, перед прогулкой можно нанести на подушечки защитный воск или крем. После возвращения домой лапы нужно промыть тёплой водой и тщательно высушить. Если собака часто гуляет по обработанным улицам, рассмотрите покупку зимних ботинок — они предотвращают не только контакт с реагентами, но и обморожение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: гулять по посыпанным дорогам без защиты.

Последствие: раздражение и трещины на лапах.

Альтернатива: использовать защитные средства или обувь для животных (например, Trixie Walker Active, Hurtta Outback Boots).

А что если собака отказывается гулять?

Некоторые питомцы зимой становятся ленивее — им не нравится холод, ветер или мокрый снег. В этом случае стоит сократить длительность прогулок, но увеличить их количество. Две короткие прогулки по 15-20 минут заменят одну длинную.

В сильные морозы надевайте на собаку утеплённую попону или дождевик. Особенно это важно для короткошёрстных пород — мопсов, доберманов, хаски, боксёров. Щенкам и пожилым животным также нужна дополнительная защита.

Плюсы и минусы зимних прогулок

Плюсы Минусы Укрепляют мышцы и суставы Повышенный риск обморожений Поддерживают нормальный вес Возможность отравления реагентами Снижают стресс и тревожность Скользкие дороги и плохая видимость Укрепляют иммунитет Увеличение нагрузки на сердце у пожилых животных

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать светоотражающий ошейник?

Выбирайте модель с плотным креплением и регулируемой длиной. Лучше, если светоотражающая лента будет по всей окружности.

Можно ли использовать человеческий крем для лап?

Нет. В кремах для людей содержатся вещества, опасные для животных при облизывании. Лучше купить специализированный бальзам в зоомагазине.

Что делать, если питомец всё-таки наступил в соль и облизывает лапы?

Немедленно промойте их водой, нанесите успокаивающий крем с пантенолом и наблюдайте. При сильном покраснении — обращайтесь к ветеринару.

Мифы и правда о зимних прогулках

Миф: зимой собаки не нуждаются в купании.

Правда: купать можно, но только в тёплом помещении и с полным высушиванием шерсти.

Миф: короткая шерсть защищает от холода так же, как длинная.

Правда: нет, короткошёрстные собаки мёрзнут быстрее и нуждаются в одежде.

Миф: кошка сама найдёт себе безопасное место.

Правда: без помощи человека кошки часто выбирают опасные укрытия — под автомобилями или в вентиляции.

3 интересных факта о зимнем поведении животных