Голубые глаза собаки
Голубые глаза собаки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:14

Холода: как сохранить здоровье питомца и избежать неожиданных проблем

Ученые объяянили, как холода влияют на здоровье домашних животных

С первым снегом приходит время заботиться о наших пушистых друзьях. Как же сделать так, чтобы зимние холода не стали для них испытанием? Давайте разберемся!

Утепляемся

Когда температура падает, самое время позаботиться о тепле вашего питомца. Забавные курточки для маленьких собак становятся не просто модным аксессуаром, а необходимостью. Для короткошёрстных и бесшёрстных пород зимняя одежда — это не каприз, а защита от холода.

Сквозняки и переохлаждение

Нельзя забывать, что простудиться можно и дома. Если питомец спит на холодном полу или в зоне сквозняков, это может привести к переохлаждению. Убедитесь, что ваш друг не находит себе укромное местечко у открытых дверей.

Кошки обожают проводить время на балконе, но если он не утеплён, это может быть опасно, особенно для короткошёрстных и бесшерстных пород. Следите за тем, чтобы ваш питомец не переохладился.

Контроль веса

С приходом осени наши питомцы часто становятся менее активными и начинают набирать вес. Следите за их рационом и старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы поддерживать здоровье и активность.

Если вы заметили, что ваш питомец кашляет или чихает, не игнорируйте эти симптомы. Лучше обратиться к ветеринару, чтобы убедиться, что всё в порядке с его здоровьем.

Забота о питомце зимой — это не только обязательство, но и возможность провести время вместе, наслаждаясь зимними радостями.

