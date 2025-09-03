Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коньки
© commons.wikimedia.org by Martijn Kleingeerts is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:30

Зимние забавы, которые сжигают больше калорий, чем час в спортзале

Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий

Зимние холода часто сбивают настрой на спорт, однако движение в этот период особенно важно для здоровья и сохранения формы. Более того, тренировки на свежем воздухе зимой имеют ряд преимуществ. Организм тратит больше энергии, поддерживая оптимальную температуру, а занятия в природе укрепляют не только тело, но и психику. Исследования подтверждают: физическая активность на улице помогает дольше и интенсивнее заниматься, снижает уровень стресса и повышает настроение.

Сколько калорий сжигают зимние активности

Лыжи беговые — 492 калории

Это мощная нагрузка для всего тела. По словам физиотерапевта Кирана Шеридана, при движении работают ноги, руки и корпус, а сердце и лёгкие получают серьёзную тренировку. К тому же лыжники реже сталкиваются с тревожными расстройствами.

Горные лыжи — 432 калории

Здесь основная нагрузка ложится на квадрицепсы, икры и мышцы кора. Специалист по спортивной медицине Карли Мендес отмечает, что спуски укрепляют координацию, ловкость и выносливость.

Снегоходы — 576 калорий

Ходьба в снегоступах гораздо интенсивнее обычной прогулки. Работают мышцы ног, бёдер и кора, но при этом суставы нагружаются меньше, чем при беге или катании на лыжах.

Сноуборд — 300-450 калорий

Задействованы ноги, ягодицы, пресс и спина. При поворотах и прыжках активно включаются косые мышцы живота, а руки и плечи помогают удерживать равновесие.

Катание на коньках — 504 калории

Помимо ног и корпуса развивается чувство баланса и координации. Даже любительское катание даёт кардионагрузку, сравнимую с бегом.

Катание с горки — 493 калории

Занятие кажется развлечением, но подъемы в гору делают его полноценной кардиотренировкой. Работают ноги и пресс, улучшается устойчивость.

Лепка снеговика — 285 калорий

Банальная зимняя забава становится неплохим фитнесом: приходится нагибаться, поднимать и катить тяжёлые снежные комки, включая в работу руки, спину и ноги.

Чистка снега — 432 калории

Это тяжёлая нагрузка, задействующая верхнюю часть тела и ноги. Важно соблюдать технику: по возможности толкать снег, а при подъеме использовать силу ног, чтобы не перегрузить спину.

Пешие прогулки — 350 калорий

Даже обычная ходьба на свежем воздухе остаётся эффективным способом укрепить сердце и поднять настроение.

Как безопасно тренироваться зимой

• Оденьтесь по слоям: термобельё, флисовый или шерстяной свитер и сверху ветрозащитная куртка.
• Обувь должна иметь хорошее сцепление, обязательны шапка, перчатки и шарф.
• Солнцезащитные очки и крем SPF нужны и зимой — снег усиливает воздействие ультрафиолета.
• Не забывайте о воде: даже в холодное время года организм теряет влагу.
• Перед тренировкой сделайте разминку — выпады, приседания, махи руками; после занятия дайте телу остыть.

Если выходить на улицу не хочется

Необязательно сражаться с морозом. Домашние тренировки, йога, растяжка, короткие комплексы с собственным весом или танцы тоже помогают поддерживать форму. Даже 10 минут движения лучше полного бездействия.

Главное правило — двигаться регулярно. Зимние активности дарят бодрость и настроение, укрепляют мышцы и сердце, но при невозможности выйти на улицу подойдут и домашние занятия. Выбирайте то, что приносит удовольствие, и спорт станет естественной частью жизни даже в самую холодную пору.

