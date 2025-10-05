Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лук-севок
Лук-севок
© en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:44

Вы сами отправляете лук в стрелку: главная ошибка осенней посадки, о которой молчат

Подзимний лук даёт урожай на 2–3 недели раньше весеннего: данные наблюдений

Осенью у многих огородников начинается традиционный спор: стоит ли сажать лук под зиму? Одни уверены, что это пустая трата сил — мол, половина урожая уходит в стрелку. Другие, напротив, утверждают, что при правильном подходе репка получится даже крупнее, чем весенняя. Опыт показал: вырастить подзимний лук без стрелок вполне реально, если знать несколько простых правил.

Почему стрелкуется подзимний лук

Главная причина стрелкования — неправильный выбор посадочного материала. Часто берут крупный севок, полагая, что из большой луковицы вырастет более весомая репка. На самом деле всё наоборот.

Луковица диаметром больше 2 см уже готова к цветению. Зимуя в земле, она проходит процесс яровизации: получает "сигнал весны" и весной выпускает стрелку вместо того, чтобы нарастить массу. Мелкий севок, напротив, физиологически незрел — ему ещё рано цвести, поэтому он направляет все силы на формирование головки.

Практические наблюдения подтверждают:

  • при севке 0,8-1 см стрелкуется 1-2 луковицы из сотни;
  • при размере 1,5-2 см — уже 15 из 100;
  • при 2 см и больше — стрелкуется до половины посадок.

Вывод очевиден: под зиму подходит только мелкий севок диаметром до 1,5 см.

Сравнение: мелкий и крупный севок

Показатель Мелкий севок (0,8-1,5 см) Крупный севок (2+ см)
Вероятность стрелкования 1-5% 50-70%
Размер головки 5-7 см до 8 см (при отсутствии стрелки)
Хранение до февраля, отход 5-7% до декабря, часто гниёт
Риски минимальные очень высокие

Советы шаг за шагом: как выбрать и подготовить севок

  1. Размер. Идеальный диаметр — от 8 до 15 мм. На глаз — луковица с ноготь большого пальца. Всё, что крупнее, лучше оставить для весенней посадки или на зелень.

  2. Сорт. Подходят острые и полуострые сорта — Штутгартер Ризен, Центурион, Стурон. Сладкие (Ялтинский, Эксибишен) под зиму не сажают: они плохо переносят морозы.

  3. Калибровка. Разделите севок на три группы: до 1 см, 1-1,5 см и более 1,5 см. Первые две пойдут под зиму, крупный — на весну.

  4. Обеззараживание. Замочите севок на 30 минут в растворе соли (1 ст. ложка на литр воды). Это уничтожает грибки и личинки луковой мухи и стимулирует корнеобразование. После процедуры просушите 2-3 часа при комнатной температуре.

  5. Не обрезайте донце и верхушку. В холодной земле такие луковицы часто загнивают.

Купить севок лучше в октябре: на рынках в это время часто распродают мелкую фракцию со скидкой. В садовых центрах ищите упаковки с пометкой "для осенней посадки".

Когда и как сажать подзимний лук

Оптимальные сроки — с 9 по 15 октября для средней полосы. К этому времени температура почвы на глубине 5 см держится в пределах +5…+8 °C. При таких условиях лук успевает укорениться, но не трогается в рост.

Ранняя посадка (в конце сентября) опасна: зелёное перо попадёт под мороз и погибнет. Поздняя — тоже не выход: севок не успеет укорениться, и зимой его выдавит из земли. Ориентируйтесь на погоду: днём +10…+12 °C, ночью около нуля — самое время.

Подготовка грядки

  1. За неделю до посадки перекопайте землю на штык лопаты.

  2. Внесите ведро перегноя или стакан золы на квадратный метр.

  3. Выберите солнечное, сухое место без застоя воды.

Схема посадки

  • Мелкий севок (8-10 мм) — глубина 2-3 см, расстояние 5-7 см, между рядами 15 см;
  • Средний (10-15 мм) — глубина 3-4 см, расстояние 7-10 см, между рядами 20 см.

Луковицы укладывают донцем вниз, слегка вдавливают в почву, засыпают землёй и уплотняют ладонью. Поверхность мульчируют перегноем или торфом слоем 2-3 см.

Полив не требуется — осенних дождей достаточно. Когда температура стабильно опустится до -5 °C, грядку укрывают лапником или сухими листьями. Весной укрытие снимают в конце марта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что происходит Что делать
Крупный севок 60-80% стрелок Использовать мелкий до 1,5 см
Слишком ранняя посадка Ростки вымерзают Сажать после 9 октября
Мелкая глубина Лук выдавливает из земли Заглублять минимум на 2-3 см
Укрытие сразу после посадки Севок выпревает Укрывать после первых морозов
Позднее снятие укрытия Рост задерживается Убирать лапник в конце марта

Весенний результат и уход

Первые перья появляются в начале апреля — на две-три недели раньше весенних посадок. К концу месяца зелень достигает 20 см. Если лук посажен густо, его прореживают, используя молодые луковки в еду.

Подкормку проводят дважды:

  1. при высоте пера 10 см — раствором аммиачной селитры (1 ст. ложка на 10 л воды);

  2. через две недели — золой (1 стакан на квадратный метр).

Полив — только при засухе. За 2 недели до уборки его прекращают, чтобы луковицы вызрели и подсохли. Уборка — в конце мая или начале июня.

