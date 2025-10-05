Вы сами отправляете лук в стрелку: главная ошибка осенней посадки, о которой молчат

Осенью у многих огородников начинается традиционный спор: стоит ли сажать лук под зиму? Одни уверены, что это пустая трата сил — мол, половина урожая уходит в стрелку. Другие, напротив, утверждают, что при правильном подходе репка получится даже крупнее, чем весенняя. Опыт показал: вырастить подзимний лук без стрелок вполне реально, если знать несколько простых правил.

Почему стрелкуется подзимний лук

Главная причина стрелкования — неправильный выбор посадочного материала. Часто берут крупный севок, полагая, что из большой луковицы вырастет более весомая репка. На самом деле всё наоборот.

Луковица диаметром больше 2 см уже готова к цветению. Зимуя в земле, она проходит процесс яровизации: получает "сигнал весны" и весной выпускает стрелку вместо того, чтобы нарастить массу. Мелкий севок, напротив, физиологически незрел — ему ещё рано цвести, поэтому он направляет все силы на формирование головки.

Практические наблюдения подтверждают:

при севке 0,8-1 см стрелкуется 1-2 луковицы из сотни;

при размере 1,5-2 см — уже 15 из 100;

при 2 см и больше — стрелкуется до половины посадок.

Вывод очевиден: под зиму подходит только мелкий севок диаметром до 1,5 см.

Сравнение: мелкий и крупный севок