Маринованные грибы
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:18

Секрет бабушкиного погреба: какой ингредиент не дает грибной закуске испортиться до весны

Пошаговый рецепт консервации грибного салата с томатной основой

Что может быть лучше, чем холодной зимой открыть баночку ароматного салата с летними грибами и овощами? Эта заготовка станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро собрать на стол что-то действительно вкусное и сытное. Она идеально дополнит картофельное пюре или рассыпчатую отварную картошку, превратит обычный ужин в маленький праздник. А если присыпать салат свежим лучком или укропом прямо перед подачей, ваши гости будут в полном восторге.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления этой вкуснейшей консервации вам потребуется следующий набор продуктов:

  • Грибы (маслята) — 1,5 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Лук репчатый — 0,5 кг
  • Болгарский перец — 0,5 кг
  • Морковь — 700 г
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 50 г
  • Уксус (9%) — 100 мл
  • Растительное масло — 300 мл

Интересный факт: маслята, одни из самых популярных грибов для заготовок, получили свое название из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки. В их составе есть смолистые вещества, которые помогают при головных болях и даже подагре.

Пошаговая инструкция по приготовлению

Подготовка грибов

Тщательно очистите грибы от лесного мусора, нарежьте их на удобные кусочки среднего размера и несколько раз промойте в большом количестве воды. Переложите их в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. После закипания сразу снимите с огня, слейте воду и промойте грибы. Снова залейте чистой водой, доведите до кипения, удалите образовавшуюся пенку и варите около 20 минут. Следующий шаг — промывка холодной водой и обжарка на сковороде с небольшим количеством масла до тех пор, пока не выпарится вся лишняя жидкость.

Подготовка овощной основы

Помидоры и болгарский перец нужно хорошо вымыть и обсушить. У перца обязательно удалите семена и внутренние перегородки. После этого измельчите овощи с помощью мясорубки или блендера до состояния пюре. Перелейте полученную массу в кастрюлю для тушения, поставьте на медленный огонь и потомите в течение 5 минут. Затем влейте все указанное количество растительного масла.

Интересный факт: добавление томатной основы не только придает салату приятную кислинку, но и выступает как натуральный консервант благодаря природной лимонной кислоте, содержащейся в помидорах.

Сборка салата

Очищенную и вымытую морковь натрите на крупной терке и отправьте к томатно-перечной массе. Хорошенько все перемешайте. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и также добавьте в кастрюлю. Следом выложите обжаренные грибы. Всыпьте соль и сахар, тщательно перемешайте все ингредиенты.

Томите салат на медленном огне под крышкой в течение 45-50 минут, не забывая периодически помешивать, чтобы он не пригорел. Незадолго до окончания приготовления влейте уксус, аккуратно перемешайте и проварите еще около 5 минут.

Количество уксуса, указанное на данные пропорции, уменьшать не рекомендуется, так как от этого зависят консервирующие свойства готового блюда.

Финальный этап: стерилизация и хранение

Пока салат готовится, подготовьте тару. Тщательно вымойте банки и крышки с пищевой содой, простерилизуйте их удобным для вас способом и полностью высушите. Горячий салат разложите по подготовленным банкам, закатайте стерильными крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Хранить готовую консервацию следует в темном и прохладном месте: идеально подойдет погреб, кладовая или обычный холодильник. Главное — избегать прямых солнечных лучей и сквозняков.