При правильном подходе стрелкуется не более 2% луковиц, урожай на репку достигает 340-350 головок из 400. Хранятся они в погребе до февраля, отход не превышает 7%.

А что если посадить крупный севок?

Если цель — зелень, крупный севок подойдёт. Он быстро даёт мощное перо уже в апреле. Но для репки он бесполезен: стрелки заберут все силы, а головка останется мелкой.

Плюсы и минусы подзимней посадки

Плюсы Минусы
Урожай на 2-3 недели раньше Требует соблюдения сроков
Меньше болезней и вредителей Риск при оттепелях
Экономия времени весной Не все сорта подходят
Репка хорошо хранится Нужен слой укрытия

FAQ: частые вопросы

Как выбрать место для посадки?
Подойдёт солнечная грядка без застоя влаги, лучше после капусты, томатов или огурцов.

Сколько хранится подзимний лук?
При правильной сушке и хранении — до февраля, отход не более 7%.

Что использовать для мульчи?
Перегной лучше, он питает почву и удерживает влагу. Торф — вариант для тяжёлых почв.

Мифы и правда

Миф: подзимний лук всегда стрелкуется.
Правда: стрелкуется только крупный севок. Мелкий (до 1,5 см) формирует полноценную репку.

Миф: такой лук плохо хранится.
Правда: при правильной сушке и выборе сортов (Штутгартер Ризен, Стурон) хранится до конца зимы.

Миф: грядку нужно укрывать сразу после посадки.
Правда: раннее укрытие вызывает прение. Делать это нужно только после устойчивых морозов.

3 интересных факта

  1. В старину лук сажали "в первую стылую землю" — это гарантировало длительное хранение.

  2. Самый устойчивый к стрелкованию севок называют "овсюжкой" — это мелкие луковицы до 1 см.

  3. Солевой раствор не только обеззараживает посадочный материал, но и ускоряет образование корней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перекопка разрушает экосистему земли и убивает червей — выяснили исследователи института INRAE Франции сегодня в 9:30
Почва не прощает насилия: учёные доказали, что копать грядки — плохая привычка, а не забота

Учёные доказали: привычная перекопка земли весной разрушает структуру почвы. Рассказываем, как выращивать урожай без лопаты и не терять плодородие.

Читать полностью » Рут Карлл: вечнозеленые кустарники и туи не успевают укорениться при осенней посадке сегодня в 9:27
Не все растения готовы к настоящему испытанию: осенние ошибки садоводов могут стоить цветения

Осень — время садовых забот, но не все растения готовы к посадке. Узнайте, какие многолетники могут не пережить зиму, и как избежать ошибок.

Читать полностью » Гидропоника обеспечивает стабильный урожай круглый год и экономит воду в городских условиях сегодня в 8:30
Грядки ушли в отставку: почему гидропоника становится новым способом выращивать еду

Гидропоника — способ выращивать овощи без почвы и сорняков. Как начать, что нужно для старта и почему этот метод становится хитом среди дачников?

Читать полностью » Эксперты предупредили: отказ от осенней перекопки повышает риск размножения личинок хруща сегодня в 8:24
Хрущ идёт на штурм: один сезон без борьбы — и сад превратится в пустыню

Хрущ может уничтожить урожай за один сезон. Узнайте, когда вредитель особенно опасен и какие методы борьбы действительно работают.

Читать полностью » Саймон Акеройд: мешок извести осенью поможет газону избавиться от сорняков к весне сегодня в 8:21
Газон без сорняков начинается осенью: неожиданный приём, о котором мало кто знает

Как известь помогает справиться с сорняками на газоне? Узнайте секреты подготовки сада перед зимним сезоном. Читайте подробнее!

Читать полностью » Слизни активны после дождя, поэтому вечерний полив только увеличивает риск нашествия сегодня в 7:30
Ужин отменяется: как лишить слизней аппетита и сохранить овощи целыми

Слизни и улитки способны за ночь уничтожить урожай. Рассказываем, как защитить грядки с помощью простых и безопасных способов.

Читать полностью » Горячие компостеры ускоряют переработку отходов и подходят для маленьких дворов сегодня в 7:15
Мусор превращается в золото: как компостеры становятся украшением сада

Узнайте, как сделать компостирование не только практичным, но и стильным. Откройте для себя секреты выбора компостера, оформлении и распространенных ошибках!

Читать полностью » Розы лучше высаживать рядом с лавандой и шалфеем, а не с астрами сегодня в 6:31
Цветочная война без правил: кого нельзя сажать рядом, если не хотите потерять клумбу

Не все растения готовы "жить по соседству". Узнайте, какие пары в цветнике несовместимы и как избежать конфликтов на клумбе.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Росстандарт определил требования к глэмпингам: стандарт начнёт действовать летом 2026 года
Садоводство
Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний
Дом
Гардеробная в малогабаритной квартире: преимущества и недостатки
Питомцы
Психологи: печаль — нормальная реакция на смерть питомца
Красота и здоровье
Главная опасность курения связана с продуктами горения, а не с никотином
Авто и мото
Параллельная парковка названа самым сложным манёвром для учеников автошкол
Наука
Вулкан Лемтежи у Клермон-Феррана используется для науки и туризма без риска извержения
Еда
Салат с курицей, морковью и черносливом получается питательным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet